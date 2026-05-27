Lannoiteosakkeet jakautuivat jyrkästi, kun Hormuzinsalmen sulku katkaisi kolmanneksen maailman lannoitekaupasta

Saudi-Arabian tarjonta on puolittunut eikä nopeaa korvaajaa ole. Voittajat löytyvät nyt Persianlahden ulkopuolelta.

Kun maailman suurimman fosfaattiviejän johto alkaa käyttää sanaa toimitusshokki, kannattaa kuunnella. Lannoiteyhtiö OCP Nutricropsin toimitusjohtaja Faris Derrij kuvaili Financial Timesin haastattelussa Hormuzin tilannetta ongelmaksi, joka alkoi raaka-ainepulana ja paisui lannoitteiden toimitusshokiksi.

Sota on jatkunut 13 viikkoa. Tankkeriliikenne salmen läpi on ollut käytännössä pysähdyksissä helmikuun 28. päivästä lähtien, ja sen myötä kolmannes kaikesta maailmalla kaupatusta lannoitteesta on poissa markkinoilta.

Persianlahti tuottaa 44 prosenttia maailman rikistä. Rikki on fosforilannoitteiden perusraaka-aine, jota ei pikaisesti hankita muualta.

Saudi-Arabian osuus on romahtanut puoleen. SABIC ja Ma’aden ovat ohjanneet osan toimituksistaan Punaisenmeren satamiin, jotka eivät vaadi Hormuzin läpikulkua, mutta se ei ole riittänyt. Analyytikoiden ja alan asiantuntijoiden mukaan tarjonta on silti pudonnut puoleen.

Naapuruston tuottajilla menee vielä huonommin. Emiraateissa, Qatarissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa rikin ja fosfaattien laivaus on tyrehtynyt kokonaan, koska saarto sulkee niiden ainoan reitin.

Ajoitus pahentaa iskua, sillä häiriö osui pohjoisen pallonpuoliskon kylvökauden alkuun. Lannoitteille ei ole öljyn tapaan strategista varastoa, josta ammentaa kriisin yli.

Voittajat löytyvät Persianlahden ulkopuolelta

Markkinalogiikka kääntyy tästä sijoittajan eduksi yllättävän mekaanisesti. Kun kolmannes tarjonnasta katoaa hetkessä, jäljelle jäävän tuotannon hinnoitteluvoima kasvaa, ja voitot valuvat niille tuottajille, joiden tehtaat ja satamat ovat kaukana pullonkaulasta.

Pohjois-Amerikan typpivalmistajat istuvat tämän asetelman ytimessä. CF Industries on noussut analyytikkokommenteissa selvimmäksi hyötyjäksi, sillä se on lähes puhdas typpipeluri eli yhtiö, jonka tulos liikkuu suoraan typpilannoitteen hinnan mukana.

Kanadalainen Nutrien on toinen hyötyjä, mutta vähäisemmin kuin CF Industries. Kaliumin, typen ja laajan vähittäisverkoston yhdistelmä vaimentaa heilahtelut molempiin suuntiin, joten kurssinousukin on jäänyt puhtaita typpiyhtiöitä laimeammaksi. Sama hajautus suojaa, jos kriisi laukeaa yhtä äkkiä kuin syttyi.

Nousulla on nurja puolensa. Yhdysvaltain oikeusministeriö avasi maaliskuussa selvityksen siitä, sopivatko suuret tuottajat hinnoista keskenään viikoittaisten hintapiikkien jälkeen, ja selvitys ulottuu alan johtaviin nimiin.

Fosfaattipuolen kuva ei taivu samaan kaavaan. Mosaic hyötyy fosfaatin kallistumisesta mutta kärsii rikin hinnasta, joka on sille keskeinen panos. Pankkien analyytikot ovat varoittaneet, että yhtiön kustannukset voivat nousta myyntihintoja nopeammin. Kriisi ei siis nosta jokaista alan osaketta automaattisesti.

Geopolitiikka mitätöi myös perinteisiä kilpailuetuja. Marokkolaisen OCP Groupin Atlantin-satamien pitäisi paperilla tuoda etumatkaa Persianlahden kilpailijoihin, mutta käytännössä molemmat painivat saman rikkipulan kanssa. Toimituskykynsä yhtiö on silti osoittanut, sillä se laivasi maaliskuun lopussa 90 000 tonnia lannoitetta Latinalaiseen Amerikkaan.

Suoraa sijoitusmahdollisuutta OCP:stä ei kuitenkaan saa, sillä yhtiö on Marokon valtion omistuksessa. Sen hallussa on 68 prosenttia maailman fosfaattikiven varannoista, ja fosfaatit johdannaisineen vastasivat 21,3 prosenttia maan koko viennistä vuonna 2025. Kriisi heijastuu siis suoraan valtion kassaan.

Mitä OCP jätti sanomatta?

Pelkkien lannoiteyhtiöiden tuijottaminen kapeuttaa kuvaa. Hormuzin sulku ulottuu kauas energiahyödykkeiden taakse ja määrää, kenen niskaan lasku lopulta kaatuu.

Naftan, ammoniakin, urean, heliumin ja muovien ketjut ovat kaikki jääneet saarron sisään, ja tavara makaa Persianlahdella. Urean hinta nousi konfliktin ensiviikkoina yli 30 prosenttia, ja lannoitteet kallistuivat ensimmäisen kuukauden aikana 20–30 prosenttia.

Kovin isku kohdistuu maatalouteen ja erityisesti kehittyviin talouksiin. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO varoitti jo huhtikuussa välittömästä lannoitevajeesta, jolle ei ole nopeaa korvaajaa. Järjestö arvioi kriisin jatkuessa hintojen jäävän alkuvuonna 2026 keskimäärin 15–20 prosenttia vuodentakaista korkeammalle.

Tästä avautuu sijoittajalle epäsuora kulma. Tuottajamaiden satojen heikkeneminen voi heijastua viljan hintaan, ja pitkittyessään häiriö saattaa pakottaa viljelijät vähemmän typpeä vaativiin kasveihin. Sellainen siirtymä muuttaisi koko vuoden 2027 satonäkymän.

Kun alan suurimman toimijan toimitusjohtaja puhuu julkisuudessa toimitusshokista eikä enää raaka-ainepulasta, häiriö on siirtynyt ketjun alkupäästä lopputuotteisiin, sinne mistä viljelijä maksaa laskunsa.

Yhtä paljastavaa on se, mistä vaietaan. OCP korostaa logistiikkansa toimivuutta mutta myöntää samalla, ettei se kykene kasvattamaan toimituksia intialaisten ostajien kysyntään. Markkinajohtajakaan ei siis paikkaa Persianlahden aukkoa, vaikka tilauskirja pursuaisi.

Kaikki riippuu saarron kestosta

Koko sijoitusperuste lepää yhden muuttujan varassa, eikä sitä osaa ennustaa kukaan. Kyse on saarron kestosta.

Lannoitemarkkina reagoi salmen avautumiseen viikoissa, jos toimitukset todella käynnistyvät. Sama mekanismi toimii toisinkin päin. Eniten nousseet nimet, ennen muuta typpipelurit, kärsisivät jyrkimmän pudotuksen, jos jännitteet purkautuvat odottamatta.

Tämän vuoksi lannoiteyhtiöt ovat luonteeltaan syklisiä, eivät tasaisesti tuottavia osinkokoneita. Tulokset heiluvat hyödykehintojen tahdissa, ja kurssit niiden perässä.

Vertailukohtaa on haettu vuoden 2022 typpishokista, joka seurasi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Rakenteelliset seuraukset voivat tällä kertaa yltää syvemmälle, sillä strategista varastoa tai nopeaa korvaavaa lähdettä ei ole.

Mitä kauemmin liikenne seisoo, sitä korkeammalle hinnat kiipeävät ja sitä syvemmälle jälki painuu vuoden 2027 satoon.