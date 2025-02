Hims and Hers on kasvuyhtiö steroideilla.

Entinen analyytikko, sijoitusbloggaaja ja sijoittaja Oguz Erkan on kokenut rahoitusalan ammattilainen, joka käsittelee blogissaan monipuolisesti erilaisia sijoitusteemoja.

Erkan hyödyntää analyyseissaan myös tunnettujen sijoittajien, kuten Warren Buffetin ja Bill Ackmanin, oppeja ja strategioita.

”Sijoittaminen on pohjimmiltaan yritysten ymmärtämistä, mikä liittyy teollisuustalouden tuntemukseen. Kaikki palautuu siihen, miten yritykset luodaan, joten sinun täytyy ymmärtää yrittäjyyttä ja myös pääomasijoittamisen periaatteita”, Erkan toteaa.

Erkan kertoo olevansa niin sanottu kontrasijoittaja, joka toimii tarkoituksellisesti vallitsevia markkinasuuntauksia vastaan. Kontrasijoittaja etsii markkinoilta epäsuosittuja näkemyksiä ja tekee perusteellista tutkimusta selvittääkseen, onko kyseessä potentiaalinen sijoitusmahdollisuus

Erkan esittelee usein mielenkiintoisia sijoituskohteita ja kertoo perusteellisesti, miksi hän näkee valitsemassaan sijoituskohteessa merkittävää tuottopotentiaalia.

Yksi tällainen ison tuottopotentiaalin yhtiö on Erkanin mielestä amerikkalainen etäterveyspalveluja tarjoava innovatiivinen alansa uudistaja Hims and Hers, joka tarjoaa terveyspalveluja netin kautta. Yhtiön nettipalvelun kautta asiakas asioi lääkärin kanssa. Lääkärin määräämät lääkkeet lähetetään asiakkaan kotiin.

Yritys perustettiin vuonna 2017 ja se on kasvanut nopeasti, erityisesti sen digitaalisen liiketoimintamallin ansiosta.

Hims and Hers kasvaa jyrkällä kulmakertoimella

Hims & Hers toimii pääasiassa tilauspohjaisella liiketoimintamallilla, joka kattaa noin 90 prosenttia sen kokonaisliikevaihdosta. Tilausmalli mahdollistaa asiakkaille jatkuvan pääsyn konsultaatioihin, räätälöityihin hoitosuunnitelmiin ja lääkkeisiin.

Ansaitsemislogiikka perustuu useisiin tulovirtoihin, kuten teleterveyskonsultaatioiden maksuihin, reseptilääkkeiden myyntiin ja kuukausittaisiin tilausmaksuihin. Hims & Hers tarjoaa asiakkailleen erilaisia kuukausitilauksia, jotka vaihtelevat perus- ja premium-tasoilla. Yhtiö on myös laajentanut tuoteportfoliotaan, mikä auttaa houkuttelemaan monipuolisempaa asiakaskuntaa.

Kasvustrategia perustuu digitaaliseen markkinointiin ja bränditietoisuuden lisäämiseen. Hims & Hers on investoinut merkittävästi digitaaliseen mainontaan, mikä on auttanut sitä erottumaan kilpailijoistaan.

Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat keskeisiä tekijöitä yhtiön menestykselle; sen asiakaspitoaste oli noin 85 prosenttia vuoden 2023 alussa. Tämän lisäksi yritys hyödyntää kehittynyttä teknologiaa ja data-analytiikkaa räätälöidäkseen hoitosuosituksia asiakkailleen.

Hims and Hers on kasvuyhtiö steroideilla.

Yhtiön liikevaihto on siis kasvanut erittäin voimakkaasti, moninkertaistuen muutamassa vuodessa. Kasvu on ollut jatkuvasti yli 50 prosenttia vuodessa, parhaimmillaan jopa yli 90 prosenttia. Vuonna 2019 liikevaihto oli 83 miljoonaa dollaria, mutta syyskuussa 2024 päättyneellä tilikaudella liikevaihto nousi jo yli 1,24 miljardiin dollariin.

Hims and Hers on kasvattanut liikevaihtoaan 11-kertaiseksi viimeisen viiden vuoden aikana.

Se on kuitenkin vasta alkua, uskoo Oguz Erkan.

”Hims and Hers mullistaa 1,5 biljoonan dollarin arvoisen lääketeollisuuden. Se valmistaa omalla brändillään sekä geneerisiä että räätälöityjä versioita brändilääkkeistä. Se tarjoaa palvelua, johon perinteiset lääkevalmistajat eivät pysty”, Erkan toteaa viestipalvelu X:n langassaan.

$HIMS is still a 10x opportunity from here.



It's printing cash, expanding product line and launching into the home care market.



Here is my full investment thesis: 🧵 pic.twitter.com/tmxm6lu86h — Oguz O. | 𝕏 Capitalist 💸 (@thexcapitalist) February 19, 2025

Kannattavaa kasvua ja vähän velkaa

Hims and Hers panostaa vahvasti palvelunsa personointiin. Tämän se tekee Erkanin mukaan kolmesta syystä.

”Asiakkaat eivät vaihda palvelua vain halvemman hinnan vuoksi. Personoidut tilaajat kuluttavat enemmän. He pysyvät asiakkaina pidempään kuin tavalliset käyttäjät. Yli 50 prosenttia käyttäjistä on jo personoidun tilauksen piirissä, mikä tarkoittaa aggressiivista liikevaihdon kasvua ilman lisäkustannuksia asiakashankinnasta”, Erkan toteaa.

Erkanin mukaan yhtiöllä on useita kasvuajureita.

”Se hankkii jatkuvasti uusia asiakkaita, lisää tuotteiden lisämyyntiä ja ristiinmyyntiä sekä muuntaa asiakkaita personoiduiksi tilaajiksi.”

Yhtiön kasvumahdollisuudet ovat valtavat Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden jättimäisillä terveysmarkkinoilla.

”Yhdysvaltain etälääketieteen markkinoiden arvioidaan kasvavan lähes 500 miljardiin dollariin seuraavan vuosikymmenen aikana – ja tämä koskee vain Yhdysvaltoja. Yhtiö on jo aktiivisesti laajentumassa Ison-Britannian markkinoille. Globaalin markkinan mahdollisuus on vielä suurempi”, Erkan toteaa.

Yhtiö tekee kaiken tämän käyttämättä juurikaan velkavipua. Hims and Hersilla on velkaa vain 11 miljoonaa dollaria, kun taas oma pääoma on 440 miljoonaa dollaria. Yhtiön käyttökate on 60 miljoonaa dollaria, mikä riittäisi koko velan maksamiseen kahdessa kuukaudessa.

Yhtiö voi siis investoida aggressiivisesti kasvuun ilman merkittäviä rahoituskuluja, Erkan toteaa.

Kannattavuus on myös erinomainen. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto on 36 prosenttia, mikä on lähes kolminkertainen verrattuna amerikkalaisten yritysten keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon.

”Tämä on erinomainen signaali osakkeenomistajille, sillä pitkällä aikavälillä sijoittajien tuotot tapaavat seurata yhtiön oman pääoman tuottoa”, Erkan muistuttaa.

Onko osake kallis?

Hims and Hersia on kritisoitu siitä, ettei sillä ole vallihautaa eli kestävää kilpailuetua. Erkan on tästä eri mieltä, koska yhtiön mutta luvut kertovat kilpailuedusta.

”Sen bruttokate on kasvanut 54 prosentista 81 prosenttiin viimeisen viiden vuoden aikana, mikä tarkoittaa, että se veloittaa tuotteistaan korkeampia hintoja ilman suurta hintakilpailupainetta.”

Hims and Hersilla on uusia liiketoimintamahdollisuuksia vielä paljon.

”Uni, hedelmällisyys, diabetes ja kolesteroli muodostavat yhteensä 121 miljardin dollarin hyödyntämättömän markkinapotentiaalin. Yhtiö aikoo laajentua hedelmällisyyshoitoihin tänä vuonna aloittaen vaihdevuosipalveluista”, Erkan kertoo.

Entäpä sitten osakkeen arvostus?

Hims and Hers näyttää arvostuskertoimien valossa erittäin kalliilta. Tämän vuoden analyytikoiden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 129x.

Hims and Hers -yhtiön osakekurssi on kovassa nousussa. Kuva: Koyfin.

Erkan kuitenkin näkee yhtiön arvostuksen toisin. Pieni laskuharjoitus osoittaa tämän.

”Markkinaosuus etälääketieteen tuotteista ja palveluista on tällä hetkellä vain kaksi prosenttia. Jos yhtiö kasvattaa osuutensa viiteen prosenttiin seuraavan 10 vuoden aikana, sen liikevaihto voi nousta 25 miljardiin dollariin vuoteen 2033 mennessä. 25 prosentin nettomarginaalilla tämä tarkoittaisi 5,75 miljardin dollarin nettotuloja. Konservatiivisella 25x P/E-kertoimella yhtiön markkina-arvo voisi olla 145 miljardia dollaria vuoteen 2034 mennessä, mikä tarkoittaa 10-kertaista kasvua nykyisestä arvosta”, Erkan laskee.

Korkea arvostuskerroin ei siis estä yhtiön markkina-arvon kovaakaan nousua, mikäli yhtiö pystyy kannattavasti valtaamaan markkinoita.