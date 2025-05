Lääkeyhtiö Eli Lilly otti niskalenkin Novo Nordiskista laihduslääkekisassa

Amerikkalaisen lääkeyhtiö Eli Lillyn laihdutuslääke Zepbound on osoittautunut merkittävästi tehokkaammaksi verrattuna tanskalaisen Novo Nordiskin Wegovyn ensimmäisessä suorassa vertailututkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin 11. toukokuuta New England Journal of Medicine -lehdessä.

SURMOUNT-5-faasin 3b -tutkimuksessa 72 viikon hoidon jälkeen Zepboundia käyttäneet potilaat menettivät keskimäärin lähes 23 kilogrammaa, kun Wegovyn käyttäjien painonpudotus jäi 15 kilogrammaan. Ero vastaa siis 47 prosentin suurempaa suhteellista painonmenetystä Zepboundin hyväksi.

SURMOUNT-5-tutkimukseen osallistui 751 ylipainoista tai lihavaa aikuista, joilla oli vähintään yksi lihavuuteen liittyvä sairaus.

Molempien ryhmien hoitoon kuului kalorirajoitettu dieetti ja fyysinen aktiivisuus. Zepbound-ryhmästä 89 prosenttia sai vähintään yhden 15 milligramman annoksen, kun Wegovy-ryhmässä 93 prosenttia sai 2,4 milligramman annoksen.

Zepbound-lääkkeen käyttäjien paino laski keskimäärin 20 prosenttia, kun Wegovy-käyttäjien paino laski alle 14 prosenttia. Erot korostuivat erityisesti korkeampien painonpudotustavoitteiden saavuttamisessa: 82 prosenttia Zepboundia käyttäneistä menetti vähintään 10 prosenttia painostaan verrattuna 61 prosentiin Wegovy-ryhmässä.

Vähintään 25 prosentin painonmenetyksen saavutti 32 prosenttia Zepbound-potilaista, kun vastaava osuus Wegovy-ryhmässä oli 16 prosenttia.

Vyötärönympärys pieneni Zepboundilla keskimäärin 18 senttimetriä verrattuna 13 senttimetriin Wegovyn käyttäjillä.

”Näemme nyt merkittävää painonpudotusta, jota ei ole aikaisemmin nähty uusimpien liikalihavuuden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden ansiosta,” kertoo tutkimuksen päätutkija Louis J. Aronne Weill Cornell Medicine -yliopistosta.

Novo Nordiskin lääkkeessä hieman vähemmän haittavaikutuksia

Tutkijat korostavat, että Zepboundin kaksoisvaikutusmekanismi tarjoaa teoreettisen edun verrattuna Wegovyn yksittäiseen GLP-1-vaikutukseen.

Wegovyn vaikuttava aine semaglutidi on GLP-1-reseptoriagonisti, kun taas Zepboundin tirzepatidi vaikuttaa sekä GLP-1- että GIP-reseptoreihin.

”Nämä kaksi lääkettä yhdessä voivat tuottaa paremman painonpudotuksen,” selittää Aronne viitaten tirzepatidin kaksoisvaikutusmekanismiin.

Molempien lääkkeiden haittavaikutusprofiilit vastasivat aiemmin raportoituja tuloksia. Yleisimmät haittavaikutukset olivat lievät tai kohtalaiset ruoansulatuskanavan oireet: pahoinvointi, ripuli ja oksentelu. Zepboundissa näitä oireita oli hieman enemmän.

Hoidon keskeyttäneiden osuus oli hieman alhaisempi Zepbound-ryhmässä, vaikka tutkimus ei ollut suunniteltu vertailemaan turvallisuutta.

Tulokset vahvistavat Zepboundin asemaa lihavuushoidon referenssivalinnana, erityisesti potilailla, jotka tarvitsevat merkittävää painonpudotusta.

Samanaikaisesti Novo Nordisk on kehittämässä korkeampia annoksia, jotka STEP UP -tutkimuksen mukaan saattavat kaventaa tehokkuuseroa.

Hinta ja saatavuusongelmat rajoittavat käyttöä

Lääkkeiden kaupallinen kilpailu on kiihtynyt, mutta saatavuusongelmat ja kustannukset rajoittavat edelleen laajaa käyttöä. Keskimäärin näiden laihdutuslääkkeiden käyttö tarkoittaa jopa 500 dollarin kuukausikustannusta.

Tosin molemmat valmistajat ovat viime aikoina julkaisseet ohjelmia, jotka alentavat kustannuksia.

Tutkijat korostavat, että molempien valmisteiden kohdalla hoitoon tulisi yhdistää elintapamuutoksia pitkäaikaisten tulosten varmistamiseksi.

Molemmat lääkkeet ovat osoittautuneet merkittäviksi kaupallisiksi menestystuotteiksi.

Zepbound tuotti 4,9 miljardia dollaria maailmanlaajuista myyntiä viime vuonna, kun taas Wegovy keräsi lähes 8,8 miljardia dollaria.