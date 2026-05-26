Analyytikot: Neljällä kotimaisella yhtiöllä edellytyksiä positiiviseen tulosvaroitukseen

Vahva alkuvuosi ja yhä varovainen ohjeistus eivät istu yhteen. OP Pohjola nimeää neljä yhtiötä, joilta voi vielä irrota positiivinen tulosvaroitus.

Alma Median pääkonttori Helsingin Töölönlahdella. Kuva: Alma Media.

Vuoden alku on ollut monille suomalaisyhtiöille odotuksia vaisumpi, ja geopoliittiset jännitteet lisäävät epävarmuutta erityisesti toisella neljänneksellä. Osalla yhtiöistä vahva alkuvuosi luo kuitenkin edellytyksiä positiivisille tulosvaroituksille.

OP Pohjolan osakeanalyytikoiden mukaan pörssiyhtiöiden tulosvaroitusriskit ovat vuonna 2026 painottuneet ennakoitua heikomman kehityksen suuntaan. Erityisesti Hormuzinsalmen sulun vaikutukset tulevat näkymään voimakkaimmin toisen vuosineljänneksen luvuissa.

Lisäksi useiden yhtiöiden loppuvuoteen kohdistuvat odotukset näyttävät OP Pohjolan osakeanalyytikoiden analyysin perusteella paikoin liian optimistisilta suhteessa toimintaympäristön todellisiin näkymiin.

Kotimaisessa pörssiyhtiökentässä on kuitenkin myös yhtiöitä, joilla vahva alkuvuosi ja parantunut kysyntä tukevat tulosohjeistuksen nostamista kuluvan vuoden aikana.

Alma Medialla, Nokialla, Rapalalla ja Sampolla on edellytyksiä positiiviselle tulosvaroitukselle.

OP Pohjolan analyytikoiden mukaan näitä neljää yhtiötä yhdistää vahva alkuvuoden tuloskehitys ja näkymät, jotka ylittävät yhtiöiden nykyiset ohjeistukset.

”Osalla yhtiöistä vuosi on käynnistynyt selvästi odotuksia paremmin, ja tämä antaa puskuria epävarmaan markkinaympäristöön. Esimerkiksi Alman ja Nokian tuloskehitys ylittää alkuperäiset odotukset”, sanoo Antti Saari, OP Pohjolan pääanalyytikko.

Myös Rapalan alkuvuoden tulosparannus ja Sammon vakuutusliiketoiminnan vahva vire tukevat näkemystä, jonka mukaan ohjeistuksia voidaan vielä kiristää ylöspäin vuoden edetessä.

Neljää yhtiötä yhdistää se, että niiden alkuvuosi on sujunut vahvasti, mutta koko vuoden ohjeistus on pysynyt varovaisena, mikä jättää varaa korottaa sitä myöhemmin.

Miten yhtiöillä menee?

Alma Median vuosi käynnistyi odotuksia paremmin. Mediakonsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa viisi prosenttia 83,1 miljoonaan euroon, ja kaikki kolme segmenttiä kohensivat kannattavuuttaan erinomaisen kulutehokkuuden ansiosta. Osakekohtainen tulos kipusi 0,19 euroon ja ohitti ennusteet selvästi.

Mediakonsernin ohjeistus on tähän nähden vaisu. Liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden 327 miljoonan tasolla ja oikaistun liikevoiton, joka oli 82 miljoonaa euroa, kasvavan.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen johtama konserni kulkee alkuvuoden perusteella ohjeistuksen yläreunaa, eikä tarkennus ylöspäin olisi yhtiölle vieras liike. Positiivisen tulosvaroituksen Alma antoi viimeksi lokakuussa 2025.

Tekoälyinvestointien imu näkyy puolestaan Nokian luvuissa. Optisten verkkojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna 20 prosenttia, ja tekoäly- sekä pilvipalveluasiakkailta kertyi neljänneksen aikana tilauksia noin miljardin euron edestä.

Vahvistuneesta kysynnästä huolimatta Nokia toisti koko vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan vertailukelpoinen liikevoitto asettuu 2,0–2,5 miljardiin euroon. Juuri tämä varovaisuus on positiivisen yllätyksen siemen.

Kalastusvälineyhtiö Rapala VMC:n alkuvuosi oli harvinaisen ryhdikäs. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 7,8 miljoonaan euroon vertailukauden 5,6 miljoonasta, kun liikevoittomarginaali parani 11,2 prosenttiin.

Rapalan toimitusjohtaja Cyrille Viellard nosti esiin uutuustuotteiden hyvän vastaanoton ja toimitusketjun toimivuuden. Yhtiö lupaa toistaiseksi vain liikevoiton kasvavan viime vuodesta, mikä alkaa vaikuttaa alakanttiin asetetulta, jos kesäkauden myynti jatkuu vahvana.

Sampon vakuutusliiketoiminnan kannattavuutta mittaava underwriting-tulos, siis vakuutustoiminnan tulos ennen sijoitustuottoja, kasvoi tammi-maaliskuussa 10 prosenttia 368 miljoonaan euroon vertailukauden 336 miljoonasta ja ohitti analyytikoiden konsensusennusteen. Yhdistetty kulusuhde, joka kuvaa kulujen ja korvausten suhdetta vakuutusmaksutuottoihin, parani 84,4 prosenttiin osin Topdanmark-kaupan synergioiden ansiosta.

Vahvan alun jälkeen yhtiö nosti underwriting-ohjeistuksensa 1 525–1 625 miljoonaan euroon. Korotuksen jälkeenkin haarukan keskikohta jää alle alkuvuoden vauhdin, mikä jättää oven raolleen uudelle tarkennukselle, jos vahinkokehitys pysyy maltillisena.

Konsernijohtaja Morten Thorsrud käynnistää lisäksi 350 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelman.

Negatiivisiakin tulosvaroituksia saattaa ilmaantua

Toisaalta osakeanalyytikot nostavat esiin useita yhtiöitä, joilla riski negatiiviseen tulosvaroitukseen on huomattava. Näihin kuuluvat Kemira, KH Group, Lassila ja Tikanoja, Tieto, Tokmanni, Valmet ja Wetteri.

Heikko markkinatilanne, kustannuspaineet ja vaatimaton alkuvuoden tuloskehitys lisäävät painetta ohjeistusten laskemiseen.

”Monilla yhtiöillä ohjeistusten saavuttaminen edellyttää poikkeuksellisen vahvaa loppuvuotta. Nykyisessä toimintaympäristössä tämä on selvästi keskimääräistä haastavampaa”, Saari sanoo.