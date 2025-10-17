Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Kempower toimittaa latausjärjestelmän Norjan suurimmalle päivittäistavaratukkukaupalle
Yhdysvaltain pankkipelot laukasivat maailmanlaajuisen osakemyynnin

Yhdysvaltain pankkipelot laukasivat maailmanlaajuisen osakemyynnin

Yhdysvaltain alueellisten pankkien ongelmat ravistelivat torstaina markkinoita.
17.10.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
kurssiromahdus pörssi pörssiromahdus osakemarkkinat sijoittaminen kurssiromahdus pörssi pörssiromahdus osakemarkkinat sijoittaminen

Kaikki USA.n osakeindeksit kääntyivät torstaina laskuun, kun epävarmuus nosti jälleen päätään. Myyntiaalto levisi Aasian pörsseihin perjantaina. Markkinoiden pelkokertoimena tunnettu osakemarkkinoiden tulevaa volatitiliteettia mittaava VIX-indeksi kipusi 22 prosenttia ylöspäin.

Bitcoinin hinta on valahtanut nopeasti alle 109 000 dollariin.

Kullan hinta nousi turvasatamakysynnän vetämänä uuteen ennätykseen lähes 4 400 dollariin unssilta, ja kymmenen vuoden valtionlainojen korko laski 3,97  prosenttiin sijoittajien hakeutuessa turvasatamiin.

Markkinoiden hermostuneisuutta lisäävät yhä jatkuva Yhdysvaltain hallinnon sulku, joka viivästyttää talousdatan julkaisuja, sekä presidentti Trumpin uhkaamat 100  prosentin lisätullit Kiinan tuonnille.

Torstain hermoilua selittänee erityisesti tuoreet tiedot USA:n aluepankkien tilanteesta.

Zions Bancorporation ilmoitti 50 miljoonan dollarin luottotappioista, jotka liittyivät sen California Bank & Trust -divisioonan yrityslainoihin. Pankin mukaan kyse oli “ilmeisistä vääristä tiedoista ja sopimusvelvoitteiden rikkomisista”.

Zions Bancorporation on yhdysvaltalainen monialainen pankkiryhmä, jonka pääkonttori sijaitsee Salt Lake Cityssä, Utahissa. Se on yksi maan merkittävimmistä alueellisista rahoituspalveluyrityksistä, ja sillä on noin 89 miljardin dollarin tase sekä yli kolmen miljardin dollarin vuotuinen liikevaihto vuoden 2024 lopussa. 

Samalla Western Alliance Bancorporation joutui julkisuuteen nostettuaan petossyytteen lainanottajaa vastaan, joka ei ollut pankin mukaan toimittanut luvattua vakuutta.

Näiden uutisten seurauksena pörssinoteerattu indeksirahasto SPDR S&P Regional Banking ETF romahti 5,6 prosenttia, mikä oli suurin yhden päivän pudotus sitten huhtikuun.

“Antenni nousee pystyyn, kun tuollaista tapahtuu. Ehkä minun ei pitäisi sanoa tätä, mutta kun näet yhden torakan, niitä on luultavasti enemmänkin. Kaikkien tulisi varautua tähän”, JPMorganin toimitusjohtaja Jamie Dimon varoittaa. Hän viitaten siihen, että yksittäiset ongelmat voivat paljastaa laajempia heikkouksia järjestelmässä.

Aiheutunut myrsky korostaa, kuinka haavoittuvia alueelliset pankit ovat korkeiden korkojen, heikkenevien kiinteistöarvojen ja paljastuneiden lainapetosten ristipaineessa.

Markkinat pelkäävät, että paikalliseksi rajoittunut ongelma voisi nopeasti levitä rahoitusjärjestelmään maailmanlaajuisesti.

Sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin ja rahoitusvalvojien toimia mahdollisten riskien hillitsemiseksi.​

17.10.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot