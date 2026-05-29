Ekonomisti: Korkoshokki työntää asuntokaupan käänteen jälleen tuonnemmas

Persianlahden kriisi tyssäsi alkuvuoden kasvukirin ja siirsi hintojen nousukäänteen ensi vuoteen, arvioi Hypon pääekonomisti.

HYPO. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Kuvattu 17.06.2025.

Alkuvuoden tiedot kertovat hintojen laskun jatkumisesta, arvioi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen pankin asuntomarkkinakatsauksessa. Asuntokaupan kasvukiri tyssäsi maaliskuussa Iranin kriisin kärjistymiseen, ja välittäjien ensitietojen mukaan kauppoja käteltiin viidestä kymmeneen prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Pääekonomisti näkee tapahtumissa toistuvan kaavan.

”Kerta toisensa jälkeen ilmaantuvat uudet ulkoiset iskut lykkäävät nousukäännettä ja lisäävät epävarmuuden kokemusta, kun katseet ovat jälleen kääntyneet korkoihin”, hän toteaa..

Pidemmän aikavälin korjausliikettä Keskinen pitää poikkeuksellisen jyrkkänä. Hänen mukaansa asuntojen hinnat ovat valahtaneet neljässä vuodessa tulokehitykseen verrattuna noin viidenneksellä, mikä on EU-maiden suurimpia pudotuksia Luxemburgin, Saksan ja Romanian rinnalla.

Pohja käänteelle on pääekonomistin luennassa silti olemassa. Kaupunkien väestönkasvu, historiallisen matalalle pudonneet asuntoaloitukset ja positiivinen tulokehitys puoltavat hänen mukaansa hintojen kääntymistä suurissa kaupungeissa. Akuutti epävarmuus pitää kuitenkin kuluttajien kättä käsijarrulla vielä tänäkin vuonna.

Kauppamäärät pysähtyivät alkuvuonna

Hypon omat asuntoindeksit laskivat tammi–maaliskuussa ja asettuivat kaikki pisteluvun 117 tuntumaan. Indeksit yhdistävät asuntojen hinnat ja kauppamäärät yhteen lukuun, ja Keskisen mukaan kuluttajien ensireaktio Iranin kriisiin näkyy jo osin alkuvuoden luvuissa.

Muuttoliikkeen suunta tukee silti kasvukaupunkeja. Helsingin ja Turun kuntien välinen muuttovoitto kasvoi viime vuonna korkeimmilleen kolmeenkymmeneen vuoteen.

Vantaa muodostaa poikkeuksen. Kaupunki jäi tappiolliseksi kuntien välisissä muutoissa jo viidettä vuotta putkeen, ja sen väestönkasvu nojasi pääekonomistin mukaan ulkomaiseen muuttoliikkeeseen.

Asunnonostoaikeet valahtivat toukokuussa alimmilleen tällä vuosituhannellla. Korjausrakentamisen tukitoimet eivät myöskään näy ainakaan vielä kuluttajien peruskorjausaikeissa.

Liikenneratkaisut tuovat nostetta reittien varrelle. Turun kauan kaivattu ratikkapäätös vaikuttaa jo tulevina vuosina, ja Tampereella nykyreittiä laajennetaan ensin Pirkkalaan, myöhemmin mahdollisesti Ylöjärvelle saakka.

Globaalista epävarmuudesta huolimatta asuntoja tarvitaan uusille muuttajille, mikä Keskisen mukaan tukee hintakehitystä ensi vuonna.

Yksiöiden etumatka suli nopeasti

Pienten asuntojen hinnat laskevat Keskisen mukaan edelleen muita jyrkemmin. Yksiöiden hintojen karkumatka kääntyi päinvastaiseksi neljä vuotta sitten, kun pääkaupunkiseudulla pienet asunnot olivat 2010-luvulla kallistuneet kolmioita ripeämmin.

Korjausliike on osunut juuri näihin asuntoihin. Sijoittajakysynnän hiipuminen, korkojen nousu ja vuokra-asuntotarjonnan kasvu ovat painaneet pienimpien asuntojen hintoja.

Isommissa asunnoissa lasku on jäänyt loivemmaksi. Niiden kysyntää kannattelevat omistusasujien tarpeet, perheasuntojen maltillisempi tarjonta ja muuttoliike kasvukeskuksiin.

Myös väestörakenne kääntyi tueksi. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla asuntokuntien keskikoon pitkä pieneneminen taittui kasvuksi vuosina 2024–2025, mikä pääekonomistin mukaan vahvistaa isompien asuntojen kysyntäpohjaa suhteessa sijoittajavetoisiin yksiöihin.

Markkinan jakautuminen on Keskisen näkemyksessä keskeinen viesti.

”Markkina eriytyy asuntotyypeittäin ja sijainneittain, ja yksiöiden etumatka suli nopeasti”, hän tiivistää.

Kysyntä edellyttää silti yhä toimivaa palvelurakennetta, hyviä liikenneyhteyksiä ja riittävää työpaikkapohjaa.