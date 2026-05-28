Tekoäly kiihdyttää kasvua mutta kylvää uusia riskejä – Fedin Cook punnitsee lupauksia ja uhkia

Kuva: Fedin johtokunnan jäsen Lisa Cook.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtokunnan jäsen Lisa Cook käsitteli Stanfordin yliopistossa pitämässään puheessa sitä, miten tekoäly muokkaa taloutta ja rahoitusjärjestelmää. Hän johtaa Fedin rahoitusvakautta valvovaa komiteaa, joten kysymys teknologian hyödyistä ja vaaroista on hänelle päivittäistä työtä.

Cookin asema keskuspankissa on ollut viime kuukaudet poikkeuksellisen huomion kohteena. Presidentti Donald Trump yritti erottaa hänet tehtävästään elokuussa 2025 vedoten väitettyihin asuntolainapetoksiin, jotka Cook on kiistänyt. Sekä liittovaltion piirituomioistuin että valitustuomioistuin estivät erottamisen, ja korkein oikeus kieltäytyi lokakuussa 2025 sallimasta Cookin välitöntä syrjäyttämistä. Suulliset käsittelyt pidettiin tammikuussa 2026, mutta lopullista ratkaisua ei ole vielä annettu. Cook on saanut jatkaa tehtävässään koko oikeusprosessin ajan, ja hänen kautensa on määrä päättyä tammikuussa 2038.

Inflaation osalta Cookin sävy oli huolestunut. Kulutusmenojen hintaindeksi PCE nousi huhtikuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta. Energian ja ruoan hinnasta puhdistettu pohjainflaatio kohosi 3,3 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2023. Molemmat ylittävät selvästi keskuspankin kahden prosentin tavoitteen.

Pysyvämpää huolta aiheuttaa tekoälyn investointibuumi. Sirujen ja huipputeknologian hinnat ovat nousseet, ja sähkö ja vesi ovat kallistuneet kumpikin noin viisi prosenttia vuodessa.

Työmarkkinat näyttävät sen sijaan vakailta. Työttömyysaste oli huhtikuussa 4,3 prosenttia eikä ole juuri liikkunut viime kesästä. Cook pitää silti alasuuntaisia riskejä koholla ja arvioi, että edessä voi olla työn sukupolvien suurin uudelleenjärjestely. Hänen mukaansa tekoälyn aiheuttamat työpaikkamenetykset saattavat ajoittua ennen uusien työpaikkojen syntyä.

Korkojen suhteen Cook kannattaa odottavaa linjaa. Hän pitää järkevimpänä pitää korot ennallaan, sillä riskit painottuvat hänen mukaansa edelleen korkeamman inflaation suuntaan. Tarvittaessa hän on kuitenkin valmis kiristämään rahapolitiikkaa, jos hintapaineet eivät hellitä odotetusti.

Rahoitusala omaksuu tekoälyä kiihtyvällä tahdilla

Kasvunäkymistä Cook puhui optimistisesti. Tuottavuus on kohonnut pandemiaa edeltänyttä keskiarvoa nopeammin, ja keskuspankkiiri uskoo tekoälyn vauhdittavan kehitystä entisestään.

Rahoitussektorilla teknologiaa otetaan käyttöön ensin manuaalisissa ja työläissä tehtävissä. Tällaisia ovat säännösten noudattamisen valvonta, asiakaspalvelukeskukset ja taustatoiminnot. Tekoälyä hyödynnetään myös ohjelmointityökaluna esimerkiksi vanhentuneen koodin päivittämiseen.

Cookin mukaan teknologia voi laajentaa luotonsaantia, tehostaa pääoman kohdentamista ja nopeuttaa prosesseja. Parhaimmillaan se tarjoaa piensijoittajille välineitä tunnistaa riskejä aiempaa varhaisemmin.

Velkavetoinen buumi nostaa varoituslippuja

Hyötyjen rinnalla Cook luetteli joukon haavoittuvuuksia. Yksi keskeisimmistä on tekoälypohjaisen algoritmikaupankäynnin yleistyminen, joka voi lisätä kaupankäynnin samansuuntaisuutta ja markkinoiden keskittymistä.

Toinen huoli liittyy kokonaisten toimialojen häiriintymiseen. Pelko tekoälyn mullistavasta vaikutuksesta on jo nostanut ohjelmistoyhtiöiden riskillisten joukkolainojen korkoeroja.

Rahoitusvakauden kannalta merkittävin trendi on velkamarkkinoiden kasvava rooli. Suuret pilvipalveluyhtiöt kuten Microsoft ja Meta ovat laskeneet liikkeelle mittavia joukkolainoja rahoittaakseen tekoälyinfrastruktuuriaan.

Mittakaava on poikkeuksellinen. Investointipankki JPMorganin arvion mukaan ala tarvitsee noin 1,5 biljoonaa dollaria sijoituskelpoisia joukkolainoja seuraavan viiden vuoden aikana, ja kokonaisinvestoinnit voivat nousta useaan biljoonaan dollariin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Cook muistutti, että velan kasvava käyttö nousevan teknologian rahoittamiseen sisältää riskejä, vaikka velkaantuminen jäisi finanssikriisiä edeltäneitä huippulukemia matalammaksi.

Kyberuhat ovat riski

Cook ei sivuuttanut kyberriskejä. Hän nosti esiin, että edistyneet tekoälymallit kykenevät tunnistamaan ja hyödyntämään aiemmin havaitsemattomia ohjelmistohaavoittuvuuksia. Esimerkkinä hän mainitsi Anthropicin tehokkaan tekoälytyökalun.

Toisaalta sama teknologia voi parantaa järjestelmien turvallisuutta. Cookin mukaan tekoälyn lopullinen vaikutus kyberturvallisuuteen on yhä epäselvä.

Keskuspankki hyödyntää tekoälyä myös itse. Selvyyden vuoksi Cook korosti, että rahapolitiikan valmistelussa tai päätöksenteossa sitä ei käytetä. Sen sijaan rahoitusvakauden seurannassa työkalu on jo arkipäivää.

Fedissä on muodostettu asiantuntijatiimejä, jotka analysoivat kyberin, tekoälyn ja kvanttilaskennan riskejä. Yhdessä kokeilussa rakennettiin pieni ja kustannustehokas malli, joka luokittelee tekstiä yhtä tarkasti kuin suuri malli mutta jopa 80 prosenttia pienemmillä laskentakustannuksilla.

Cookin viesti oli kaksijakoinen. Kokeilun rinnalla tarvitaan vahvaa hallintoa ja riskienhallintaa, ja lupaavimmat ratkaisut yhdistävät ihmisen harkinnan koneen kykyihin. Keskuspankkiiri tiivisti, että teknologia etenee nopeasti ja päättäjien on ymmärrettävä se omakohtaisen kokemuksen kautta. Hän kuvasi nykyhetkeä teknologiseksi käännekohdaksi, jota on syytä lähestyä sekä optimismilla että varovaisuudella.