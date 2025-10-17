Kempower toimittaa latausjärjestelmän Norjan suurimmalle päivittäistavaratukkukaupalle

Kuva: Kempower Oyj.

ASKO on myös yksi Norjan suurimmista kuljetusyrityksistä. Norjalaisyhtiöllä on päivittäin liikenteessä yli 700 kuorma-autoa, jotka ajavat 60 miljoonaa kilometriä vuodessa, ja näistä noin 200 tulee olemaan sähkökuorma-autoja vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kempowerin hajautetun megawattilatausjärjestelmän avulla ASKO:n rekat voivat ladata jopa 1,2 MW:n teholla. Kempowerin latausjärjestelmä mahdollistaa dynaamisen latauksen kahden MCS- ja neljän CCS2- Kempower Mega Satellite -lataussatelliitin välillä suurteholatauksella, jotta rekkojen akut täyttyvät kuljettajien lakisääteisen 45 minuutin lepoajan aikana.

Latausasema on ensimmäinen laatuaan Norjassa.

Uusi latausasema on tärkeä virstanpylväs Kempowerin ja ASKO:n yli kolme vuotta kestäneessä yhteistyössä ja ASKO:n tavoitteessa muuttaa yhtiön omat kuljetukset fossiilittomiksi. Kempowerin ensimmäinen toimitus ASKO:lle oli keväällä 2022, jonka jälkeen ASKO:n 13 varikolle eri puolille Norjaa on asennettu yli 190 CCS2-latauspistoketta ja kaksi MCS-latauspistoketta, joiden kokonaisteho on 25 megawattia.



ASKO Vestbyssä on päivittäin käytössä noin 100 ajoneuvoa, mikä asettaa korkeat vaatimukset käytettävyydelle ja luotettavalle latausinfrastruktuurille. Kahden uuden Kempower Mega Satellite MCS-laturin ansiosta kuljettajat voivat ladata ajoneuvonsa täyteen lakisääteisten taukojen aikana. Sähkö tulee pääasiassa ASKO:n varastorakennusten katolla olevista aurinkokennoista.

”Latausasemalla on yhteensä kaksi 1,2 MW:n ja neljä 560 kW:n laturia, ja kuljettajien lepoaikana voidaan samanaikaisesti ladata neljä kuorma-autoa. Tämä tekee sähkökuorma-autojen käytöstä käytännöllistä ja kannattavaa myös pidemmillä reiteillä”, sanoo ASKO:n logistiikkapäällikkö Marius Råstad.

”Kolmen vuoden tiiviin yhteistyön jälkeen olemme ASKO:n kanssa saavuttaneet tärkeän virstanpylvään: Norjan ensimmäisen kaupallisen MCS-latausaseman. Hajautettu latausjärjestelmämme on tukenut norjalaisia sähköautonkuljettajia vuodesta 2020 lähtien, ja nyt sitä otetaan käyttöön suuremmalla teholla vastaamaan sähkökuorma-autoliikenteen haastavimman segmentin, eli pitkän matkan kuljetusten tulevaisuuden vaatimuksiin”, toteaa Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

Kempowerin lisäksi ASKO tekee tiivistä yhteistyötä Scanian kanssa, joka toimittaa uuteen megawattiluokan latausinfrastruktuuriin optimoituja sähkörekkoja. Ajoneuvot on sovitettu MCS-latausjärjestelmään, mikä mahdollistaa ajon myös pidemmillä reiteillä tehokkuudesta tinkimättä.

”MCS-lataus avaa täysin uusia mahdollisuuksia sähköisille ja päästöttömille kuljetuksille pidemmillä matkoilla. Me Scania Norjassa haluamme onnitella ASKO:a jälleen kerran siitä, että se on edelläkävijä uuden ja innovatiivisen teknologian käyttöönotossa”, sanoo Scania Norjan toimitusjohtaja Frode Neteland.