Jälleen kiinteistörahaston lunastusjäädytys – Titanium keskeyttää hoivakiinteistörahaston lunastukset

Asunto- ja kiinteistörahastot ovat kohdanneet Suomen jäätyneet asunto- ja kiinteistömarkkinat, mikä pakottaa ne keskeyttämään rahastojen lunastuksia.

OP-Rahastoyhtiö kertoi joulukuun lopussa, että sen hallitus oli päättänyt väliaikaisesti keskeyttää OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät.

OP Rahastoyhtiön mukaan kiinteistömarkkinoiden tilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellinen. Rahastoyhtiö perusteli rahastojen lunastusten keskeytystä sillä, että kauppa ei tällä hetkellä käy kiinteistömarkkinoilla.

Mittakaavaltaan isoja kiinteistökauppoja on tehty selvästi tavanomaista vähemmän. Keskeyttämällä toimeksiannot OP Rahastoyhtiö pyrkii varmistamaan, ettei rahasto joudu myymään laadukkaita kiinteistösijoituksiaan pysähtyneillä markkinoilla käypää markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla.

OP Rahastoyhtiö ei ole ongelman kanssa yksin.

Myös Mandatum, EQ, Evli, S-Pankki ja Ålandsbanken ovat kertoneet kiinteistörahastojensa keskeytyksistä tai lunastusrajoituksista. Suomessa toimii kaiken kaikkiaan 29 kiinteistörahastoa.

Myös Titanium jäädyttää lunastukset

Nyt myös finanssitalo Titanium kertoo tiedotteessaan, että sen rahastoyhtiö keskeyttää väliaikaisesti lunastusten toteuttamisen erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistössä.

Titaniumin tytäryhtiö Titanium Rahastoyhtiö Oy on päättänyt väliaikaisesti keskeyttää hallinnoimansa Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön lunastusten toteuttamisen rahaston sääntöjen 12 pykälän mukaisesti lunastustoimeksiantojen normaalia suuremman määrän ja hiljaisen kiinteistötransaktiomarkkinan johdosta.

Titaniumin mukaan lunastukset toteutetaan, kun niihin tarvittavat käteisvarat on hankittu rahaston sääntöjen osoittamilla keinoilla huomioiden kaikkien rahaston osuudenomistajien etu.

”Kaupankäynti kiinteistömarkkinassa on ollut vähäistä, mutta laskevien korkojen odotetaan lisäävän kiinteistötransaktioita vuoden 2025 aikana”, Titanium uskoo.

Lunastusten väliaikaisella keskeyttämisellä ei ole vaikutusta rahaston arvoon tai tuottoon. Lisäksi Titanium arvioi, että lunastusten väliaikaisella keskeyttämisellä ei ole välitöntä vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoivakiinteistöihin. Rahaston hankkimissa kiinteistöissä tarjotaan lakisääteisiä hoivapalveluja kuntien ja yksityisten palveluoperaattorien toimesta. Sijoittajan saama tuotto muodostuu vuosittain maksettavasta tuotto-osuudesta ja rahasto-osuuden arvonmuutoksesta.

Titanium Hoivakiinteistön sijoituskohteita ovat vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt.

Titanium kertoo nettisivuillaan, että kiinteistörahastoihin liittyy muiden riskien lisäksi myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Kiinteistöjen tai kiinteistöarvopapereiden myyminen voi toisinaan edellyttää pitkääkin realisointiaikaa.

Asuntorahastot ovat likvidejä vain auringon paistaessa

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola katsoo, että yksityissijoittajille suunnatut asuntorahastot ymmärretään likvideinä sijoituksina, joista sijoittaja saa sijoittamansa pääoman halutessaan kohtalaisen nopeasti takaisin itselleen. Osittain tämä onkin totta.

”Näin onkin, mutta vain silloin kun rahastolla menee hyvin ja aurinko paistaa”, hän toteaa blogissaan.

Metsolan mukaan positiivisen kehityksen aikana vain hyvin pieni osa sijoittajista näissä erikoissijoitusrahastoissa tätä rahasto-osuuksien lunastusmahdollisuutta käyttää. Totuus on kuitenkin toisenlainen, hän varoittaa.

”Rahasto-osuuksien lunastusmahdollisuuden arvo positiivisen kehityksen aikana on rajallinen, koska suurin osa sijoittajista pyrkii realisoimaan tämän tyyppisen sijoituksen vasta kun sijoituskohteen näkymiin on ilmestynyt jotain merkittävästi kielteistä. Koska erikoissijoitusrahaston ei tarvitse tällaista tilannetta paljastaa ennen kuin kriisi on päässyt todella pahaksi, tosi paikan tullen halukkaita lunastajia on paljon yhtä aikaa.”

Seurauksena on siis se, että yllätyksiä saattaa tulla, kun rahastosäästäjät eivät enää saakaan rahojaan.