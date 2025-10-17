Yhdysvaltain pankkipelot laukasivat maailmanlaajuisen osakemyynnin

Kaikki USA.n osakeindeksit kääntyivät torstaina laskuun, kun epävarmuus nosti jälleen päätään. Myyntiaalto levisi Aasian pörsseihin perjantaina. Markkinoiden pelkokertoimena tunnettu osakemarkkinoiden tulevaa volatitiliteettia mittaava VIX-indeksi kipusi 22 prosenttia ylöspäin.

Bitcoinin hinta on valahtanut nopeasti alle 109 000 dollariin.

Kullan hinta nousi turvasatamakysynnän vetämänä uuteen ennätykseen lähes 4 400 dollariin unssilta, ja kymmenen vuoden valtionlainojen korko laski 3,97 prosenttiin sijoittajien hakeutuessa turvasatamiin.

Markkinoiden hermostuneisuutta lisäävät yhä jatkuva Yhdysvaltain hallinnon sulku, joka viivästyttää talousdatan julkaisuja, sekä presidentti Trumpin uhkaamat 100 prosentin lisätullit Kiinan tuonnille.

Torstain hermoilua selittänee erityisesti tuoreet tiedot USA:n aluepankkien tilanteesta.

Zions Bancorporation ilmoitti 50 miljoonan dollarin luottotappioista, jotka liittyivät sen California Bank & Trust -divisioonan yrityslainoihin. Pankin mukaan kyse oli “ilmeisistä vääristä tiedoista ja sopimusvelvoitteiden rikkomisista”.

Zions Bancorporation on yhdysvaltalainen monialainen pankkiryhmä, jonka pääkonttori sijaitsee Salt Lake Cityssä, Utahissa. Se on yksi maan merkittävimmistä alueellisista rahoituspalveluyrityksistä, ja sillä on noin 89 miljardin dollarin tase sekä yli kolmen miljardin dollarin vuotuinen liikevaihto vuoden 2024 lopussa.

Samalla Western Alliance Bancorporation joutui julkisuuteen nostettuaan petossyytteen lainanottajaa vastaan, joka ei ollut pankin mukaan toimittanut luvattua vakuutta.

Näiden uutisten seurauksena pörssinoteerattu indeksirahasto SPDR S&P Regional Banking ETF romahti 5,6 prosenttia, mikä oli suurin yhden päivän pudotus sitten huhtikuun.

“Antenni nousee pystyyn, kun tuollaista tapahtuu. Ehkä minun ei pitäisi sanoa tätä, mutta kun näet yhden torakan, niitä on luultavasti enemmänkin. Kaikkien tulisi varautua tähän”, JPMorganin toimitusjohtaja Jamie Dimon varoittaa. Hän viitaten siihen, että yksittäiset ongelmat voivat paljastaa laajempia heikkouksia järjestelmässä.

Aiheutunut myrsky korostaa, kuinka haavoittuvia alueelliset pankit ovat korkeiden korkojen, heikkenevien kiinteistöarvojen ja paljastuneiden lainapetosten ristipaineessa.

Markkinat pelkäävät, että paikalliseksi rajoittunut ongelma voisi nopeasti levitä rahoitusjärjestelmään maailmanlaajuisesti.

Sijoittajat seuraavat tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin ja rahoitusvalvojien toimia mahdollisten riskien hillitsemiseksi.​