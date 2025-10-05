Novo Nordisk nostaa kierroksia laihdutuslääkkeiden kisassa

Tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk valmistautuu lanseeraamaan uuden suun kautta otettavan painonpudotuslääkkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Wegovyn tablettimuoto sisältää saman vaikuttavan aineen kuin yhtiön suositut injektiohoidot Ozempic ja Wegovy.

Pillereihin perustuva lääke on suunniteltu helpottamaan pitkäaikaista painonhallintaa ja sen hyväksynnän odotetaan tapahtuvan Yhdysvalloissa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, minkä jälkeen lääke voisi olla saatavilla jo vuoden 2026 alussa.

Lääke on osoittanut kliinisissä tutkimuksissa merkittävää tehoa, keskimäärin 16,6 prosentin painonpudotusta 64 viikon hoitojakson aikana ihmisillä, joilla on lihavuus tai ylipaino ja siihen liittyviä samanaikaisia sairauksia. Samalla se parantaa käyttäjien päivittäistä toimintakykyä ja vähentää sydän- ja verisuonitautiriskiä, mikä vastaa täsmälleen pistosmuotoisen Wegovyn tuloksia.

Uusi suun kautta otettava lääke on merkittävä askel eteenpäin, sillä tähän asti GLP-1-lääkkeet ovat olleet pääosin injektiomuotoisia, mikä on rajoittanut joidenkin potilaiden hoitomyönteisyyttä.

Novo Nordisk suunnittelee myös tekevänsä lääkkeen saatavaksi innovatiivisten teleterveyspalveluiden kautta. Ro:n ja WeightWatchersin kaltaiset etäterveydenhuollon palvelut lisäävät hoidon saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Novo Nordisk harkitsee tilauspohjaista mallia, jossa potilaat sitoutuvat useamman kuukauden hoitojaksoon alennettuun hintaan. Se voisi auttaa tasaamaan hoitokustannuksia ja parantamaan potilaiden hoitoketjun pitkäjänteisyyttä.

Tavoitteena on tehdä uudesta pilleristä helposti kaikkien saatavilla ja poistaa vakuutusturvan tarve.

Mitä yhteistyö etäterveyspalveluiden tarjoajien kanssa merkitsee?

Ro tarjoaa digitaalisen terveydenhuollon palveluita, jotka painottuvat lääketieteellisesti ohjattuun painonhallintaan ja muun muassa GLP-1-painonpudotuslääkkeisiin. Palvelussa asiakas tekee terveysarvion verkossa, jonka jälkeen yhdysvaltalainen terveydenhuollon ammattilainen arvioi lääkehoidon soveltuvuuden. Jos kriteerit täyttyvät, voidaan aloittaa esimerkiksi Wegovyn lääkehoito, johon sisältyy myös yksilöllistä kliinistä tukea ja elintapaneuvontaa.

Palveluun kuuluu mahdollisuus saada lääkkeet kotiin toimitettuna ja hyödyntää erilaisia tilausmalleja, jotka tuovat hintajoustoja ja mahdollistavat pidempiaikaisen hoidon.

WeightWatchersilla on pitkä historia käyttäytymismuutokseen keskittyvänä painonhallintaorganisaationa, mutta viime vuosina se on laajentanut palvelunsa kattamaan myös digitaalisessa muodossa tarjottavat GLP-1-painonpudotuslääkkeet.

WeightWatchersin jäsenet voivat käyttää teleterveyspalvelua, jossa lääkärit ja hoitohenkilökunta arvioivat lääkehoidon tarpeen ja seuraavat hoitotuloksia etänä. Palveluun sisältyy lääkehoidon lisäksi käyttäytymispohjainen tuki, elintapaohjaus ja datavetoiset edistysseurannat, jolloin hoito ja neuvonta on räätälöity osallistujan tarpeisiin.

Molempien yritysten etäterveyspalvelut pohjautuvat virtuaaliklinikkamalliin, jossa kaikki asiointi – aloituskartoitus, lääkärikonsultaatio, lääkkeen määrääminen, seuranta ja lääketoimitus – tapahtuvat digitaalisesti.

Novo Nordiskin tuleva yhteistyö Ro:n ja WeightWatchersin kanssa laajentaa FDA-hyväksytyn Wegovy-lääkkeen ja uuden tablettimuodon jakelua myös näiden kaikkien suurimpien digipalvelujen kautta. Uusissa yhteistyösopimuksissa korostuu läpinäkyvyys, lääkkeen laillinen alkuperä ja potilasturvallisuus: kaikki Wegovy-reseptit ja lääketoimitukset tehdään Novo Nordiskin kumppanikanavia, kuten CenterWell Pharmacyä, hyödyntäen.

Yhteistyö tarjoaa potilaille nopeita aloitusetuja sekä saumattoman yhdistelmän lääkehoitoa ja käyttäytymiseen perustuvaa tukea WeightWatchersin metodiikalla.

Tulevaisuudessa myös Novo Nordiskin uusi suun kautta otettava painonpudotuslääke aiotaan tuoda samojen alustojen kautta, mikä lisää kilpailua digitaalisen painonhallinnan markkinassa ja tarjoaa potilaille laajemmat valinnanmahdollisuudet nopeaan, luotettavaan ja monimuotoiseen hoitopolkuun.

Novo Nordiskin panostukset sekä suun kautta otettaviin lääkemuotoihin että digitaalisesti saataviin palveluihin korostavat yhtiön halua säilyttää johtava asema painonhallinta- ja metabolisten sairauksien lääkemarkkinoilla vastaten samalla potilaiden monimuotoisiin hoitotarpeisiin ja käytön mieltymyksiin.

Taistelu lihavuuslääkkeiden markkinaosuuksista on siten vasta alussa.

Novo Nordisk haastaa Hims & Hersin

Uutinen Novo Nordiskin uusista suunnitelmista laski välittömästi Hims & Hers -yhtiön osakekurssia yli yhdeksän prosenttia perjantaina.

Hims & Hers on tähän asti muodostunut merkittäväksi uhaksi Novo Nordiskin liiketoiminnalle etenkin Yhdysvaltain markkinoilla, joissa se on hyödyntänyt suoraa kuluttajamyyntiä ja teleterveyspalveluja kasvattaakseen rooliaan painonpudotuslääkkeiden jakelijana.

Yritys on pitkään tarjonnut pitkään edullisempia, farmaseuttisesti valmistettuja versioita Wegovyn vaikuttavasta aineesta aikana, jolloin Novo Nordiskin alkuperäisvalmisteesta oli markkinapula. FDA salli tämän väliaikaisesti, mikä toi Himsille paljon uusia asiakkaita ja liikevaihtoa erityisesti käteisasiakasmarkkinassa, joka on painonpudotuslääkkeissä merkittävä segmentti.

Kun lääkkeiden puute USAssa päättyi, Novo Nordisk sekä viranomaiset alkoivat rajoittaa tällaisia rinnakkaisvalmisteita. Tästä seurasi myös näkyvä konflikti yritysten välillä, kun Novo Nordisk päätti lopettaa lyhytkestoisen yhteistyön Hims & Hersin kanssa kesällä 2025 syytettyään tätä halpamaisten kopiolääkkeiden levittämisestä ja lain kiertämisestä ”personoinnin” varjolla.

Hims & Hersin kyky laajentaa painonpudotuslääkkeiden tarjontaa helposti teleterveyspalvelujen kautta on muuttanut kuluttajien hoitokäyttäytymistä: potilaat pääsivät nopeasti lääkkeisiin ilman monimutkaisia toimitusketjuja tai vakuutusbyrokratiaa, mikä vie sekä markkinaosuutta että hinnoitteluvoimaa Novo Nordiskilta.

Toinen keskeinen osa Hims & Hersin uhkaa on yhtiön panostus edullisiin tilausmalleihin sekä markkinointiin, jossa painotetaan helppoa saatavuutta ja yksilöllistä hoitoa. Kun Novo Nordisk myöhemmin siirtyi itsekin vastaaviin jakeluketjuihin, tilanne pysyi jännittyneenä: Hims & Hersin kaltaiset toimijat pakottivat yhtiön uudistamaan omia digitaalikanaviaan, hinnoitteluaan ja asiakaspolitiikkaansa pysyäkseen kilpailussa mukana.

Yhdistelmä nopeaa palvelua, käteisasiakkaisiin painottuvaa markkinointia ja sääntelyn tulkinnallisuutta nosti Hims & Hersin nopeasti avainvaikuttajan rooliin, joka haastoi Novo Nordiskin markkina-aseman niin hinnoittelussa, jakelussa kuin hoitovaihtoehtojen monipuolistamisessa.

Nyt siis Novo Nordisk käy vastataistoon Hims & Hersin omilla aseilla.

Kirjoittaja omistaa Novo Nordiskin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitusneuvoja.