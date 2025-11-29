Kuluttaja-asiamies: Puutteellisia hintatietoja terveyspalvelujen nettiajanvarauksissa

Erityisesti silmä- ja hammaslääkäripalveluiden verkkoajanvarauksissa hintatietoja ei esitetty kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedotteessaan.

Puutteet nousivat esille selvityksessä, jossa kuluttaja-asiamies tutki terveyspalveluyrityksien verkkosivujen ajanvarausprosesseja. Vaikka yleisesti yksityisten lääkäripalveluiden hintatietojen ilmoittamisessa oli tapahtunut edistystä, silmä- ja hammaslääkäripalveluissa puutteet olivat edelleen merkittäviä.

Kuluttaja-asiamies on antanut huomautuksen viidelle yritykselle puutteellisesta hintatietojen esittämisestä verkkoajanvarauksissa. Huomautus on kuluttaja-asiamiehen keino puuttua kuluttajan oikeuksien loukkauksiin tilanteissa, joissa yrityksen toiminta poikkeaa vakiintuneista lain tulkinnoista.

Seuraavien yritysten verkkoajanvarauksissa hinnan tai sen määräytymisen perusteet eivät täyttäneet kuluttajansuojalain vaatimuksia: Silmäasema Oy, Silmäsairaala Pilke Oy, Hammas Hohde Oy, Oral Hammaslääkärit Oy ja PlusTerveys Oy.

Samassa yhteydessä kuluttaja-asiamies puuttui Suomen Terveystalo Oy:n ja Mehiläinen Oy:n hammaslääkäripalveluiden hinnan ilmoittamiseen. Yritykset olivat aikaisemmin sitoutuneet ilmoittamaan hinnat kuluttajansuojalain mukaisesti, mutta puutteita havaittiin edelleen.

“Ajanvarausta tehtäessä kuluttajilla pitää olla tieto palvelun hinnasta, jotta heillä on mahdollisuus arvioida hinnan kohtuullisuutta suhteessa palvelun sisältöön ja vertailla hintoja. Edellytämme, että asia saadaan viimein kuntoon”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kaikki yritykset ovat ilmoittaneet tekevänsä parannuksia ajanvarausjärjestelmiinsä kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2023 kuluttaja-asiamies havaitsi laajasti ongelmia yksityisten terveyspalveluiden hintatietojen esittämisessä ja laati alalle ohjeistuksen tilanteen korjaamiseksi.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksen mukaan palvelun hinta on esitettävä ajanvarausnäkymässä ennen tunnistautumista selkeästi ja näkyvästi siten, ettei kuluttaja voi vahingossa ohittaa sitä edetessään ajanvarauksessa.

Jos palvelun hinta vaihtelee esimerkiksi viikonpäivän mukaan – kuten viikonloppuisin 30 prosenttia korkeampi hinta – hintatietoa ei saa jättää kuluttajan päässälaskun varaan. Kuluttajan on saatava varausnäkymässä tietoonsa korkeampaan hintaan perustuva lopullinen hinta.

Jos esimerkiksi päivystys- ja tapaturma-aikojen yhteydessä ilmoitetaan hinnan määräytymisen perusteiden lisäksi hintahaarukka, sen on oltava riittävän kapea ollakseen informatiivinen kuluttajille. Liian lavea hintahaarukka ei täytä kuluttajansuojalain vaatimuksia.

Lisäksi kuluttaja-asiamies muistuttaa ohjeistuksessaan, että vastaanotolla on aidosti sovittava kuluttajan kanssa lisämaksullisten toimenpiteiden tekemisestä ja hinnasta ennen niiden suorittamista. Jos lisämaksullisen toimenpiteen hinnasta ei ole sovittu etukäteen, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa toimenpiteestä koituvaa lisämaksua.