Kempowerilta odotetaan kovaa kasvua

Kempowerille vuosi 2024 oli haastava. Yhtiön liikevaihto sakkasi ja jäi 95 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 111 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos painui viime vuonna tappiolle -26 miljoonaa euroa.

Viimeisen vuoden aikana yhtiön osake on tullut alas 43 prosenttia, kun kovat kasvuodotukset jäivät toteutumatta.

Tänä vuonna yhtiö pyrkii palaamaan kasvu-uralle, koska DC-latausmarkkinat alkavat elpyä vuoden toisella vuosipuoliskolla. Kempower odottaa vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan 10 – 30 prosenttia viime vuodesta ja operatiivisen liiketuloksen paranevan merkittävästi vuodesta 2024.

Kuitenkin ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos tulee vielä olemaan tappiollinen, yhtiö ennustaa.

Kempowerin näkymät perustuvat arvioon, että DC-latauspisteiden asennukset jatkavat merkittävää kasvua keskeisillä yhtiön markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Näkemys perustuu vuoden 2025 alussa tehtyyn kolmannen osapuolen markkinatutkimukseen.

Yhtiön mukaan toimialan ylimääräiset varastot vaikuttavat kysyntään vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Markkinaympäristö ja kysyntä pysyvät heikkona ensimmäisellä puoliskolla mutta elpyvän vuoden toisella puoliskolla.

Viimeisimmän markkinatutkimuksen perusteella Kempower arvioi DC-latausasennusten vuosikasvun olevan noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön markkinanäkymien perusteella DC-latausmarkkinat kasvavat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa noin 14 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Kempower aikoo jatkaa valikoivasti investointeja kasvuhankkeisiinsa, kuten kasvuun Pohjois-Amerikassa, kasvuun keskeisissä maissa Euroopassa ja huipputeknologian kehittämiseen. Nämä hankkeet mahdollistavat Kempowerin strategian toteuttamisen, mutta heikentävät kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.

Kova kasvu Pohjois-Amerikassa

Erityisesti Pohjois-Amerikka on jatkossa yhtiölle tärkeä markkina. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön Pohjois-Amerikan liiketoiminta saavutti korkeimman tilauskertymän tähän mennessä, vastaten 15 prosenttia koko tilauskertymästä.

Kempower saavutti Pohjois-Amerikassa 84 prosentin liikevaihdon kasvun edelliseen vuoteen verrattuna kasvavan kysynnän ansiosta. Samalla yhtiön markkinaosuus on kasvanut.

Vuonna 2024 Pohjois-Amerikassa uusia täyssähköajoneuvoja rekisteröitiin 1,6 miljoonaa kappaletta. Rekisteröinnit kasvoivat seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Täyssähköautojen rekisteröintien osuus kaikista ajoneuvorekisteröinneistä oli 10 prosenttia.

Kempowerin tavoitteena on olla yksi viidestä suurimmasta yrityksestä DC-latausmarkkinoilla vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö tutkii samalla myös uusia maantieteellisiä markkinoita. Kolmannen osapuolen tekemän tutkimuksen mukaan Kempower on säilyttänyt markkinaosuutensa ja on edelleen kolmen suurimman valmistajan joukossa DC-latausmarkkinoilla Euroopassa vuonna 2024.

Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoi yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä, että vuoden 2024 aikana yhtiö on panostanut hyötyajoneuvosegmenttiin ja näkee jo nyt segmentin tuottavan merkittävän osan liikevaihdosta.

”DC-latausmarkkinan haastavasta vuodesta huolimatta hyötyajoneuvosegmentin liikevaihto ja tilaukset kasvoivat huomattavasti. Tämä kehitys on erittäin positiivista, sillä näemme hyötyajoneuvojen muodostuvan suurimmaksi DC-lataussegmentiksi vuoteen 2030 mennessä”, Ristimäki toteaa.

Kauppakiistoilla ei suurta vaikutusta Kempowerin liiketoimintaan

OP kertoo aamukatsauksessaan, että se odottaa Kempowerin liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton kehittyvän sitä myönteisemmin, mitä pidemmälle vuosi 2025 etenee.

”Autokannan sähköistyminen päämarkkinoilla jatkuu ja paikallinen kokoonpanotoiminta Yhdysvalloissa antaa hyvän suojan poukkoilevan tullipolitiikan vaikutuksia vastaan”, pankki toteaa.

Yhtiön Yhdysvaltain tuotanto perustuu OP:n käsityksen mukaan pääosin paikallisesti hankittuihin osiin ja komponentteihin ja näin ollen yhtiö altistuu vain rajallisesti kauppakiistojen suorille vaikutuksille. Kuitenkin yleisen epävarmuuden lisääntymisellä on mitä todennäköisimmin hidastava vaikutus asiakkaiden päätöksentekoprosesseihin kaikilla markkinoilla.

Analyytikoiden konsensusennuste povaa Kempowerin liikevaihdolle 24 prosentin kasvua tänä vuonna. Oikaistun liikevaihdon odotetaan olevan kuitenkin vielä tappiollinen -4,5 miljoonaa euroa, mutta vuodelle 2026 konsensusennuste odottaa reilua tulosparannusta 23 miljoonaan euroon.

Ensi vuoden konsensusennusteilla yhtiön P/E-kerroin on 39x ja EV/Ebitda-kerroin 16,3x. Arvostuskertoimet ovat siten melko korkeat, tyypilliset kasvuyhtiön lukemat.

OP toistaa Kempowerin ostosuosituksen, mutta laskee osakkeen tavoitehinnan 19 euroon aiemmasta 20 eurosta. Osakkeen tämän hetken hintanoteeraus Helsingin pörssissä on 11,7 euroa.