Mahtiseitsikon tuloskasvu näyttää edelleen lupaavalta

Marraskuu oli nimensä veroinen, sillä useimmat pörssit laskivat marraskuun aikana. Marraskuussa eniten laski Japanin Nikkei 225-indeksi (-4,1 prosenttia), perässä seurasivat Kehittyvät markkinat (MSCI emerging markets) euroissa (-2,9 prosenttia), Nasdaq (-1,5 prosenttia), Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH (-0,9 prosenttia) ja portfolioindeksi OMXHCAP (-0,6 prosenttia).
Marraskuussa nousijoina olivat Euroopan Stoxx 600-indeksi (+0,8 prosenttia) sekä USA:n S&P 500-indeksi (+0,1 prosenttia).
Vuoden alusta tarkasteltuna Helsingin pörssi on edelleen hyvässä vedossa, sillä portfoliotuottoindeksi on noussut 29,0 prosenttia. Pörssivuotta on jäljellä enää nelisen viikkoa, joten vuodesta on muodostumassa aivan hyvä pörssivuosi.
Näkymät ensi vuodelle ovat hyvät, jos USA:n keskuspankki päättää useista ohjauskorkojen laskusta. Eurooppaa auttaa suuret infrainvestoinnit Saksassa ja eurooppalaisten Nato-maiden puolustusalan investoinnit.
Pörssiyritysten odotetaan ensi vuonna parantavan tuloksiaan niin USA:ssa kuin myös Euroopassa. Myös suomalaisten vientiyhtiöiden tulokset nousevat ensi vuonna kolmen perättäisen laskuvuoden jälkeen.
Factset oli koostanut tuoreimmat tiedot USA:n S&P 500-indeksiyhtiöiden tuloskasvusta kuluvan vuoden kolmannelta neljännekseltä. Syyskuun lopussa eli kolmannen neljänneksen lopussa analyytikot odottivat S&P 500 -indeksiyhtiöistä 493 yhtiön kasvattavan kolmannen neljänneksen lopussa 5,9 prosenttia, mutta nyt analyytikot ovat nostaneet tuloskasvuennusteen 11,9 prosenttiin.
Mahtiseitsikon kolmannen neljänneksen tulosten ennustettiin syyskuun lopussa paranevan 14,7 prosenttia, mutta nyt tuloskasvu kolmannelta neljännekseltä toteutui 18,4 prosentin tuloskasvuna.
Mahtiseitsikosta neljä yhtiötä olivat S&P 500-indeksin kovimpia tuloskasvattajia kolmannella neljänneksellä. Nämä yhtiöt olivat Alphabet, Microsoft, Amazon ja Nvidia. Muut kovimmat indeksin tuloskasvattajat olivat Intel, Eli Lilly ja Uber Technologies.
Magnificent seven eli mahtiseitsikon ennustetaan jatkavan tulosparannuksia myös loppuvuonna ja ensi vuonna.
Mahtiseitsikon tulosparannuksen ennustetaan olevan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä 19,8 prosenttia. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä ennustetaan tuloskasvua 18,5 prosenttia, toisella neljänneksellä 22,1 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 24,5 prosenttia.
Mahtiseitsikon ulkopuoliset S&P 500-indeksin 493 muun yhtiön ennustetaan kasvattavan tulosta viimeisellä neljänneksellä 3,4 prosenttia, vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 10,3 prosenttia, toisella neljänneksellä 10,7 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 10,1 prosenttia. Jos nämä analyytikoiden ennusteet toteutuvat, on ensi vuonna odotettavissa myös varsin hyvää kurssinousua.