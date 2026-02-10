Rahastosäästäjät löysivät tuottavimmat osakemarkkinat

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa yhteensä 1,1 miljardia euroa uusia pääomia, kertoo Finansiala ry tiedotteessaan. Samaan aikaan rahastopääomaa kasvatti myös myönteinen markkinakehitys.

Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo nousi yli 205 miljardiin euroon, kun se joulukuun 2025 lopussa oli 202 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin tammikuussa kaikkiin päärahastoluokkiin vaihtoehtoisia rahastoja lukuun ottamatta. Osakerahastoihin sijoitettiin uusia varoja yhteensä 151 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 137 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 643 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoihin 194 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Vaikka geopolitiikassa tapahtui yllättäviä asioita, Euroopassa ja Yhdysvalloissa myönteiset talousennusteet ja yritysten tulosnäkymät tukivat osakemarkkinoiden nousua. Osakerahastojen tuottoihin vaikuttivat myös valuuttakurssien muutokset.

Korkomarkkinat reagoivat yllättäviin geopoliittisiin tapahtumiin samaan tapaan kuin osakemarkkinat. Eurooppaan sijoittaneille korkorahastoille tammikuu oli suhteellisen tuottoisa, kun. korot laskivat.

Yhdysvalloissa valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko sitä vastoin nousi. Yrityslainojen riskilisät pysyivät kapeina suhteessa aiempien vuosien tasoihin, mikä korosti yleisen korkotason muutosten merkitystä tuottojen muodostumisessa.

Osakerahastoissa uusia pääomia sijoitettiin tammikuussa pääasiassa Eurooppaan, Pohjoismaihin, Suomeen ja kehittyville markkinoille yhteensä 673 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Pohjois-Amerikkaan, globaalisti ja Japaniin sijoittavista rahastoista, yhteensä 572 miljoonaa euroa.

”Geopoliittisista tapahtumista ja valtavasta uutiskohinasta huolimatta sijoittajan kannattaa huomioida, että talouden mittarit antavat nyt myötätuulta osakemarkkinoille sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Suomessa monien yritysten tulosnäkymät ovat edellisiä vuosia positiivisempia ja vienti on jo lähtenyt piristymään”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista viimeisen vuoden aikana selvästi parhaiten ovat keskimäärin tuottaneet toimialarahastot sekä Suomeen, kehittyville markkinoille ja tyynenmeren alueelle sijoittavat osakerahastot. Myös Japaniin ja Eurooppaan sijoittaneet osakerahastot ovat päässeet keskimäärin kiitettävään vuosituottoon.

Sharpen mittarilla mitattuna Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Sen sijaan Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen keskimääräinen vuosituotto on valahtanut pakkaselle -3,0 prosenttia.

Osakemarkkina-alue Netto-

merkinnät

01 / 2026 Pääoma

31.01.2026 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi 169 7 333 19 % Pohjoismaat 163 11 050 10 % Eurooppa 206 8 733 12 % Pohjois-Amerikka -377 11 766 -3 % Japani -8 437 13 % Tyynenmeren alue 20 1 269 17 % Kehittyvät markkinat 135 6 516 19 % Maailma -187 40 738 4 % Toimialarahastot 32 1 409 23 %

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin tammikuussa pääasiassa globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sekä euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 595 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 12 miljoonaa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat korkorahastot 4,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla.