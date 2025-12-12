Suomi-rahastot loistavat vihdoinkin – tuotot ylivoimaisia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 973 miljoonaa euroa uusia pääomia, kertoo Finanssiala ry tiedotteessaan.
Samaan aikaan rahastopääomaan vaikutti kielteinen markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa kuitenkin lähes 200 miljardia euroa.
Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin.
Osakerahastoihin sijoitettiin uusia varoja yhteensä 482 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 129 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 314 miljoonaa, lyhyen koron rahastoihin 33 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 16 miljoonaa euroa.
Osakerahastoissa uusia pääomia sijoitettiin Suomeen, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Japaniin, Tyynenmeren alueelle, kehittyville markkinoille ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 649 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin Pohjoismaihin ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 168 miljoonaa euroa.
Suomen osakemarkkinoille sijoittavat rahastot ovat pitkään jääneet tuotoissa jälkeen esimerkiksi Yhdysvaltoihin sijoittavien rahastojen tuotoista.
Nyt tilanne on toinen.
Viimeisen 12 kuukauden keskimääräinen 20 prosentin tuotto oli selvästi paras Suomi-rahastoissa. Samalla Pohjois-Amerikkaan sijoittavien osakerahastojen tuotto painui keskimäärin pakkaselle.
Suomen lisäksi myös kehittyville markkinoille, Japaniin ja Eurooppaan sijoittavat osakerahastot ovat yltäneet hyviin tuottoihin vuoden aikana.
Myös Sharpen mittarilla mitattuna Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 1,18). Sharpen mittari on riskikorjatun tuoton mittari, joka kertoo paljonko ylituottoa sijoitus on tuottanut suhteessa sen kokonaisriskiin. Mitä korkeampi Sharpen mittari, sitä enemmän tuottoa on saatu jokaista otetun riskin yksikköä kohti.
|Rahastoryhmä
|Netto-
merkinnät marraskuu 2025
|Netto-
merkinnät vuoden alusta
|Tuotto
12 kk (ka.)
|Suomi
|19
|-179
|20 %
|Pohjoismaat
|-164
|-116
|9 %
|Eurooppa
|216
|1 424
|12 %
|Pohjois-Amerikka
|105
|-291
|-1 %
|Japani
|4
|79
|14 %
|Tyynenmeren alue
|6
|-85
|12 %
|Kehittyvät markkinat
|81
|372
|14 %
|Maailma
|218
|-1 487
|4 %
|Toimialarahastot
|-4
|-95
|14 %
Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 352 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille, globaalisti valtioriskiin ja euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 52 miljoonaa euroa.
Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 4,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla mitattuna euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 0,92).
Kehittyviä markkinoita ja korkeariskisiä yrityslainoja lukuunottamatta korkorahastojen tuotot ovat olleet vuoden aikana vaatimattomia.
|Rahastoryhmä
|Netto-
merkinnät marraskuu 2025
|Netto-
merkinnät vuoden alusta
|Tuotto
12 kk (ka.)
|Valtioriski EUR
|105
|538
|0,3 %
|Luokitellut yrityslainat EUR
|6
|1 085
|3,0 %
|Korkeariskiset yrityslainat EUR
|-10
|235
|4,6 %
|Valtioriski maailma
|-4
|-6
|-1,4 %
|Luokitellut yrityslainat maailma
|247
|555
|0,7 %
|Korkeariskiset yrityslainat maailma
|7
|153
|0,6 %
|Kehittyvät markkinat
|-38
|-48
|4,5 %