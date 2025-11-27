First North Suomen pörssiarvossa katastrofaalinen romahdus

Kuva: Depositphotos.

”Miljardeja on kadonnut sijoittajien varallisuudesta”, kiteyttää omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo. Pörssikonkari höystää sitten vielä First North Suomi -kauppapaikan yhteenlasketun pörssiarvon syväsukellusta ilmaisuilla ”tyrmistyttävä ja katastrofaalinen”.

First Northin yhteenlaskettu pörssiarvo on romahtanut 57 prosenttia vajaan viiden vuoden aikana, ja vastaavasti Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden arvo on noussut noin 12 prosenttia. Angervuon selvitys First Northista kattaa aikajakson, joka ajoittuu vuoden 2021 alun ja kuluvan vuoden 25. lokakuun väliseen aikaan.

Sijoittajat hyppäsivät First Northin kyytiin pitkällä loikalla ennätyksellisessä osakekurssien buumissa, mikä ajoittui etenkin vuosille 2021–2022. First Northiin listautui nopealla tahdilla yli 40 yritystä, joiden laaja tuoterepertuaari lupasi ”jokaiselle jotakin”.

Sitten koitti lyhyehkön huuman jälkeen syvä pudotus ja miljardien eurojen laskennallinen kato sijoittajien varallisuudesta.

”First North -yhtiöiden yhteenlaskettu pörssiarvo on romahtanut noin 57 prosenttia eli sijoittajien varallisuutta on laskennallisesti hävinnyt noin 4,3 miljardin euron edestä vajaassa viidessä vuodessa, mikä on tyrmistyttävää”, Angervuo kertoo.

”Romahdusta voi pitää jopa historiallisena pörssien keskuudessa”, Angervuo lisää.

Sijoittajat ovat sittemmin nopein vedoin hidastaneet pääomiensa siirtoja uusien listautujien osakkeisiin, mikä pudottaa ostoja ja myyntejä. First North Suomen yhteenlaskettu osakevaihto kiri korkeimmilleen eli 1,8 miljardiin euroon vuonna 2021, jolloin markkinapaikalle tuli vielä 23 uutta yhtiötä.

”Vaihto on sittemmin kutistunut alle miljardin euron tasolle. Ja päivä­vaihtokin on puolittunut noin 2,6 miljoonaan euroon”, Angervuo jatkaa.

Pikavoittoja heti listautumisten jälkeen

Messukeskus täyttyi piensijoittajista kuluvan viikon keskiviikkona. Ikään kuin evästykseksi piensijoittajille talousmedia Kauppalehti julkisti First North -yhtiöistä selvityksen 28. marraskuuta, joka tuo esiin sijoittajien pikavoitot vain päivä listautumisen jälkeen. Selvityksen mukaan yli 10 prosenttia noin neljä vuotta sitten listautuneista 30 yhtiöstä antoi yli 30 prosentin tuoton sijoittajalle jo päivä listautumisen jälkeen.

Selvityksen annin voi tulkita sijoittajien vedonlyönnin suositukseksi heti listautumisen jälkeen, mikäli First Northiin tulee jatkossa uusia yhtiöitä.

Angervuo arvioi, että monet pienyhtiörahastot keräsivät pelisilmänsä ansiosta pikavoitot osakkeiden nopealla myynnillä heti listautumisen jälkeen, mikä nosti osakevaihdon ennätyskorkeuksiin vuonna 2021.

Kauppalehden selvityksessä pitää kärkeä lehden kumppani ja analyysitalo Inderes, jonka osakekurssi pomppasi päivässä 75 prosenttia eli 25 euron merkintähinnasta 43,99 euroon vuoden 2021 lokakuun listautumisessa.

Indereksen osakekurssi on pudonnut yli 60 prosenttia viidessä vuodessa ja jää yhä alle merkintähinnan.

Kauppalehden listalta löytyy paradoksaalisesti esimerkiksi Lehto Group, jonka osakekurssi on 0,0318 euroa pörssin sulkutilillä.

Kauppalehti ei selvityksessään päivitä yhtiöiden osakekurssien yhteenlaskettua arvonmuutosta viiden vuoden takaa nykyhetkeen.

Angervuon mukaan vain viidennes First Northin 47 listautujasta on pystynyt ylittämään merkintähintansa kuluvan vuoden 21. lokakuuta mennessä.

Pörssijohtajan suitsutukset

Piensijoittajalle riitti säihkettä etenkin Kempowerista, joka listautui First Northiin vuoden 2021 lopulla. Yhtiön osakekurssi vahvistui päivässä yli 38 prosenttia 5,74 euron merkintähinnasta 7,95 euroon.

Kempowerin osakekurssi ylittää nyt reippaasti merkintähinnan pörssin päälistalla. Yhtiö vastasi yli 40 prosenttia First Northin kaikkien uusien listautujien yhteenlasketusta pörssiarvosta.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman totesi Taloustaidon haastattelussa, että ”First North -kasvumarkkinalla tuotot ovat olleet keskimäärin jopa paremmat kuin päämarkkinalla”.

First North Suomen indeksi nousi 2020 peräti 60 prosenttia ja ylitti Helsingin pörssin päälistan 10,4 prosentin tuoton.

Sijoitusrahastojen takaamat annit lisäsivät piensijoittajien riskinottohalua, Angervuo kiteyttää.

Nousussa ja laskussa megaprosentteja

Piensijoittajalle riitti työtä eri First North Suomi -yhtiöiden liiketoiminnan selvittämisessä. Angervuo listaa yhtiöitä, jotka siivittivät indeksiä noin 60 prosentin nousuun vuonna 2020:

Remedy +240 %

Admicom +111 %

Gofore +129 %

Nexstim +495 %

Relais Group +84 %.

Sitten koitti jyrkkä pudotus.

Esimerkiksi Spinnovan markkina-arvo oli vuoden 2025 lokakuun lopussa enää 28 miljoonaa euroa – laskua 660 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopusta.

Kempower on nostanut pörssiarvoaan 120 miljoonalla eurolla 841 miljoonaan euroon. Remedyn pörssiarvosta on kadonnut 341 miljoonaa euroa, ja arvo on nyt 186,8 miljoonaa euroa. Modulightin arvo on laskenut 52 miljoonaan euroon (–432 miljoonaa). Nanoform Finlandin 97 miljoonaan euroon (–380 miljoonaa). Relais Groupin 307 miljoonaan euroon (–165 miljoonaa).

Useita First North Suomi -yhtiöitä on siirtynyt päälistalle, jossa pörssiarvo on kehittynyt nousujohteisesti.

Liikevoitossa yhä pidempi miinus

First North Suomi-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto teki 1,7 miljardia euroa vuonna 2 022 ja vuonna 2023 noin 1,9 miljardia euroa. Liikevaihdon koko summa hyytyi sitten 2,0 miljardiin euroon viime vuonna.

Koko listan yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto painui 37 miljoonaa euroa miinukselle vuonna 2022 ja seuraavana vuonna liiketappioita kertyi 56 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 miinusta 72 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittosumma meni pakkaselle 46,7 miljoonaa euroa, ja edellisen vuoden vastaavalla jaksolla liikevoittosumma tipahti 35,5 miljoonaa euroa miinukselle.

Yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen painui vuonna 2022 43 miljoona euroa pakkaselle ja vuonna 2023 miinusta tuli 81 miljoonaa euroa ja viime vuonna 104 miljoonaa euroa niin ikään miinusta.

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon yhtiöiden yhteenlasketut tappiot rahoituserien jälkeen tekivät 71 miljoonaa euroa ja vertailukaudella viime vuonna 48 miljoonaa euron tappiot.