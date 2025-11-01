JPMorganin Jamie Dimonin nopea takinkääntö: Kutsuu nyt kryptoja ”todelliseksi” vuosien kritiikin jälkeen

Markkina-arvoltaan maailman suurimman pankin JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon myöntää julkisesti, että kryptovaluutat, lohkoketjut ja stablecoinit ovat ”todellisia” teknologioita. Dimon esiintyi suuressa rahoitusalan konferenssissa Saudi-Arabian Riadissa.

Dimonin kannanotto merkitsee huomattavaa käännettä hänen pitkäaikaisesta digitaalisia varoja kohtaan esittämästään kritiikistä.

”Krypto on todellista, lohkoketju on todellinen, stablecoinit ovat todellisia”, Dimon totesi Riadissa järjestetyssä Future Investment Initiative -tapahtumassa.

Dimon ennustaa, että kaikki tulevat käyttämään kryptovaluuttoja parempien maksutapahtumien ja asiakaspalvelun mahdollistamiseen.

Käänne vaikutusvaltaisen pankkijohtajan näkemyksessä on nopea.

Vielä tämän vuoden tammikuussa hän kutsui bitcoinia Ponzi-huijaukseksi ja piti sitä hyödyttömänä. Tuolloin hänen kritiikkinsä keskittyi Bitcoinin oletettuun arvon puutteeseen ja sen laittomien liiketoimintojen yhteyksiin, kuten rahanpesuun ja kiristysohjelmiin.

Dimon haukkui bitcoinin ja muut kryptovaluutat USA:n senaatin pankkikomitean kuulemistilaisuudessa joulukuussa. Hän ehdotti suorasukaisesti, että kryptovaluutat pitäisi kieltää. Aiheesta kertoo muun muassa taloussivusto Fortune.

Wall Streetin kryptointegraatio kiihtyy

Dimonin takinkäännön taustalla saattaa olla se, että JPMorgan laajentaa toimintaansa tällä hetkellä voimakkaasti toimintaansa digitaalisten varojen puolelle. Pankki ilmoitti viime viikolla suunnitelmista sallia institutionaalisten asiakkaiden käyttää Bitcoinia ja Ethereumia lainojen vakuutena vuoden 2025 loppuun mennessä, hyödyntäen kolmansia osapuolia pantattujen varojen säilyttäjinä.

Torstaina JPMorgan toteutti ensimmäisen yksityisen pääomarahaston tokenisoinnin omalla Kinexys-lohkoketjualustallaan, tarjoten varakkaille asiakkaille digitaalisia omistusosuuksia vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

MAINOS Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Pankki aikoo laajentaa alustaa kattamaan myös yksityiset luotot, kiinteistöt ja hedge-rahastot vuoteen 2026 mennessä.

Rahoitusjätti on myös lanseerannut oman Deposit Tokeninsa Coinbase-alustan Base-verkossa. Kyseessä ovat korkoa tuottavat tokenit, joita tukevat pankkisaamiset ja jotka eroavat perinteisistä stablecoineista.

Pankkisektori omaksuu lohkoketjuteknologiaa

JPMorganin suunnanmuutos kuvastaa myös Wall Streetin laajempaa lohkoketjuteknologian omaksumista. Goldman Sachs ja BNY Mellon ryhtyivät heinäkuussa yhteistyöhön käynnistääkseen tokenisoidut rahamarkkinarahastot, joiden avulla institutionaaliset asiakkaat voivat pitää hallussaan lohkoketjupohjaisia osuuksia BlackRockin, Fidelityn ja muiden suurten varainhoitajien rahastoista.

Yli puolet 25 suurimmasta yhdysvaltalaisesta pankista tarjoaa tai kehittää parhaillaan kryptovaluuttoihin liittyviä tuotteita alan analyysien mukaan.

Muutosta on vauhdittanut sääntelyn selkiytyminen sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump allekirjoitti tänä kesänä Genesis Act -lain, joka loi selkeän kehyksen stablecoineille ja digitaalisille varoille.

Hiljainen muutos on tapahtumassa myös Suomessa.

Nordea ilmoitti tällä viikolla, että se on päättänyt antaa asiakkailleen mahdollisuuden käydä kauppaa Bitcoinin hintakehitystä seuraavalla tuotteella Nordean kaupankäyntialustoilla. Nordean asiakkaat voivat käydä kauppaa ulkopuolisen yhtiön ETP-tuotteella Nordean kaupankäyntialustoilla.