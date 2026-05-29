Huutava pula latauslaitteista voi jeesata Kempoweria Amerikassa

Sähköautojen latauslaitteisiin on iskenyt yhä kovempi pula Yhdysvalloissa, mikä pönkittänee Kempowerin ja yhtiön amerikkalaisten verrokkien osakekursseja.

Vihdoinkin tulee positiivista virtaa sijoittajille sähköautojen latauksista. Laitevalmistajien ja alan infran rakentajien, kuten Kempowerin, amerikkalaisten EVgon ja ChargePointin osakekurssit ovat ottaneet rivakkaa nousua viime viikkojen aikana.

Kysynnän ja tarjonnan välinen ammottava kuilu eli pullonkaula latauslaitteiden markkinoilla nostaa aina hintoja, mikä on alkanut vetää puoleensa myös pääomasijoittajia ja samalla miljardiluokan investointeja Yhdysvaltain sähköautojen lataukseen.

Pula latauslaitteissa ponnahti esiin kuluvan vuoden toukokuun lopun alan jopa historiallisen suuressa yrityskaupassa, jossa ruotsalaisten Wallenbergien hallinnoima EQT-rahasto ostaa enemmistön suuresta sähköautojen infrarakentajasta ja latauslaitteiden Voltera-Revel Transitista Yhdysvalloissa.

”Laturien saatavuus on pysynyt pullonkaulana sähköajoneuvojen käyttöönotolle. Kysyntää vauhdittavat myös robotaksit, jotka vauhdittavat kaupallisia palvelujaan”, Revel kertoo tiedotteessaan EQT:n yritysoston tiimoilta.

Konepajakonserni Wärtsilästäkin tunnetut Wallenbergit käyttävät suurta valtaa noin 14 prosentin osuudella Tukholman pörssissä noteeratusta EQT-rahastosta.

Kempower on aiemmin myynyt laitteitaan muun muassa Revelin latauspisteisiin New Yorkiin.

Voltera ja EQT julkistivat toukokuussa kaupan eli miltei samalla hetkellä, jolloin Kempower linjasi tavoitteitaan ja näkymiään sijoittajille pääomamarkkinapäivillään.

Lahtelaisyhtiö korosti etenkin Pohjois-Amerikan markkinaa sijoittajille.

Kempowerilla nostetta tilauksissa

Voltera-Revelin tiedotteen mukaan yhtiön brändin alle kuuluu yli tuhat latauspistettä ja 11 eri alueella, kuten suurissa kaupungeissa Yhdysvalloissa. Tiedotteista ei käy ilmi ostohintaa Voltera-Revel-yhtiölle, jonka vähemmistöosakkaaksi jää kaupan jälkeen jättirahasto BlackRock.

Markkinalähteiden mukaan ostajat ja myyjät huudattavat nyt hintaa Voltera-Revel-yhtiön Yhdysvaltain liiketoiminnalle.

EQT:n nettisivuilta löytyy vain lyhyt maininta Voltera-Revelin kaupasta, joka on saanut paljon tilaa kansainvälisissä medioissa, kuten uutistoimisto Bloombergissa.

Kempowerin ja EVgo:n osakekurssit viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Kempower vahvisti viime vuonna peräti noin 154 prosentilla tilauksiaan eli 64 miljoonaan euroon Pohjois-Amerikan liiketoiminnassaan. Yhtiötä voi siten pitää melko tasavahvana New Yorkin pörssissä noteeratuille kilpailijoilleen.

Latauslaitteiden menekkiä voi jäljittää New Yorkin pörssissä noteeratusta EVgon alkuvuoden osavuosikatsauksesta, jonka mukaan yhtiö nosti 45 prosenttia eli 110 miljoonaan dollariin liikevaihtoaan.

Markkinalähteiden mukaan Kempower on myynyt tai myy ehkä edelleenkin laitteitaan infrapuolen ChargePointille, joka teki vuoden 2025 viimeisellä kvartaalilla noin 110 miljoonan euron liikevaihtoa.

Pikalatausmarkkina tuplaantuu

Kempower on paaluttanut liikevaihtonsa keskimääräiseksi kasvutavoitteeksi noin 15–25 prosenttia ja liikevoiton tasoksi 10–15 prosentin haarukan vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö arvioi, että DC-pikalatausmarkkina tuplaantuu yli kymmeneksi miljardiksi euroksi.

Kempower aikoo kehittyä eurooppalaisesta laitekeskeisestä toimijasta DC-pikalataamisen tasapainoiseksi globaaliksi elinkaarijohtajaksi.

”Tavoitteena on asemoitua kolmen johtavan markkinatoimijan joukkoon vuoteen 2030 mennessä”, yhtiö kiteyttää.

Latauslaitteissa koitti nopea buumi yrityskaupoissa pari kolme vuotta sitten, jolloin esimerkiksi Siemens ja Shell ostivat latauslaitteiden keskisuuria yrityksiä ja mahdollisesti korkein hinnoin. Sijoittajat ovat menettäneet salkkunsa arvoa pörssin latauslaitteiden yhtiöissä verrattuna huippuun.

Alan nettisivujen mukaan ChargePoint on ottanut globaalin ykköspaikan latauslaitteissa ja alan verkostossa. Ykkösketjuun kuuluvat muun muassa ABB, Schneider, Eaton, Tesla ja Shell.

Kempower ylitti Nvidian P/E-kertoimen

Kempower listautui Helsingin pörssin päälistalle vuoden 2022 joulukuussa. Annin hintahaarukka liikkui silloin viiden ja kuuden euron välissä.

Pankkiiriliike Carnegie järjesti silloisessa annissa Kempowerin osakkeita ulkomaisille sijoittajille, jotka tyhjensivät salkkujaan jopa noin 30 miljoonan euron voitolla miltei heti yhtiön listaamisen jälkeen.

Latausyhtiöiden loisteesta pörssissä kertoo, että Kempowerin arvo P/E-luvulla mitattuna hyppäsi silloisten tulosodotusten nojalla jopa yli amerikkalaisen älyjätti Nvidian.

Vihreän energian valloitus on ehkä hidastunut Yhdysvaltain korkeimpien vallankäyttäjien valinnoissa, mutta pääomasijoittajat ottavat ehkä jatkossa yhä enemmän vetovastuuta alan investoinneissa.