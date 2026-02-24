Novo Nordiskin laihdutuslupaukseen paha särö – Deutsche Bank laski suositustaan rajusti

Deutsche Bankin analyytikko Emmanuel Papadakis antoi vielä helmikuun kuudentena päivänä lääkejätti Novo Nordiskin osakkeelle ostosuosituksen. Maanantaina hän ilmoitti asiakkailleen laskevansa suositusta.

Papadakis kuvaili CagriSemaan kohdistunutta luottamustaan virhearvioksi ja katsoi, että kilpailijan lyöminen tai edes sille tasavertaisuuden osoittaminen olisi ollut ehdoton vähimmäisvaatimus.

Deutsche Bank laski osakesuosituksen osta-tasolta pidä-tasolle ja pudotti tavoitehinnan 400 kruunusta 275 Tanskan kruunuun. Tavoitehinnan lasku on poikkeuksellisen raju.

Käänne johtuu Novo Nordiskin maanantaiaamuna julkistamasta REDEFINE 4 -tutkimuksen tuloksesta. CagriSema on kaglilintidin ja semaglutidin kiinteäannoksinen yhdistelmävalmiste, jolla yhtiö on hakenut etumatkaa lihavuuden hoidossa. Tutkimuksessa potilaat laihtuivat CagriSemalla 23 prosenttia 84 viikon aikana. Amerikkalaisen Eli Lillyn tiratsepatidilla, jota myydään Zepbound-kauppanimellä, vastaava luku oli 25,5 prosenttia.

Kun mukaan laskettiin potilaat, jotka eivät noudattaneet hoitoa täysimääräisesti, ero kasvoi. CagriSeman laihdutustulos putosi 20,2 prosenttiin ja tiratsepitidin 23,6 prosenttiin. Tutkimukseen osallistui 809 henkilöä, joilla oli lihavuuden lisäksi vähintään yksi siihen liittyvä terveysongelma.

Kööpenhaminan pörssi reagoi armottomasti.

Novo Nordiskin osake romahti maanantaina yli 15 prosenttia noin 256 Tanskan kruunuun, mikä oli alin taso sitten kesäkuun 2021. Eli Lillyn osake sen sijaan nousi New Yorkin pörssissä 4,9 prosenttia maanantaina.

Novo Nordisk myönsi tiratsepitidin yllätysvahvuuden

Yhtiön tutkimusjohtaja Martin Holst Lange viittasi siihen, että amerikkalaisyhtiön tiratsepatidi suoriutui avoimen tutkimusasetelman olosuhteissa odotettua vahvemmin, ja myönsi selityksen löytyvän osittain biologiasta. Tiratsepatidiryhmässä useampi potilas saavutti täyden 15 milligramman annoksen kuin CagriSema-ryhmässä.

Tuo biologiaviittaus on syytä panna merkille. Lange käytännössä sanoi, ettei CagriSeman tappio johdu pelkästään tutkimusjärjestelyistä tai annostelusta. Valmisteen farmakologiassa saattaa olla rajoite, jota suurempi annoskaan ei välttämättä korjaa.

Novo Nordiskin vaikeudet ovat heijastuneet sekä yhtiön osakekurssiin että arvostustasoon. Alhainen arvostustaso kertoo, että sijoittajat eivät luota yhtiön tulevaisuuden näkymiin.

Novo Nordiskin johto korosti silti, että CagriSemalla on edelleen mahdollisuus tulla markkinoille ensimmäisenä GLP-1:n ja amyliinin yhdistävänä valmisteena. Yhtiö jätti lääkehakemuksen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolle joulukuussa 2025 aiempien REDEFINE 1- ja REDEFINE 2 -tutkimusten perusteella. FDA:n päätöstä odotetaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kortteja on siis vielä kädessä. Suurempiannoksisen CagriSema-tutkimuksen on määrä alkaa vuoden 2026 jälkipuoliskolla, ja lääkkeen koko laihdutuspotentiaalia mittaavan REDEFINE 11 -tutkimuksen tuloksia odotetaan vuoden 2027 alkupuolella.

Analyytikoiden usko horjuu

Deutsche Bank ei ole pessimismissään yksin, ja se on huolestuttavinta Novo Nordiskin osakkeenomistajien kannalta.

Morgan Stanley laski suosituksen alipaino-tasolle aiemmin tässä kuussa tavoitehinnalla 300 Tanskan kruunua. Jefferies oli siirtänyt osakkeen alituotto-suositukselle jo viime lokakuussa vedoten patenttien umpeutumiseen.

Maanantaina analyytikkokonsensus oli pidä-tasolla: seitsemän antoi ostosuosituksen, 13 pidä-suosituksen ja kaksi myy-suosituksen.

Papadakisin mukaan ainoa jäljellä oleva peruste yhtiön osakkeen pitämiseen on Wegovy-laihdutushoidon tablettimuodon onnistunut markkinoilletulo. Se ei hänen mukaansa kuitenkaan yksinään riitä kompensoimaan tilannetta, jossa yhtiön avaintuotteiden patenttisuoja alkaa raueta ja geneeristen kilpailijoiden markkinoilletulo syö liikevaihtoa.

Suurempiannoksisen CagriSema-tutkimuksen tuloksia joudutaan odottamaan vielä yli vuosi.

Siihen asti Novo Nordiskin osakekurssi elää pitkälti sen varassa, kuinka uskottavasti johto pystyy perustelemaan sijoittajille, miksi REDEFINE 4 ei kerro koko kuvaa.