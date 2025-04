Neljä ETF:ää epävarmuuteen

Presidentti Donald Trumpin tullipolitiikka, tai sen puute, ovat saaneet markkinatoimijat hämmennyksen valtaan. Sijoittajien ja yritysten luottamus poliittiseen järjestelmään on järkkynyt pahasti. Tullien vaikutusta taloudelliseen toimeliaisuuteen ja yritysten tuloksiin on lähes mahdotonta hahmottaa.

Lähes sanomattakin on selvää, että ETF:t altistavat sijoittajan systeemitason riskeille ja yleiselle markkinalaskulle. Sijoittamalla pörssilistattuun rahastoon voi kuitenkin vähentää yksittäisiin yhtiöihin liittyviä riskejä.

Valitsemalla tuotto-osuutta maksavan ETF:n sijoittaja saa osan tuotosta matkan varrella, mikä on vähintäänkin henkisesti helpottavaa, jos pörssikurssit yhä laskevat. Voimakas kurssilasku on muistutus siitä, että salkun arvo on katoavaista laatua. Sijoitusten tuottama kassavirta on sitä vastoin usein pysyvämpää luonteeltaan.

Tuotto-osuudellinen rahasto ei ole verotehokas sijoitus. Ennakonpidätys tuotto-osuudesta on 30 prosenttia.

Neljän ETF:n tuottokehitys viimeisen viiden vuoden ajalta.

Tuottoa eurooppalaisesta pienyhtiökentästä

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (WTES) sijoittaa eurooppalaisiin pienyhtiöihin.

Pienyhtiöt ovat tyypillisesti keskittyneempiä paikallisiin ja alueellisiin markkinoihin. Eurooppalaiset osakkeet ovat yhä houkuttelevasti arvostettuja suhteessa amerikkalaisiin osakkeisiin ja pienyhtiöt ovat lisäksi suuryhtiöitä edullisempia usealla eri mittarilla.

Suurimpien omistusten listalla ei ole montaa suomalaiselle sijoittajalle tuttua nimeä. Silmään pistää ainoastaan Outokumpu. Yksittäisten yhtiöiden tunnettuudella ei kuitenkaan ole juuri väliä, sillä ETF omistaa liki neljäsataa eri osaketta. ETF:n omistuksista alle kolmannes on englantilaisissa ja 12 prosenttia ruotsalaisissa osakkeissa.

ETF:n omistusten keskimääräinen arvostustaso on huokea. Omistusten markkina-arvo suhteessa kassavirtaan on vain viisinkertainen ja keskimääräinen P/E-luku on 11,8. ETF:n avulla saa siis laajan hajautuksen eurooppalaiseen yrityskenttään kohtuullisin kertoimin.

WisdomTreen mukaan ETF:n historiallinen tuotto-osuus on 5,7 prosenttia. Tuotto-osuus on kuitenkin lähitulevaisuudessa todennäköisesti hieman pienempi, koska maksuposti on vaihteleva.

Englantilaisia osingonkasvattajia

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYG) sijoittaa englantilaisiin osinkoyhtiöihin. Iso-Britannia on kärsinyt omasta poliittisesta farssistaan eikä sen talous ole siitä toipunut vieläkään. Iso-Britannian osakemarkkinoissa houkuttelee matala arvostustaso, jota osin selittää rahoitussektorin korkea paino. ETF:n omistusten keskimääräinen P/E-luku on 12.

ETF on sijoittanut 35 eri yhtiöön. Rahaston omistuksissa on niin suuria kotimarkkinayrityksiä kuin kansainvälisiä jättejä. Yhteensä yli kymmenen prosentin osuudella ovat energiayhtiöt National Grid ja Natwest.

Suurimpien omistusten joukossa ovat myös kuluttajatuoteyhtiö Unilever sekä kondomeita ja pesuaineita valmistava Reckitt Benckiser. Sektoritasolla ETF:ssä korostuu Iso-Britannian vahva rahoitussektori lähes 30 prosentin painolla.

ETF maksaa tuotto-osuuden kahdesti vuodessa ja sen tuotto taaksepäin katsottuna on neljä prosenttia. ETF:n yhtiöt ovat kasvattaneet osinkoa vähintään seitsemän vuotta perätysten.

Korkeaa rahavirtaa kehittyviltä markkinoilta

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL) painottaa osakevalinnassa osinkotuottoa ja osakkeen alhaista hintavaihtelua.

ETF omistaa noin parisataa eri arvopaperia kehittyviltä markkinoilta. Maantieteellisesti ETF:n sijoituksista 35 prosenttia on Kiinassa, minkä voi nähdä sijoitushorisontista ja maailmankatsomuksesta riippuen uhkana tai mahdollisuutena. Brasilian paino on 23 prosenttia. ETF:n suurin omistus on brasilialainen öljyjätti Petrobras. Rahoitussektorin paino on noin neljännes.

Kehittyvien markkinoiden riskinä voi olla niiden riippuvuus viennistä Yhdysvaltoihin. ETF:n sijoituksista puolet on energia- ja rahoitussektorilla, jotka eivät voimakkaasti ja suoraan kärsi kauppatulleista. Taantumahuolista johtuen öljyn hinta on laskenut voimakkaasti ja etenkin energiaosakkeet sen mukana.

ETF:n tuotto-osuus on korkea, noin kuusi prosenttia, ja se maksetaan neljästi vuodessa. Sijoitus kehittyville markkinoille nojaakin vahvasti tuotto-osuuteen sekä ETF:n omistusten kriittiseen ja pysyvään rooliin yhteiskunnissa.

Jos Amerikkaan vielä uskaltaa

Jos sijoittaja rohkenee yhä Yhdysvaltain osakemarkkinoille, yksi vaihtoehto on Fidelityn US Quality Income ETF (FUSD).

Sen omistuksista suurin osa on S&P 500-indeksin suurimpia yhtiöitä, mutta rahasto poissulkee yhtiöt, jotka eivät maksa osinkoa. ETF:n muut osakevalintakriteerit koskettavat yhtiön kassavirtaa ja sijoitetun pääoman tuottoa, jotka ohjaavat osakevalintaa laatuyhtiöihin.

ETF:llä on korkea 30 prosentin paino amerikkalaisissa teknologiaosakkeissa. Niin sanotuista Magnificent 7 yhtiöistä puuttuvat vain Amazon ja Tesla, jotka eivät maksa osinkoa. ETF:n suurin riski lienee Yhdysvaltain osakemarkkinoiden korkea arvostustaso, jota epävarmuus nakertaa.

Jos epäusko maailmantalouden kasvuun hälvenee, ETF voi olla mainio tapa sijoittaa Yhdysvaltain osakemarkkinoille laajalla sektorihajautuksella.

Rahaston tuotto-osuus on vain 1,9 prosenttia, eikä tuotto-osuus ole kasvanut viimeiseen neljään vuoteen.

