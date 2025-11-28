Wetteri pääomamarkkinapäivässä: Uudella strategialla parempi kannattavuus ja vakaampi liiketoiminta

Wetteri on saattanut päätökseen strategiatyönsä ja yhtiö avasi tällä viikolla näkymiään ja tavoitteitaan seuraavalle kolmen vuoden jaksolle.

Keskiviikkona 26. marraskuuta yhtiö julkaisi päivitetyn strategiansa sekä uudet taloudelliset tavoitteet, ja torstaina 27. marraskuuta Wetteri avasi strategiaansa sijoittajille ja analyytikoille järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä.

Helsingin Sanomatalossa järjestetty CMD esitettiin myös verkon välityksellä ja tilaisuuden tallenne löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Päättyvällä strategiakaudella Wetterin fokus keskittyi yhtiön johdon mukaan nopeaan, jopa aggressiiviseen kasvuun ja konsolidaation ajamiseen. Kasvua tavoiteltiin myös orgaanisesti, mutta pääpaino kohdistui yritysjärjestelyihin. Lopputuloksena yhtiö on onnistunut kasvattamaan toimipisteverkostoaan ja merkkiedustustensa määrää sekä siinä samalla konsernin liikevaihtoa.

Markkinaympäristössä Wetteri kuitenkin kohtasi haasteita koronapandemiasta ja autoteollisuuden toimitusongelmista korkojen, ja sitä myötä rahoituskulujen nousuun. Haastava markkina yhdistettynä epäorgaaniseen kasvuun nojaavaan strategiaan ovat jättäneet jäljen yhtiön taloudelliseen asemaan, korollisten velkojen noustessa ja kannattavuuden heikentyessä.

Alkavalla strategiakaudella Wetterin on tarkoitus palauttaa kasvu kantavammalle pohjalle.

Uusi vuosille 2026-2028 tähtäävä strategia toteutetaan kaksivaiheisena. Suunnitelman ensimmäisenä tavoitteena on toteuttaa kannattavuuskäänne vuoden 2026 aikana.

Jo kuluvan vuoden aikana aloitetussa vaiheessa Wetteri keskittyy ydinliiketoimintaansa tarkastelemalla merkkiportfoliota uusissa autoissa, parantamalla huolto- ja vauriokorjaamojen tehokkuutta sekä vahvistamalla vaihtoautoliiketoimintaa. Yhtiö pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan ja myyntikatettaan, keventämään kulurakennettaan, vähentämään velkaantuneisuuttaan sekä saavuttamaan pysyvän tuloskäänteen. Näin on tarkoitus luoda vakaampi taloudellinen ja operatiivinen pohja, jolle strategian toinen vaihe voidaan tukea.

Strategian toinen vaihe on nostaa liiketoiminta kannattavan kasvun uralle. Liikevaihdon kasvua haetaan erityisesti vaihtoautokaupasta ja lisäpalvelumyynnistä sekä laajentamalla toimipisteverkostoa.

Lähtökohtaisesti kannattava kasvu pyritään toteuttamaan orgaanisesti, mutta Wetteri ei aio sulkea pois mahdollisuutta huolella valittuihin yritysostoihin ja epäorgaaniseen kasvuun.

Strategia kohdistuu erityisesti Henkilöautot- ja Huoltopalvelut -segmentteihin

Wetterin pääomamarkkinapäivässä korostui, kuinka uuden strategian tavoitteena ei ole muuttaa Wetteriä yhtiönä, vaan uudelleenmääritellä liiketoiminnan painotusta kannattavuutta tehokkaimmin parantaviin liiketoiminta-alueisiin ja merkkiedustuksiin. Strategia kohdistuukin erityisesti Henkilöautot- ja Huoltopalvelut -segmentteihin.

Raskas kalusto -segmentti jäi pääomamarkkinapäivässä pienemmälle huomiolle. Wetterin toimitusjohtaja Pietu Parikan mukaan syy on looginen; Raskas kalusto on jo kannattava liiketoiminta-alue eikä se kaipaa erityisiä muutoksia. Segmentti tulee jatkossakin olemaan osa Wetteriä ja siitä pidetään asianmukaista huolta, vaikkei siihen kohdisteta nyt strategisia toimenpiteitä.

Alkavalla strategiakaudella merkittävimmät uudelleenpainotukset tapahtuvat Henkilöautot-segmentissä. Wetterin mukaan uusien henkilöautojen markkinan odotetaan lähtevän ensi vuonna hyvin maltilliseen nousuun. Vaihtoautoissa markkina on vastaavasti merkittävästi suurempi ja aktiivisempi. Tästä syystä Wetteri aloittaa investoinnit vaihtoautotoimintaan tavoitteenaan tuplata vaihtoautomyynti vuoden 2028 loppuun mennessä.

Wetterin panostukset kohdistuvat käytettyjen autojen ostotoiminnan aloittamiseen sekä vaihtoautovaraston kiertonopeuden nopeuttamiseen. Strategiakaudella tavoitellusta tuloskasvusta suurin osa odotetaan syntyvän kehitetyssä vaihtoautoliiketoiminnassa. Uusien autojen myynti jatkuu edelleen, mutta sen merkityksen odotetaan jäävän konsernitasolla muita segmenttejä pienemmäksi tällä strategiakaudella.

Vaihtoautojen jälkeen suurinta tulosvastuuta ladataan Wetterin Huoltopalvelut -segmentille. Toimitusjohtaja Parikan mukaan huoltotoiminnan kysyntää on vaikea erikseen tilastoida, mutta se korreloi pitkälti liikennemäärien kanssa.

Suomalaisten autoilu on nyt palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, minkä nähdään kasvattavan huoltopalveluiden tarvetta. Huoltopalveluiden kannattavuutta lähdetäänkin parantamaan kehittämällä yhtiön sisäisiä prosesseja.

Wetterin talousjohtaja Maria Halttusen mukaan työresurssoinnissa ja -suunnittelussa onnistuminen näkyy huoltopalveluiden käyttöasteen kautta suoraan konsernin tuloksessa.

Wetterin uuden strategian neljä painopistettä

Kannattava kasvu merkkiliiketoiminnassa

Vaihtoautojen myynnin kaksinkertaistaminen

Erinomainen asiakaskokemus

Alan huippuosaajat

Tasetta vahvistetaan

Taloudellisen aseman parantamiseksi uusi strategia pyrkii saavuttamaan kevyemmän ja joustavamman kulurakenteen. Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi Wetteri on jo aloittanut vuonna 2025. Yhtiö on sopeuttanut henkilöstökulujaan syksyn muutosneuvotteluissa ja pyrkinyt laskemaan rahoituskuluja vähentämällä korollisia velkojaan vuoden aikana.

Kustannusrakenteen tehostustoimenpiteitä jatketaan myös uudella strategiakaudella. Esimerkiksi juoksevia kiinteitä operatiivisia kuluja on määrä tarkastella ja keventää, minkä lisäksi autovarastojen kiertonopeuden parantamisella pyritään lisäsäästöihin rahoituskuluissa.

Päivitetyn strategiansa perusteella Wetteri julkaisi seuraavat taloudelliset tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa strategiakauden loppuun mennessä.

Uusien taloudellisten tavoitteidensa lisäksi Wetteri julkaisi tulosohjeistuksen vuodelle 2026. Ensi vuonna yhtiö arvioi sen liikevaihdon kasvavan vuodesta 2025. Myös oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan sekä kääntyvän voitolliseksi.

Wetterin uuden ohjeistuksen lähtökohtana on tuloskäänteen saavuttaminen ensi vuonna. Ohjaus uskallettiin antaa nyt, kun yhtiön strategiatyö saatiin päätökseen ja johdolla on uuteen strategiaan perustuva näkemys ensi vuoden liiketoiminnan kehityksestä.

Wetterin mukaan uudessa strategiassa tuote- ja palveluportfoliota tarkastellaan kasvun ja kannattavuuden näkökulmista, mikä ohjaa yhtiön toimenpiteitä kohti tuloksen vahvistamista ja kannattavaa kasvua.

Myös jatkossa Wetteri aikoo julkaisevansa tulosohjeistuksensa sanallisessa muodossa.

Sijoittajan näkökulma

Wetterin päivitetty strategia on pääpiirteiltään juuri sellainen kuin viime viikon tulosjulkistuksessa annetut kommentit antoivat ymmärtää. Liiketoiminnan fokus painotetaan kannattavuuteen sekä taloudellisen aseman parantamiseen.

Kuten toimitusjohtaja Parikka kolmannen kvartaalin tulostilaisuudessa kommentoi, Wetteri pyrkii nyt luomaan vakaan pohjan, jolle voidaan tulevaisuudessa rakentaa kannattavaa kasvua.

Uutena puolena strategiassa on vahvempi panostus vaihtoautomarkkinaan. Pääomamarkkinapäivässä Wetterin johto perusteli hyvin strategista liikettä. Uusien autojen kaupan käännettä ollaan odotettu jo tovi, eikä tilanne ole juuri helpottunut, kun yleinen taloustilanne ja kuluttajien ostovoima ovat pysyneet Suomessa heikkoina. Kasvua ja tulosparannusta haetaan sieltä, mistä se on juuri nyt saatavissa.

Kuten pääomamarkkinapäivässä todettiin, on kotimaan vaihtoautomarkkinan kilpailu kovaa. Wetterin johto on kuitenkin luottavainen, että yhtiö pystyy laajalla toimipisteverkostollaan sekä liiketoimintaan tehtävillä investoinneilla raivaamaan tilaa markkinasta vastaavanlaisilla katteilla kuin kilpailijat.

Wetterin vaihtoautoista tavoittelema tulosparannus on kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen vaatii merkittäviä onnistumisia.

Meekö osinko jäihin?

Wetteri Powerin yrityskaupan yhteydessä Wetteri vihjasi kaupan vaikutusten synnyttämän kannattavan kasvun avaavan mahdollisuudet osingonmaksuun tulevaisuudessa. Osingosta ei ole kuitenkaan kuultu uutta tietoa sitten vuoden 2024 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen. Myös pääomamarkkinapäivässä aihe ohitettiin.

Päivitetyn strategian ja uusien taloudellisten tavoitteiden pörssitiedotteessa Wetteri kuitenkin mainitsi tarkastelevansa osingonjakopolitiikkaansa alkavan strategiakauden aikana.

On hyvin todennäköistä, että Wetteri pitää osinkonsa jäissä nyt ainakin vuoteen 2026 saakka. Aiemmin Wetteri Powerin kaupasta syntyneiden tuottojen arveltiin mahdollistavan osingonjaon aikaisemminkin, mutta haastavassa markkinassa Powerin sekä myöhemmin Kajaanin ja Joensuun raskaan kaluston divestoinneista saadut tulot on nyt ohjattu korollisten velkojen lyhentämiseen.

Osinkotulosta pitävälle sijoittajalle päätös voi olla kipeä, mutta Wetterin liiketoiminnan tulevan kehityksen kannalta osingosta tinkiminen olisi oikea ratkaisu. Taloudellisen aseman vahvistamisella Wetteri pyrkii huolehtimaan tulvaisuuden arvonluonnista, mikä hyödyttää pitkässä juoksussa sijoittajaa.

Wetteri on potentiaalinen käänneyhtiö. Yhtiöllä on defensiivisempiä liiketoimintoja, kuten huoltopalvelut sekä hyötyajoneuvojen myynti- ja vaihtopalvelut.

Uusien autojen kauppa on kuitenkin syklistä. Toistaiseksi autoalan syklin käänne tapahtuu hitaasti.

Tästä syystä vaihtoautoihin painottuva uusi strategia vaikuttaa järkevältä ja kannattavuustoimenpiteet ovat perusteltuja. Näillä toimilla syklien vaikutusta pystytään vaimentamaan. Tulevalla strategiakaudella Wetterin liiketoimintaa ja kurssikehitystä avittaisi myös kotimaan taloustilanteen kohentuminen.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.