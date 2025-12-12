Wetteri panostaa valikoituihin merkkiedustuksiin

Autoliike Wetterin tavoitteena on vuosina 2026–2028 pyrkiä kasvamaan sekä orgaaniseen kasvuun että valikoituihin yritysostoihin. Kasvun veturiksi yhtiö on nostanut erityisesti vaihtoautokaupan, jonka myynti on tarkoitus vähintään kaksinkertaistaa vuoden 2025 tasosta.

Samalla Wetteri vahvistaa valittujen uusien automerkkien markkinaosuutta sekä laajentaa toimintaansa uusille alueille, myös pääkaupunkiseudulle ja suuriin kasvukeskuksiin, jos kannattavia yritysostokohteita löytyy.​

Strategian ytimessä on monimerkkinen täyden palvelun autotalomalli: Wetteri haluaa kattaa koko ajoneuvokaupan arvoketjun – uusien henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin, raskaan kaluston, vaihtoautot sekä varaosa-, huolto- ja korjaamopalvelut – ja käyttää tätä rakennetta suhdannevaihtelujen tasapainottamiseen.

Yhtiö kohdistaa niukemmat resurssit niihin brändeihin ja alueellisiin palvelu- ja tuoteportfolioihin, joista se saa parhaan katteen.

Wetterin kasvun tavoittelu valikoiduissa merkkiedustuksissa tärkein syy tuoreimmalle yrityskaupalle.

Wetteri kertoi torstaina ostavansa Rinta-Joupin Autoliike Oy:ltä BMW-merkkihuolto- ja korjaamoliiketoiminnan Porissa. Liiketoiminta siirtyy Wetterille liiketoimintakaupassa, joka pannaan täytäntöön alkuvuodesta 2026. BMW-henkilöstö siirtyy kaupan mukana vanhoina työntekijöinä Wetterin palvelukseen.

Palvelut alkavat Wetterin Porin toimipisteessä alkuvuodesta 2026.

Yrityskaupan myötä Wetteri tarjoaa BMW-merkkihuolto- ja korjaamopalveluita jatkossa Oulun, Kajaanin, Kemin, Rovaniemen, Mikkelin ja Porin toimipisteissään. Wetterin BMW-myynti palvelee Oulussa ja Rovaniemellä.

”Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme meille mielenkiintoisissa ja volyymiltaan kannattavissa merkkiedustuksissa. Porin BMW-merkkihuolto- ja korjaamoliiketoiminnan hankinta on oivallinen esimerkki strategiamme mukaisista toimenpiteistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Näemme Satakunnan potentiaalisena markkina-alueena ja olemme todella iloisia päästessämme palvelemaan paikallisia BMW-asiakkaita”, sanoo Wetterin toimitusjohtaja Pietu Parikka.

Yhtiö odottaa liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvan vuonna edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan ja kääntyvän voitolliseksi.

Ohjeistuksen lähtökohtana on tuloskäänteen saavuttaminen vuoden 2026 aikana. Uudessa strategiassa tuote- ja palveluportfoliota tarkastellaan kasvun ja kannattavuuden näkökulmista, mikä ohjaa yhtiön toimenpiteitä kohti tuloksen vahvistamista ja kannattavaa kasvua.