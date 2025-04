FT: Fortum kiinnostunut ostamaan osia Uniberista – Ruotsin toiminnot tukisivat strategiaa

Fortum harkitsee tiettävästi ostavansa takaisin osan entisestä tytäryhtiöstään, saksalaisesta Uniperista, kertoo talouslehti Financial Times. Aiheesta ovat uutisoineet myös useat kotimaiset talousmediat.

Vain kolme vuotta sitten Fortum irtautui saksalaisyhtiöstä. Tämä uusi käänne on siis yllättävä, sillä Fortum oli aiemmin luopunut omistuksestaan Uniperissa myrskyisän jakson jälkeen, jolloin yhtiö kärsi kuuden miljardin euron tappiot.

Fortumia kiinnostavat erityisesti Uniperin ruotsalaiset toiminnot, kun yhtiö pyrkii hyödyntämään alueella kasvavaa energiakysyntää. Uniperilla on Ruotsissa osuus kolmessa ydinvoimalassa, joista kahdessa myös Fortum on osaomistajana. Lisäksi Uniper omistaa Ruotsissa 74 vesivoimalaa.

Mahdollinen Ruotsin omistusten myynti Fortumille pilkkoisi Uniperin, eikä ole varmaa, onko Uniperin pääomistaja, Saksan valtio, halukas tähän.

FT:n haastattelema analyytikko pitää Fortumin pääomistajan, Suomen valtion, halukkuus miljardikauppaan kyseenalaisena. Todennäköisempi ostaja Uniperin Ruotsin-omistuksille saattaakin olla Ruotsin valtion energiayhtiö Vattenfall.

Mahdollinen yritysosto tukisi Fortumin strategiaa keskittyä uudelleen ydinliiketoimintaansa Pohjoismaissa, erityisesti hiilidioksidivapaan sähkön tuotantoon.

Neuvottelut osuvat aikaan, jolloin energiamarkkinat ovat suuressa murroksessa, jota ohjaavat siirtymä uusiutuviin energialähteisiin ja kasvavat huolet energiaturvallisuudesta.

Fortumin ja Uniperin välinen historia on ollut monivaiheinen.

Uniper oli alun perin saksalaisen energiayhtiö E.ON:n irtautunut tytäryhtiö, josta tuli merkittävä toimija Euroopan maakaasumarkkinoilla. Se kuitenkin ajautui vakaviin talousvaikeuksiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hyökkäys häiritsi kaasuntoimituksia ja nosti hintoja, mutta Uniper ei voinut siirtää kasvaneita kustannuksia asiakkailleen pitkäaikaisten sopimusten vuoksi.

Tilanne johti siihen, että Saksan valtio kansallisti Uniperin vuonna 2022 vakauttaakseen sen toimintaa ja varmistaakseen maan energiaturvan.

Fortum oli tuolloin Uniperin enemmistöomistaja, ja suomalaisyhtiö kärsi huomattavia taloudellisia tappioita. Fortum myi osuutensa Uniperista Saksan valtiolle huomattavasti alihintaan ja kirjasi kaupasta jättitappiot.

Fortumin johto korosti tuolloin tarvetta keskittyä Pohjoismaiden toimintoihin ja irrottautua Uniperin kaasupainotteisesta liiketoimintaportfoliosta, joka oli käynyt geopoliittisten ja markkinamuutosten myötä kestämättömäksi.

Nyt energiamarkkinat ovat vakautumassa ja puhtaan energian kysyntä kasvaa. Siksi Fortum vaikuttaa näkevän mahdollisuuden palata osittain Uniperin liiketoimintaan tavalla, joka tukee sen strategisia tavoitteita.

Suunnitteilla olevat ruotsalaiset toiminnot voisivat vahvistaa Fortumin asemaa Pohjoismaiden energiamarkkinoilla ilman, että se altistuu Uniperin laajempien kaasutoimintojen riskeille.