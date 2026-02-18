First North Finland: Ei tässä näin pitänyt käydä

Kuva: Hannu Angervuo.

First North Suomi markkinapaikka on ollut aktiivisessa toiminnassa jo noin kymmenkunta vuotta. Ruotsissa pienten kasvuhakuisten yhtiöiden lista on pitkä ja sijoittajat ovat varmasti melko tyytyväisiä monen yhtiön kasvuun ja tuloksentekoon.

Helsingissä asiat ovat kääntyneet nurinpäin.

Helsingin pörssin johto kehui kasvuyhtiöiden listautumista vuoden 2021 perusteella suureksi menestykseksi. Nyt sijoittajat voivat sanoa, että yhden kirjaimen muuttamalla asia paljastui sijoittajien menetykseksi.

Helsingin pörssin First North Suomi-markkinapaikalle listattiin eniten yhtiöitä vuonna 2021, jolloin listalle saatiin 23 uutta kasvuyhtiötä. Vuoden 2021 lopussa First North Suomi-markkinapaikalle oli 51 yhtiötä.

Osa listalle tulleista yhtiöistä pystyi täyttämään sijoittajien asettamat kasvuodotukset ja monet näistä yhtiöistä on vaihtanut pörssin päälistalle. Tällaisia esimerkillisiä yhtiöitä ovat olleet muun muassa Kempower, Verkkokauppa.com, UB, Relais Group ja Toivo Group.

Vuoden 2025 lopussa First North Suomi-markkinapaikalla on vajaa 50 yhtiötä, mutta markkinapaikan indeksin kehitys osoittaa erittäin heikkoa kehitystä verrattuna pörssin päälistan yhtiöiden OMXHCAP portfolioindeksiin verrattuna.

Useimpien First North Suomi-markkinapaikalle listautuneen yhtiön listautumisanti oli moneen kertaan ylimerkitty. Monen yhtiön osake nousi heti ensimmäisenä vuotena jopa moninkertaiseksi antihintaan verrattuna.

Kurssinousua seurasi paha krapula, mikä ei tunnu vieläkään helpottavan. Päin vastoin erot pörssin päälistan indeksin ja First North Suomi-markkinapaikan välillä on vain kasvanut.

Moni sijoittaja tuntee itsensä petetyksi suolaisia antihintoja jälkeenpäin katsellessaan.

Monen listan yhtiöiden keskimääräinen päivävaihto on alle 20 tuhatta euroa. Sijoittajat eivät tahdo päästä irti epäonnistuneista sijoituksistaan.

Esimerkiksi vuonna 2021 First North Suomi-markkinapaikan yhtiöistä 13 yhtiön päivävaihto – ostot ja myynnit yhteensä – jäi alle 50 000 euron. Vuonna 2025 First North Suomi-markkinapaikan yhtiöistä vain 32 yhtiön keskimääräinen päivävaihto jäi alle 50 000 euron. Tämä tarkoittaa, että listan yhtiöistä kaksi kolmasosaa yhtiöistä jäi alle 50 000 euron päivävaihdon alle.

Vuoden 2025 päättyessä First North Suomi-markkinapaikan yhtiöistä vain yhdeksän yhtiön osakekurssi on pystynyt nousemaan yli alkuperäisen listautumisannin merkintähinnan.

Näin ei olisi saanut käydä.

Vuoden lopussa listalla olleiden yhtiöiden mediaani oli edelleen 43,2 prosenttia miinuksella merkintähintaan verrattuna. Vuonna 2025 First North Suomi-markkinapaikan yhtiöistä vain 16 pystyi saavuttamaan plusmerkkisen kurssikehityksen.

First North Suomi-markkinapaikan hintaindeksi laski 24,0 prosenttia, kun pörssin päälistan portfoliohintaindeksi nousi 29,7 prosenttia. Vuosina 2021-2026 First North Suomi-markkinapaikan indeksi on laskenut 61,6 prosenttia, kun pörssin portfolioindeksi on noussut 24,0 prosenttia.

First North Suomi-markkinapaikan indeksillä on menossa jo kuudes perättäinen laskuvuosi. Tämä ei ole menestys, vaan paha menetys.

Tätä ei pysty edes parantumaton optimisti selittämään menestykseksi.

Pääomasijoittajat lähettivät terveisiä sijoittajille muutama päivä sitten. Sanoma pääomasijoittajilta oli: 49 uutta yhtiötä on listautumassa lähivuosina Helsingin pörssiin. Sijoittajat varmasti muistavat First North Suomi-markkinapaikan katastrofin viiden viime vuoden ajalta.

Listautumisen järjestäjien kannattaa nyt välttää yhtiöiden ylihinnoittelua ja katteettomien lupausten antamista, ettei toiseen kertaan tehdä samaa onnetonta virhettä.