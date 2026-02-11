Rahastoihin sijoittaminen – muista nämä perusasiat

Rahastot tarjoavat helpon tavan hajauttaa sijoituksia, mutta kulut, verotus ja rahastotyyppi ratkaisevat pitkän aikavälin tuoton.

Rahoistoihin sijoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoitusrahasto kerää yhteen useiden sijoittajien varat ja sijoittaa ne ennalta määritellyn strategian mukaisesti osakkeisiin, korkopapereihin tai muihin arvopapereihin. Sijoittajan osuutta mitataan rahasto-osuuksilla, joiden arvo lasketaan päivittäin rahaston nettovarallisuuden perusteella.

Rahastosijoittamisen suosio perustuu pitkälti siihen, että yksittäinenkin sijoittaja saa pienellä summalla hajautetun salkun, jonka rakentaminen itse edellyttäisi huomattavasti suurempaa pääomaa. Ammattimainen salkunhoitaja tai indeksiä seuraava automaattinen prosessi huolehtii sijoituspäätöksistä, kaupankäynnistä ja tasapainotuksesta sijoittajan puolesta.

Helppous ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki rahastot olisivat samanlaisia. Päinvastoin. Rahastojen väliset erot kuluissa, sijoitusstrategioissa ja riskitasoissa ovat merkittäviä, ja ne vaikuttavat ratkaisevasti siihen, paljonko sijoittajalle jää lopulta käteen.

Ennen ensimmäistä rahastomerkintää sijoittajan kannattaa perehtyä muutamaan perusasiaan. Ne koskevat rahastotyyppiä, kuluja, verotusta ja ennen kaikkea omaa sijoitushorisonttia.

Vaikka rahastoihin sijoittaminen on suunniteltu mahdollisimman vaivattomaksi, tietoiset valinnat tekevät vuosien saatossa valtavan eron.

Indeksirahasto vai aktiivinen rahasto?

Yksi rahastosijoittajan tärkeimmistä päätöksistä on valinta indeksirahaston ja aktiivisesti hoidetun rahaston välillä. Ero on sekä filosofinen että taloudellinen.

Indeksirahasto seuraa tiettyä markkinaindeksiä, kuten S&P 500 -indeksiä tai MSCI World -indeksiä. Se ei yritä voittaa markkinoita, vaan pyrkii tuottamaan saman tuoton kuin kohdeindeksinsä. Koska rahastoa ei tarvitse aktiivisesti hoitaa, sen kulut ovat tyypillisesti alhaiset.

Aktiivisesti hoidetussa rahastossa salkunhoitaja tekee itsenäisiä sijoituspäätöksiä tavoitteenaan ylittää vertailuindeksinsä tuotto. Tämä edellyttää analyysiä, tutkimusta ja tiheämpää kaupankäyntiä, mikä nostaa rahaston kuluja.

Tutkimusnäyttö puhuu vahvasti indeksirahastojen puolesta.

S&P Dow Jones Indices julkaisee puolivuosittain niin kutsuttua SPIVA-tuloskorttia, joka vertaa aktiivisten rahastojen menestystä suhteessa niiden vertailuindekseihin. Tulokset ovat vuodesta toiseen johdonmukaisia.

Vuonna 2024 peräti 65 prosenttia aktiivisista yhdysvaltalaisista suuryhtiörahastoista jäi S&P 500 -indeksin tuotosta. Keskisuurten yhtiöiden rahastoissa alisuoriutujien osuus oli 62 prosenttia.

Ainoastaan pienten yhtiöiden rahastot pärjäsivät keskimääräistä paremmin, sillä niistä vain 30 prosenttia jäi vertailuindeksistään. Selitys tälle poikkeukselle löytyi siitä, että pienten yhtiöiden osakkeet tuottivat kokonaisuutena selvästi suuryhtiöitä heikommin, mikä antoi aktiivisille valinnoille enemmän liikkumavaraa.

Pitkällä aikavälillä kuva on vielä selvempi.

SPIVA-tuloskortin mukaan 15 vuoden tarkastelujaksolla ei ole yhtäkään rahastokategoriaa, jossa enemmistö aktiivisista rahastonhoitajista olisi voittanut vertailuindeksinsä. Vuoden 2025 alkupuoliskon aineistossa yli viiden vuoden aikajänteellä alle kymmenen prosenttia yhdysvaltalaisista osakerahastoista ylsi indeksiään parempaan tuottoon.

Yksittäisten vuosien menestys ei myöskään ennusta tulevaa. SPIVA:n pysyvyysanalyysin mukaan yksikään vuoden 2020 parhaaseen neljännekseen sijoittuneista suuryhtiörahastoista ei säilyttänyt paikkaansa parhaassa neljänneksessä vuoteen 2024 mennessä.

Kulut ratkaisevat enemmän kuin uskoisi

Sijoitusrahaston vuotuinen kokonaiskulusuhde eli TER kertoo, kuinka suuri osuus rahaston varallisuudesta käytetään vuosittain hallinnointiin, markkinointiin ja muihin operatiivisiin kuluihin. Luku ilmaistaan prosentteina, ja se vähennetään automaattisesti rahaston tuotosta ennen kuin se näkyy sijoittajalle.

Pienet prosenttiluvut voivat tuntua merkityksettömiltä, mutta korkoa korolle -ilmiö toimii myös kulujen kohdalla.

Vanguardin perustaja John Bogle varoitti toistuvasti siitä, miten korkoa korolle -tuottojen ihme kumoutuu korkoa korolle -kulujen tyrannialla.

Analyysiyhtiö Morningstar on osoittanut tutkimuksissaan, että kulusuhde on luotettavin yksittäinen rahaston tulevaa menestystä ennustava tekijä. Morningstarin analyysissa edullisimman viidenneksen rahastot menestyivät kolme kertaa todennäköisemmin kuin kalleimman viidenneksen rahastot.

Morningstarin tutkimus havainnollistaa kuluvaikutusta pitkällä aikavälillä konkreettisesti. Miljoonan dollarin sijoitus S&P 500 -indeksiin tuotti 25 vuoden ajanjaksolla merkittävästi eri lopputuloksen riippuen siitä, oliko rahaston kulusuhde 0,05 prosenttia vai 1,00 prosenttia.

Ero kasvoi satoihin tuhansiin dollareihin pelkästään kulueron vuoksi.

Kulujen lasku on ollut pitkä trendi. Investment Company Instituten tilastojen mukaan yhdysvaltalaisten osakerahastojen keskimääräinen kulusuhde on pudonnut vuoden 1996 tasolta 1,04 prosentista vuoden 2023 tasolle 0,42 prosenttia. Varoilla painotettu keskiarvo on vielä alhaisempi, sillä sijoittajat ovat siirtäneet pääomiaan voimakkaasti edullisimpiin rahastoihin.

Morningstarin mukaan kahdeksana viimeisestä yhdeksästä vuodesta kaikki rahastojen nettomerkinnät ovat kohdistuneet edullisimpaan viidennekseen.

Vanguardin rahastoissa keskimääräinen kulusuhde on 0,07 prosenttia, kun toimialan keskiarvo on 0,44 prosenttia. Ero on merkittävä pitkän aikavälin tuottokertymässä.

Kuukausisäästäminen tasoittaa heilahteluja

Rahastoihin sijoittaminen onnistuu joko kertasijoituksena tai säännöllisinä kuukausierinä. Jälkimmäinen on suomalaisten pankkien rahastosäästösopimuksissa yleisin tapa.

Vanguardin laaja tutkimus vertasi kertasijoitusta ja kuukausisäästämistä Yhdysvaltojen, Britannian ja Australian markkinoilla vuosikymmenten historiallisella aineistolla. Tulos oli selvä. Kertasijoitus tuotti kuukausisäästämistä paremmin noin kahdessa kolmasosassa tapauksista. Syy on yksinkertainen: koska markkinat nousevat pitkällä aikavälillä useammin kuin laskevat, raha kannattaa saada tuottamaan mahdollisimman varhain.

Kuukausisäästämisellä on silti merkittävä käyttäytymispsykologinen etu.

Tasasuuruiset kuukausierät tasoittavat markkinaheilahtelujen vaikutusta. Kun markkinat laskevat, sama euromäärä ostaa enemmän rahasto-osuuksia. Kun markkinat nousevat, osuuksia saa vähemmän. Tämä mekaaninen prosessi poistaa ajoituspäätöksen paineen ja auttaa sijoittajaa pysymään suunnitelmassaan myös vaikeina aikoina.

Käytännössä useimmille palkansaajille kuukausisäästäminen on luontevin vaihtoehto, sillä sijoitettavat varat kertyvät kuukausittain.

Oleellisinta on, että rahastoihin sijoittaminen on säännöllistä ja pitkäjänteistä riippumatta siitä, kumpaa menetelmää käyttää.

Yksi rahastosijoittamisen keskeinen etu sijoittajalle on mahdollisuus päästä pienelläkin pääomalla mukaan laajasti hajautettuun salkkuun.

Toisinaan rahastot voivat olla kuitenkin ylihajautettuja, jolloin kaikki kohteet eivät tuota odotetusti, ja varojen liiallinen hajautus vesittää potentiaalisen tuoton.

Tällöin puhutaan myös niin sanotusta ”kaappi-indeksoinnista”.

Kaappi-indeksointi tarkoittaa sijoitusrahaston toimintatapaa, jossa aktiiviseksi markkinoitu sijoitusrahasto sijoittaa lähes täsmälleen samoihin arvopapereihin ja samoilla painotuksilla kuin vertailuindeksinsä, vaikka sijoittajat odottavat aidosti aktiivista salkunhoitoa. Tällöin rahaston tuotto jää käytännössä indeksin tasolle, mutta sijoittaja maksaa silti korkeat aktiivisen rahaston hallinnointikulut, ilman passiivisen rahaston kustannusetua tai mahdollisuutta ylituottoon.

Verotus Suomessa suosii kasvuosuuksia

Suomen lainsäädäntö kohtelee sijoitusrahastoja itsessään verovapaina yhteisöinä. Rahasto ei maksa veroa myyntivoitoistaan eikä saamistaan osingoista, vaan salkunhoitaja voi sijoittaa tuotot täysimääräisesti uudelleen.

Tämä on merkittävä etu, sillä verojen lykkääntyminen tehostaa korkoa korolle -efektiä.

Sijoittaja maksaa veroa vasta luopuessaan rahasto-osuuksistaan. Lunastuksen tai myynnin yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa. Pääomatuloveroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja 34 prosenttia sen ylittävältä osalta.

Rahastot jaetaan tuotto-osuuksiin ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuden omistajalle maksetaan vuosittain tuottoa, josta peritään pääomatulovero jo maksuhetkellä. Kasvuosuudessa tuotto jätetään rahastoon, jolloin sijoittajan osuuden suhteellinen arvo kasvaa. Veroseuraamukset syntyvät vasta, kun osuudet myydään.

Verotuksen lykkääntymisen vuoksi kasvuosuus on useimmille sijoittajille edullisempi vaihtoehto.

Luovutusvoitto lasketaan joko todellisten hankintamenojen perusteella tai hankintameno-olettamaa käyttäen. Jos rahasto-osuus on omistettu vähintään kymmenen vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta. Alle kymmenen vuoden omistuksessa olettama on 20 prosenttia.

Pitkään omistettujen, merkittävästi arvonnousua kokeiden osuuksien kohdalla hankintameno-olettama voi olla todellista hankintahintaa edullisempi.

Muutama erityissääntö on syytä tuntea.

Rahasto-osuuksien lunastuksessa noudatetaan FIFO-periaatetta eli ensiksi ostetut osuudet katsotaan myydyiksi ensimmäisinä. Saman rahaston tuotto-osuuksien vaihtaminen kasvuosuuksiksi tai päinvastoin on verovapaata, mutta vaihto saman rahastoyhtiön eri rahastoon katsotaan luovutukseksi.

Jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, luovutusvoitto on kokonaan verovapaata.

Likviditeettiriski voi yllättää

Tavallisissa osake- ja korkorahastoissa sijoittaja saa rahansa ulos nopeasti, tyypillisesti muutamassa pankkipäivässä. Rahaston arvopaperit ovat likvidejä ja ne voidaan myydä markkinoilla ilman merkittävää viivettä.

Toisin on erikoissijoitusrahastoissa, joiden kohde-etuudet ovat luonteeltaan epälikvidejä.

Kiinteistörahastot ovat tästä selkein esimerkki. Rahasto omistaa fyysisiä kiinteistöjä, joiden myyminen kestää viikkoja tai kuukausia. Lunastuksia voi tehdä vain tiettyinä ajankohtina, esimerkiksi neljännesvuosittain tai puolivuosittain, ja niistä voidaan vaatia useiden kuukausien ennakkoilmoitusta. Rahaston säännöt antavat hoitajalle myös oikeuden keskeyttää lunastukset kokonaan poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa.

Tämä riski konkretisoitui Suomessa dramaattisesti vuodenvaihteessa 2024–2025. OP-Rahastoyhtiö ilmoitti joulukuun 2024 lopussa keskeyttävänsä väliaikaisesti OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastojen lunastukset ja merkinnät. Päätöstä perusteltiin osuudenomistajien etujen turvaamisella poikkeuksellisessa markkinatilanteessa.

Tapaus ei jäänyt yksittäiseksi.

Tammikuussa 2025 Titanium Rahastoyhtiö ilmoitti keskeyttävänsä Titanium Hoivakiinteistö -erikoissijoitusrahaston lunastukset toimeksiantojen normaalia suuremman määrän ja hiljaisen kiinteistömarkkinan vuoksi. Myös Mandatum, EQ, Evli, S-Pankki ja Ålandsbanken olivat asettaneet kiinteistörahastojensa lunastuksille keskeytyksiä tai rajoituksia.

Finanssivalvonnan mukaan Suomessa toimivasta 29 kiinteistörahastosta yhdeksän oli tuolloin keskeyttänyt tai rajoittanut lunastuksia.

S-Pankki Asunto -erikoissijoitusrahastossa lunastustoimeksiantoja jätettiin 1 450 kappaletta yhteensä noin 40 miljoonan euron arvosta, mikä vastasi noin 12 prosenttia rahaston nettoarvosta. Lunastuksia rajoitettiin siten, että yksittäinen osuudenomistaja sai lunastaa enintään 5 000 euroa. Rauenneet toimeksiannot eivät siirtyneet automaattisesti seuraavaan lunastusikkunaan, vaan osuudenomistajan oli jätettävä uusi toimeksianto.

Rajoitusten piirissä olevissa rahastoissa oli arvioiden mukaan jopa 200 000 osuudenomistajaa, joista piensijoittajia noin 80 000. Monelle tilanne oli konkreettisesti ongelmallinen: varat olivat kiinni rahastossa, eikä niiden vapauttamiselle annettu tarkkaa aikataulua.

OP-Rahastoyhtiö päätti helmikuussa 2025 puolittaa kiinteistörahastojensa hallinnointipalkkiot vastaantulona asiakkaille.

Taustalla oli Suomen kiinteistömarkkinoiden pitkittynyt hiljainen kausi. Korkojen nousun seurauksena institutionaalisten sijoittajien väliset kiinteistötransaktiot olivat pudonneet historiallisen alhaiselle tasolle.

Kiinteistörahastojen näkökulmasta tilanne johti likviditeettiloukkuun: lunastuspyyntöjä tuli enemmän kuin rahastot pystyivät toteuttamaan ilman kiinteistöomaisuuden myymistä alihintaan.

Tapaus osoittaa, miksi rahastosijoittajan on tärkeää ymmärtää sijoituskohteen likviditeettiprofiili ennen merkintää. Erikoissijoitusrahastojen säännöistä selviää, milloin lunastuksia voi tehdä, millaisin ennakkoilmoitusajoin ja missä tilanteissa lunastukset voidaan keskeyttää.

Avaintietoasiakirja kertoo olennaisimman

EU:n PRIIPS-asetus edellyttää, että jokaisesta vähittäissijoittajalle tarjottavasta rahastosta laaditaan kolmesivuinen avaintietoasiakirja. Suomessa Finanssivalvonta valvoo, että asiakirjat ovat saatavilla suomeksi tai ruotsiksi.

Avaintietoasiakirja esittää vakiomuodossa rahaston tavoitteet, riskitason asteikolla yhdestä seitsemään, kulujen vaikutuksen tuottoon eri aikajänteillä sekä tuottoskenaariot erilaisissa markkinatilanteissa. Sen avulla sijoittaja voi vertailla erilaisia rahastoja keskenään samalla mittapuulla.

Asiakirjasta selviää myös rahaston suositeltu vähimmäissijoitusaika ja tieto siitä, miten valmistajan mahdollinen maksukyvyttömyys vaikuttaisi sijoittajan asemaan.

Avaintietoasiakirja on hyvä lähtökohta, mutta rahaston rahastoesitteeseen ja sääntöihin tutustuminen on suositeltavaa ennen lopullista sijoituspäätöstä. Rahastoyhtiö on velvollinen pitämään nämä asiakirjat julkisesti saatavilla.

Rahastojen turvallisuutta parantaa Suomessa myös se, että rahaston varat säilytetään erillisessä säilytysyhteisössä. Rahastoyhtiön mahdollinen konkurssi ei tarkoita sijoitettujen varojen menetystä, sillä rahastovarat ovat osuudenomistajien omaisuutta ja ne on eriytetty rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön omista varoista.

Aika on rahastosijoittajan tärkein liittolainen

Rahastosijoittamisen peruslogiikka on lopulta yksinkertainen. Rahastosäästäjän kannattaa valita oma riskitasonsa ja sijoitushorisonttinsa, suosia edullisia ja laajasti hajautettuja rahastoja, ja antaa ajan tehdä työtään.

Osakerahastoissa sijoittajan tulee varautua merkittäviinkin arvonlaskuihin lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikajänteellä osakemarkkinat ovat kuitenkin historiallisesti tarjonneet muita omaisuuslajeja parempaa tuottoa. Korkorahastot tarjoavat matalampaa tuotto-odotusta mutta myös pienempiä heilahteluja.

Yhdistelmärahastot sisältävät molempia ja sopivat sijoittajille, jotka hakevat keskitietä riskin ja tuoton välillä.

Riippumatta rahastotyypistä, kulut ovat tekijä, johon sijoittaja voi itse vaikuttaa. SPIVA-aineiston ja Morningstarin tutkimusten viesti on yksiselitteinen. Edulliset, laajasti hajautetut indeksirahastot tarjoavat valtaosalle sijoittajista parhaan todennäköisyyden hyvään pitkän aikavälin tuottoon.

Aktiivisella rahastonhoidolla on paikkansa, mutta tilastollisesti katsottuna se on enemmistön kohdalla kallis lupaus, joka jää lunastamatta.

Rahastoihin sijoittaminen on suunniteltu helpoksi, ja oikein tehtynä se on sitä myös.

