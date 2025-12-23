Novo Nordisk sai tärkeän erävoiton – pelikenttä painonhallinnan markkinoilla saattaa muuttua

Tanskalainen Novo Nordisk sai maanantaina Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta hyväksynnän uudelle suun kautta otettavalle semaglutidivalmisteelleen, joka on kehitetty osaksi yhtiön Wegovy-laihtumislääkeperhettä. Päätös merkitsee ensimmäistä kertaa, kun GLP-1-agonisti on hyväksytty nimenomaan lihavuuden hoitoon pillerimuodossa.

Novo Nordisk on ensimmäisen yhtiö, joka tuo markkinoille painonhallintaan tarkoitetun suun kautta otettavan GLP-1-lääkkeen.

Uutuuslääkkeen odotetaan muuttavan nopeasti koko lihavuuslääkkeiden kilpailuasetelmaa.

Hyväksytty valmiste perustuu samaan vaikuttavaan aineeseen kuin yhtiön pistoksena käytettävä Wegovy, joka on ollut yksi viime vuosien menestyksekkäimmistä lääkkeistä maailmanlaajuisesti.

Uusi pilleri helpottaa hoidon aloittamista ja voi vähentää pistettävien lääkkeiden käyttöön liittyvää kynnystä, mikä kasvattaa potentiaalista käyttäjäkuntaa merkittävästi.

Yhtiön toimitusjohtaja Mike Doustdar kuvaili päätöstä merkittäväksi virstanpylvääksi yhtiön painonhallintastrategiassa.

”Tämä on ensimmäinen GLP-1-pilleri, joka tarjoaa saman mittaluokan painonlaskun kuin injektiomuotoinen hoito. Se muuttaa koko markkinaa” Doustdar toteaa yhtiön tiedotteessa.

Tutkimustulokset vahvoja

Lääkkeen teho perustuu 64 viikkoa kestäneeseen OASIS 4 -tutkimukseen, johon osallistui yli 300 aikuista. Keskimääräinen painonpudotus oli 16,6 prosenttia, kun verrokkiryhmä laihtui vain 2,7 prosenttia. Kolmannes osallistujista menetti painostaan vähintään viidenneksen.

Tutkimusten mukaan painonlasku on käytännössä samaa tasoa kuin pistettävällä Wegovylla. Lisäksi lääkkeen on todettu vähentävän sydän- ja verisuonitapahtumien, kuten sydäninfarktin ja aivohalvauksen, riskiä henkilöillä, joilla on ylipaino ja todettu sydänsairaus.

Hyväksyntä tuli Novo Nordiskille tarpeeseen.

Yhtiön osake on vuoden 2025 aikana puolittunut huolimatta voimakkaasta kysynnästä, kun kilpaileva yhdysvaltalainen Eli Lilly on vallannut markkinoita kilpailevilla tuotteillaan. Pelkästään kolmannella vuosineljänneksellä Lilly kirjasi yli 10 miljardin dollarin myynnit painonhallintalääkkeistään.

Eli Lilly kehittää parhaillaan omaa suun kautta otettavaa tai edes pistettävää vaihtoehtoaan, orforglipronia, joka on edennyt jo myöhäiseen tutkimusvaiheeseen. Sen painonlaskutulokset ovat toistaiseksi jääneet hieman Novo Nordiskin tasosta, mutta lääkkeen valmistuskustannusten ja tuotantokapasiteetin uskotaan tarjoavan sille etua pidemmällä aikavälillä.

Markkina paisuu historiallisiin mittoihin

Kansainväliset analyytikot arvioivat lihavuuslääkkeiden markkinoiden nousevan nykyisestä noin 26 miljardista dollarista yli 80 miljardiin vuoteen 2032 mennessä – ja mahdollisesti jopa 150 miljardiin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kasvun taustalla on miljardiluokan globaali kysyntä, joka on yhtä aikaa lääketieteellinen ja sosiaalinen ilmiö. Kehittyvät hoitomuodot voivat vaikuttaa paitsi yksilöiden terveyteen, myös koko terveydenhuoltojärjestelmien kustannusrakenteeseen ja elintarviketeollisuuden kulutustrendeihin.

Vaikka uusi pilleri on merkittävä tieteellinen ja kaupallinen saavutus, paineet Novo Nordiskin tuloskunnon vahvistamiseen ovat valtavat.

Yhtiö on ilmoittanut käynnistävänsä tuotannon laajennuksia Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Tavoitteena on saada uusi suun kautta otettava Wegovy markkinoille vuoden 2026 alkupuolella, hintaan noin 150 dollaria kuukaudessa.

Kirjoittaja omistaa Novo Nordiskin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa tai myydä Novo Nordiskin osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitussuosituksia.