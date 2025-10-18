Amerikkalaisista aluepankeista löytyneet torakat tuhosivat pörssien nousuviikon

S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Pieni tahra pankin tuloksessa oli kuitenkin 170 miljoonan dollarin alaskirjaus Tricolor-autolainoitusyhtiön konkurssista. Pääjohtaja Jamie Dimon kuvaili näin yhden torakan löytyneen ja pian niitä löytyisi lisää.

Torakka-vertailulla on pitkä perinne kuvaamaan pankkien laina-asiakkaiden yleisesti heikkenevää taloustilannetta ja siitä aiheutuneita lainatappioita. Edellisen kerran sijoittajat hätkähtivät vuosina 2007-2008 paljastuneita subprimeluottojen tappiota, mitkä osaltaan johtivat finanssikriisin vuosina 2008-2009.

En ole koskaan ennen tämän pörssiviikon kaltaisia tapahtumia nähnyt. Miten ihmeessä torakat voivat tuhota koko pörssiviikon kurssinousun?

Vastaus on yksinkertainen ja se tulee myös sijoittajan peloista. Sijoittajien teorian mukaan luomakunnan kaksi pelokkainta eläintä ovat kaniini ja osakesijoittaja.

Yhdysvaltojen taloudessa näkyy merkkejä talouden hidastumisesta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnassa. Nyt tiedotusvälineet ovat raportoineet monen aluepankin lainasalkusta on todennäköisesti kohta löytymässä lisää torakoita, jotka voivat levitä myös suurien pankkien lainasalkkuihin.

Sijoittajat hätkähtivät uutista, ja laittoivat pienten ja perjantaina myös suurten pankkien osakkeita myyntiin torakkavaaran vuoksi. Analyytikot kuitenkin oikovat torakkatietoja, että ne eivät ole muodostamassa pankkien systeemiriskiä, eli kyse on vain muutamien pienempien pankkien ongelmista.

Sijoittajat kuitenkin pelkäävät torakoita kohta löytyvän myös eurooppalaisten pankkien, muun muassa Deutsche Bankin ja ranskalaisten pankkien, lainasalkuista.

Perjantaina Euroopan suurimpien pankkien osakekurssit laskivat aamupäivällä 3-7 prosenttia, kun sijoittajat kauhistuivat mahdollista torakkavaaraa.

Euroalueen Stoxx pankki-indeksi on noussut erityisesti vuoden 2024 alkupuoliskolta lähtien. Pankkien hintaindeksi on yli kaksinkertaistunut kuluvan vuoden kesään mennessä. Sijoittajien usko on vahvistunut euroalueen suurimpien pankkien tulosten kasvuun ja runsaisiin osinkoihin.

Vuoden 2025 Yhdysvaltojen vapautuksen päivä iski pahasti myös euroalueen pankkien kurssikehitykseen pahan loven, mikä oli noin viidenneksen luokkaa.

Terävä pudotus vaihtui hyvin nopeasti uudeksi nousuksi. Euroalueen pankki-indeksi on kaksinkertaistunut runsaan vuoden aikana. Kuluvan vuoden alusta Euroalueen pankki-indeksin nousu on ollut 63 prosenttia, kun Euroopan yleisindeksin tuotto jäänyt vain 14,6 prosenttiin.

Johtavat pankkianalyytikot kertoivat perjantaina, että erityisesti Yhdysvalloissa pankkien lainamarkkinat ovat viime vuosina hinnoitelleet yrityslainojen marginaalit aivan liian matalaksi, jossa asiakkaiden riskejä ei ole riittävästi huomioitu. Tilanne on analyytikoiden mukaan seurausta rahan tulvinnasta markkinoille, mikä lähti liikkeelle jo koronavuoden massiivisista likviditeetin puskemisesta markkinoille.

Viikolla oman lusikan soppaan heitti Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jeremy Powell, joka puhui mahdollisesta rahamarkkinoiden määrällisen kiristämisen lopettamisesta. Tästä puheesta hätäisimmät pankkiosakkeiden myyjät alkoivat epäillä myös Powellin löytäneen torakan.

Tähän saakka pääomamarkkinat ovat vakuuttaneet, ettei mikään voi estää teknologiaosakkeiden jatkuvaa kurssinousua.

Nvidian pääjohtaja Huang Jensen kertoi viikolla, että yhtiö on testannut jo vuosia tekoälyä, ja niistä saadut kokemukset ovat merkittävästi ylittäneet yhtiön johtajien optisimmat arviot tekoälyn merkityksestä. Nvidian osakekurssi nousi välittömästi uuteen kaikkien aikojen ennätykseen.

Huang Jensen kuvasi tekoälyn merkityksen tuottavuuden kasvua lisääjänä olevan paljon suurempi kuin internetin merkitys on ollut tähän saakka.

Perjantaina markkinat huolestuivat myös presidentti Donald Trumpin aikomuksesta tavata toveri Vladimir Putin Unkarissa parin viikon kuluessa. Muuta ei sitten tarvittukaan ja eurooppalaisten puolustusalan yhtiöiden osakkeet laskivat perjantaina 3-7 prosentin verran.

Internetistä voi etsiä lääkkeen sijoittajien ongelmaan: torakkakeskus.fi -sivustolta löytyy kuvaus torakoista ja niiden hävittämisestä.

Torakka on ikivanha hyönteisryhmä, joita on esiintynyt jo 300 miljoonaa vuotta sitten. Torakoita tunnetaan nykyään noin 3 500 lajia. Tunnetuimpia niistä ovat Russakka eli saksantorakka, Ranskan torakka eli tv-torakka, Metsätorakka, Amerikan torakka ja Lapin torakka.

Torakan torjunta on hankalaa, koska ne ovat nopeita lisääntymään ja ne saattavat oleilla kaukana ravintolähteistä, esimerkiksi kellareissa ja talon rakenteissa. Tuholaistorjuntakeskus Oy:ltä voi pyytää ilmaisen kartoituksen.

Huomautus: Tuholaistorjuntakeskus Oy ei ole toistaiseksi ilmoittanut mahdollisesta listautumisesta Helsingin pörssiin!

Nyt sijoittajat joutuvat pohtimaan, löytyykö pankkien lainasalkuista lisää torakoita ja ovatko torakat riittävän vahvoja kääntämään jopa talouden nousun laskuksi.