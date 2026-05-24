Kempower allekirjoitti kaksi tärkeää sopimusta

Kempowerin osake kipusi tällä viikolla lähes 13 prosenttia. Syynä on kaksi yhtiön julkistamaan sopimusta, jotka otettiin markkinoilla hyvin vastaan.

Keskiviikkona 20. toukokuuta yhtiö kertoi tiedotteessaan allekirjoittaneensa APM Terminalsin kanssa kolmivuotisen puitesopimuksen Kempowerin DC-pikalatausteknologian toimittamisesta APM Terminalsin verkostolle. Sopimus tukee APM Terminalsin suunnitelmaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi käyttämällä akkukäyttöisiä kontinkäsittelylaitteita ja uusiutuvaa energiaa.

APM Terminals, joka on osa A. P. Moller – Maersk -konsernia, ylläpitää joustavia ja tehokkaita konttiterminaaleja 35 maassa ympäri maailmaa.

Sopimuksen mukaan Kempowerin suurteholatausinfrastruktuuria asennetaan seuraavien kolmen vuoden aikana APM Terminalsin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluviin satamaterminaaleihin.

Ensimmäiset kolme pilottihanketta on jo käynnistetty sähköajoneuvojen vastaanottamiseksi APM Terminals Yucatánissa Meksikossa, TM2:ssa Marokossa ja Callaossa Perussa.

”Sähköistyminen on olennainen osa etenemistämme kohti nollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä, erityisesti siirtyessämme dieselkäyttöisistä terminaalilaitteista sähköisiin vaihtoehtoihin. Globaalin puitesopimuksemme myötä Kempowerista tulee johdonmukaisen ja skaalautuvan latausinfrastruktuurin mahdollistava avainkumppani, joka tukee sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteitamme että tulevaisuuden latausratkaisutarpeitamme, joilla edistämme kestävää toimintaa terminaaleissamme”, sanoo APM Terminalsin Global Head of Asset Category Management Grant Morrison.

Kempowerin ja APM Terminalsin välinen kolmivuotinen puitesopimus ei sisällä sitovia tilausmääriä. APM Terminals tekee yksittäiset tilaukset Kempowerille omien investointisuunnitelmiensa ja tarpeidensa mukaisesti.

Torstaina Kempower kertoi laajentavansa Blink Charging -yhtiön kanssa latausasemaverkostoa Yhdysvalloissa. Blink on maailmanlaajuisesti johtava sähköajoneuvojen latauslaitteiden ja -palveluiden omistaja, operaattori ja toimittaja.

Laajennus käsittää yhteensä 14 uutta latausasemaa, joista kaksi on jo toiminnassa. Loput eri osavaltioissa Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevista asemista on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana.

Vilkkailla alueilla lähellä päivittäistavarakauppoja sijaitsevat asemat on varustettu Kempowerin tehoyksiköillä ja pikalataussatelliiteilla. Blink on nostanut Kempowerin teknologian luotettavuuden ja käytettävyyden avaintekijöiksi latausjärjestelmien valinnassa.

”Kempowerin teknologia on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa, skaalautuvaa ja käyttäjäystävällistä pikalatausta, ja uudet Blink-asemat osoittavat, miten hyvin toimiva infrastruktuuri pystyy saumattomasti tukemaan kuljettajien päivittäisiä rutiineja”, sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan markkinoista ja tuotteista vastaava johtaja Jed Routh.

Kempowerin tilauskertymä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 69 miljoonaan euroon vertailukauden 59 miljoonasta eurosta.

Tilauskertymä pieneni Pohjoismaissa 14 prosenttia, mikä johtui ensisijaisesti olemassa olevien asiakkaiden odotetusti vähentyneestä investointitoiminnasta. Tilauskertymä kasvoi Pohjoismaiden ulkopuolisen Euroopan alueella 16 prosenttia, mikä johtui vahvasta kasvusta useilla keskeisillä markkinoilla, kuten Ranskassa, IsoBritanniassa ja Saksassa. Tilauskertymä kasvoi Pohjois-Amerikassa 16 prosenttia ja kasvoi APAC & MEA -alueella 129 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 54 prosenttia verrattuna vuoden 2025 ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Kempower odottaa vuoden 2026 liikevaihdon kasvavan 10–30 prosenttia vuoteen 2025 verrattuna olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta. Liikevaihto oli viime vuonna 251 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 operatiivisen liiketuloksen yhtiö odottaa paranevan merkittävästi vuoteen

2025 verrattuna, jolloin se oli negatiivinen 12,4 miljoonaa euroa.