Bitcoin-vakuudellinen laina  on kuuma kryptotuote, jota harva uskaltaa käyttää

Kolme miljardia dollaria nyt, tuhat miljardia kymmenen vuoden päästä. Näin lupaa kanadalainen kryptolainaaja Ledn tuoreessa raportissaan, joka käsittelee bitcoinia vakuutena käyttäviä kuluttajalainoja. Aiheesta kertoo esimerkiksi kryptosivusto CoinDesk.

Krypto-vakuudellinen laina on järjestely, jossa lainanottaja saa käteistä tai vakaata kryptovaluuttaa panttaamalla omistamansa kryptovarat vakuudeksi sen sijaan, että myisi ne pois. Vastineeksi hän saa tyypillisesti perinteistä fiat-rahaa – kuten euroja tai dollareita – tai dollariin sidottuja vakaavaluuttoja.

Kyse olisi yli 300-kertaisesta kasvusta, ja se ylittäisi moninkertaisesti koko nykyisen kryptolainamarkkinan. Kryptomarkkinoihin erikoistunut Galaxy Research arvioi koko alan kaikkien tuotteiden ja alustojen yhteenlasketun huipun olleen 74 miljardia dollaria vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä.

Ennusteen pohjana on kulutustutkimusyhtiö Protocol Theoryn kysely, johon vastasi 1 244 kryptonomistajaa Yhdysvalloissa ja Australiassa alkuvuonna 2026.

Tulokset paljastavat omituisen ristiriidan. Vastaajista 88 prosenttia harkitsisi lainan ottamista kryptovarojaan vasten, mutta vain 14 prosenttia oli tehnyt niin.

”Yhtälön kysyntäpuoli on ratkaistu. Se, mikä laahaa vielä jäljessä, on luottamusinfrastruktuuri, joka antaa lainanottajille varmuuden toimia”, kertoo Mauricio Di Bartolomeo, yksi Lednin perustajista.

Vuoden 2022 haamut eivät ole kadonneet

Epäröinnille on historialliset perusteet. Kryptolainaus kantaa yhä arpia vuoden 2022 luottoromahduksesta, jolloin alan suurimmat nimet kaatuivat ryminällä.

Celsius Network, Voyager Digital ja BlockFi päätyivät joko konkurssiin tai pakotettuun saneeraukseen, kun kryptohinnat sukelsivat ja likviditeetti hupeni hetkessä. Tapahtumat muistuttivat, että vakuudellinenkin laina on turvallinen vain niin kauan kuin sitä hallinnoiva taho on maksukykyinen.

Asiakkaiden varoja katosi miljardeittain, ja luottamus keskitettyihin lainamalleihin murtui. Sääntelijät tiukensivat otettaan ympäri maailman.

Juuri tämä perintö selittää, miksi Lednin raportti nimeää luottamuksen palauttamisen alan suurimmaksi haasteeksi. Lainanottajat eivät pelkää sitä, etteivät ymmärtäisi tuotetta. He pelkäävät menettävänsä vakuutensa.

Päällimmäisenä huolena kyselyssä nousi bitcoinin hintaheilunta. Sen perässä tulivat likvidaatioriski ja sääntelyn epävarmuus. Likvidaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutena olevan bitcoinin arvo putoaa niin alas, että lainanantaja myy sen automaattisesti kattaakseen lainan.

Kiinnostavinta on se, mitä vastaajat painottivat lainanantajaa valitessaan. Korko ei ratkaissut. Sen sijaan merkitystä oli alustan maineella, lainaehtojen läpinäkyvyydellä ja sillä, miten vakuudet säilytetään.

Toimiala, joka kerran tuhosi luottamuksensa, joutuu nyt ansaitsemaan sen takaisin yksityiskohta kerrallaan.

Wall Street katsoo jo tähän suuntaan

Luottamusinfrastruktuuri on alkanut rakentua, ja Ledn itse tarjoaa siitä konkreettisen näytön.

Yhtiö järjesteli helmikuussa 2026 ensimmäisen investointitason luottoluokituksen saaneen bitcoinvakuudellisen arvopaperistetun joukkolainan. Standard & Poor’s antoi järjestelyn etuoikeutetulle osalle luokituksen BBB-, joka on matalin investointitason luokitus mutta silti merkittävä avaus kryptomaailmalle.

Kaupan mittakaava paljastaa, kuinka tosissaan järjestelyä rakennettiin. Bloombergin tietojen mukaan Ledn myi 188 miljoonan dollarin edestä joukkolainoja, jotka oli jaettu kahteen osaan ja joiden vakuutena oli yli 5 400 kuluttajalainaa. Lainojen painotettu keskikorko oli 11,8 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun jälkeen lainat ovat käyneet jälkimarkkinalla noin viisi prosenttia tiukemmalla korolla, mikä viittaa siihen, että institutionaaliset ostajat hinnoittelevat taustalla olevan luottoriskin suosiollisesti.

Sekään ei sujunut ilman koettelemusta. Bitcoinin hinta laski alkuvuonna jyrkästi, ja Ledn joutui realisoimaan merkittävän osan kauppaan suunnitelluista lainoista ennen järjestelyn päättymistä. Stressitestiä ei siis tarvinnut keksiä, markkina hoiti sen itse.

Ledn rakentaa väitteensä uskottavuutta omalla historiallaan. Yhtiö on toiminut vuodesta 2018, palvellut yli kymmenen miljardin dollarin edestä lainoja ja operoi yli sadassa maassa.

Toimitusjohtaja Adam Reedsin mukaan juuri kahdeksan vuoden mittainen aineisto bitcoinlainoista oli ratkaiseva tekijä luottoluokituksen saamisessa.

Kuin asuntolaina, mutta bitcoinilla

Raportti asemoi bitcoin-vakuudellisen lainan tietoisesti tutumman rinnalle. Se vertaa tuotetta arvopaperivakuudelliseen lainaan tai asuntolainan vakuusarvon hyödyntämiseen, eli tapaan saada käteistä ilman että pitkän aikavälin omaisuuserästä luovutaan.

Logiikka on sama kuin varakkailla, jotka nostavat lainaa osakesalkkua tai kiinteistöä vasten myymättä itse omaisuutta. Bitcoinin omistaja, joka uskoo kurssin nousevan, ei halua myydä kolikoitaan saadakseen käteistä. Hän panttaa ne ja lainaa niitä vasten.

Tämä kehys on Lednin kannalta strateginen. Mitä tavanomaisemmalta tuote vaikuttaa, sitä helpompi epäröivän 88 prosentin on astua mukaan. Kyselyssä 72 prosenttia kryptonomistajista oli samaa mieltä siitä, että bitcoinvakuudellinen laina tarjoaa tavan saada rahaa myymättä omistuksia.

Maailman kryptomarkkinan arvo oli noin 2,7 biljoonaa dollaria toukokuun alussa, ja siihen nähden lainamarkkina on kehittymätön. Pelkkä bitcoin oli erään arvion mukaan jo noin 1,5 biljoonan dollarin omaisuuserä, jolla on syvä likviditeetti sadoilla pörsseillä.

Biljoonan eli 1000 miljardin dollarin luku on silti yhtiön oma ennuste, ei toteutunut tosiasia, ja se nojaa suotuisaan sääntely- ja omaksumiskehitykseen.

Yhdysvalloissa keskustelu niin sanotusta CLARITY-laista voisi selkeyttää bitcoinin asemaa ja madaltaa institutionaalisten toimijoiden kynnystä, mutta sääntelyn lopullinen muoto on yhä auki.