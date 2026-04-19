Solana on vuonna 2020 julkistettu lohkoketjualusta, jonka lupaus on yksinkertainen: enemmän tapahtumia sekunnissa ja murto-osan siirtomaksut Ethereumiin verrattuna.

Solana haastaa Ethereumin ja houkuttelee institutionaalista rahaa

Solana on kryptomarkkinoiden seitsemänneksi suurin valuutta. Sen oma token hinnoitellaan kryptomarkkinoilla. Huhtikuun 17. päivänä 2026 kurssi noteerattiin noin 86 dollariin.

Lohkoketju tarkoittaa käytännössä hajautettua tietokantaa, jota ylläpitää suuri joukko toisistaan riippumattomia tietokoneita eli noodeja. Jokainen tapahtuma kirjataan aikajärjestykseen niin, ettei sitä voi jälkikäteen muuttaa. Solana kuuluu ensimmäisen kerroksen (Layer 1) lohkoketjuihin, eli se muodostaa itsenäisen verkon ilman riippuvuutta toisesta alustasta.

Käyttötarkoitukseltaan Solanaa voi verrata mobiilikäyttöjärjestelmään. Sen päälle ohjelmoijat rakentavat hajautettuja sovelluksia samaan tapaan kuin kehittäjät tekevät ohjelmia iOS- tai Android-alustoille.

Yleisimpiä solana-sovelluksia ovat hajautetun rahoituksen palvelut (DeFi), kuten lainaus- ja vaihtoalustat, NFT-markkinapaikat sekä maksuratkaisut. NFT-markkinapaikka tarkoittaa kauppapaikkaa, jolla ostetaan ja myydään ainutlaatuisia digitaalisia omistustodisteita esimerkiksi taideteoksista, keräilykohteista tai peleihin liittyvistä esineistä.

Verkon arkkitehdiksi nousi Anatoly Yakovenko, joka työskenteli Qualcommilla Senior Staff Engineer Manager -nimikkeellä ennen siirtymistään Dropboxille. Hän kehitti proof-of-history -nimisen aikaleimausmekanismin, joka toimii verkon sisäisenä kellona. Kun tapahtumien järjestyksestä ei tarvitse joka kerta sopia solmujen välillä erikseen, koko verkko pystyy hoitamaan asiat huomattavasti nopeammin kuin kilpailijansa.

Tämän päälle rakentuu Ethereumilta tuttu proof-of-stake -malli, jossa validaattorit eli verkkoa ylläpitävät tietokoneet lukitsevat SOL-tokeneitaan vakuudeksi ja saavat palkkioita. Hybridikonsensus mahdollistaa tuhansien tapahtumien käsittelyn sekunnissa käytännön olosuhteissa.

Joulukuussa 2025 pääverkkoon otettiin käyttöön Firedancer-niminen rinnakkainen asiakasohjelmisto, jonka tavoite on nostaa läpäisykykyä entisestään ja vähentää riippuvuutta yhdestä toteutuksesta.

Käyttäjän kannalta ero Ethereumiin on konkreettinen. Solanassa siirto varmistuu tyypillisesti alle sekunnissa, ja maksu jää sentin murto-osiin. Ethereumissa sama siirto kestää pidempään ja maksaa yleensä jonkin verran yli dollarin. Hintaerot kertautuvat nopeasti, kun päivittäisiä transaktioita kertyy.

Miten Solana eroaa Bitcoinista ja Ethereumista?

Kolmesta suurimmasta kryptovaluutasta Bitcoin ja Solana ovat eri sukupolvia ja palvelevat eri tarkoitusta. Bitcoinin koko tarjonta on rajoitettu 21 miljoonaan kolikkoon, ja se toimii lähempänä digitaalista kultaa kuin arkipäivän maksuvälinettä.

Suorituskykyero on jyrkkä. Bitcoin käsittelee noin seitsemän tapahtumaa sekunnissa, kun Solana hoitaa saman ajan sisällä tuhansia.

Bitcoin ei myöskään tue älysopimuksia eli itsestään toteutuvia, koodiin kirjoitettuja sääntöjä, joilla rahoituspalvelut voivat toimia ilman välikäsiä. Tällä kentällä Solana ja Ethereum ovat suoria kilpailijoita.

Ethereum on älysopimusalustojen vakiintunut ykkönen, ja sen ekosysteemi on kerännyt ylivoimaisesti eniten pääomaa. Lohkoketjuun on lukittuna noin 55 miljardin dollarin edestä varoja, eli 68 prosenttia koko hajautetun rahoituksen markkinasta. Solanan vastaava luku on noin kuuden miljardin luokkaa.

Solanan vaihtokurssin volatiliteetti on ollut historiansa aikana voimakasta.

Kehittäjäpuolella Ethereumilla on yli 3 400 kokopäiväistä ohjelmoijaa, Solanalla hieman yli 1 000.

Kaupankäyntivolyymi on toisaalta kääntynyt Solanan eduksi. Huhtikuussa 2026 Solanan hajautettujen pörssien viikkovolyymi oli 11,5 miljardia dollaria, Ethereumin 7,6 miljardia. Alhaiset maksut ovat imaisseet etenkin yksityissijoittajien kauppoja nopeammalle ketjulle.

Olennainen ero piilee myös SOL-tokenin rahataloudessa. Bitcoinin tarjonta on katossa, Ethereum laskee liikkeeseen rajatun määrän vuosittain, mutta Solanassa uusia tokeneita syntyy jatkuvasti. Inflaatiovauhti laskee vuosittain ja tähtää pitkällä aikavälillä 1,5 prosenttiin. Kierrossa on noin 575 miljoonaa SOL-tokenia.

Solana sijoituskohteena – lyhyt historia, leveä heiluntaväli

Sijoittajan näkökulmasta Solana on tarjonnut vuoroin suurten kryptovaluuttojen parhaita ja heikoimpia tuottoja. Marraskuussa 2021 SOL nousi ensimmäisen kerran yli 250 dollariin, minkä jälkeen FTX-pörssin romahdus loppuvuodesta 2022 pudotti sen alle kymmenen dollarin.

Solana Labsin läheiset suhteet konkurssiin menneeseen pörssiin satuttivat luottamusta pitkäksi aikaa.

Kaikkien aikojen ennätys syntyi vasta tammikuussa 2025, kun SOL nousi 295 dollariin. Sysäyksen antoi TRUMP-memekolikon lanseeraus ja odotukset uuden hallinnon kryptomyönteisyydestä. Momentum hiipui nopeasti, ja kauppasotapelot painoivat kurssia loppukevään aikana.

Huhtikuussa 2026 SOL käy noin 70 prosenttia kaikkien aikojen huippunsa alapuolella. Vertailun vuoksi Ethereumin pudotus ennätyksestä on noin 51 prosenttia.

Kolmen kuukauden toteutunut volatiliteetti on ollut Solanalla lähellä 80 prosenttia, mikä on lähes kaksinkertainen Bitcoiniin nähden.

Institutionaalinen asema vahvistui ratkaisevasti lokakuussa 2025, kun Yhdysvalloissa hyväksyttiin ensimmäiset suoraan SOL-tokeniin sijoittavat spot-ETF-rahastot. Bitwisen BSOL- ja Fidelityn FSOL-tuotteiden yhteenlasketut varat ovat ylittäneet miljardin dollarin rajan. Morgan Stanley jonottaa omaa Solana-tuotettaan markkinoille.

Rohkeimman panoksen on tehnyt Nasdaqissa noteerattu Forward Industries, joka muutti koko liiketoimintamallinsa Solana-keskeiseksi treasury-yhtiöksi ja hankki taseeseensa yli 6,9 miljoonaa SOL-tokenia. Strategia muistuttaa MicroStrategyn aiempia Bitcoin-ostoja, mutta riskiprofiili on toinen. Keskittymä on yksittäisessä, huomattavasti volatiilimmassa kryptovaluutassa.

Passiivisen tuoton lähteenä SOL tarjoaa niin kutsuttuja staking-palkkioita, joissa sijoittaja lukitsee tokeninsa verkon käyttöön palkkiota vastaan. Tuotto ei ole kiinteä, vaan se riippuu siitä, kuinka suuri osa koko tokenkannasta on panostettuna verkkoon.

Riskit ja signaalit

Tekniset riskit eivät ole kadonneet mihinkään. Huhtikuun 1. päivänä 2026 Solanan päällä pyörivä Drift Protocol menetti tietoturvahyökkäyksessä 285 miljoonan dollarin edestä käyttäjien varoja.

Tapaus on vuoden 2026 suurin DeFi-hyökkäys ja toiseksi suurin Solanan historiassa. Useat lohkoketjuanalytiikan yhtiöt liittävät operaation Pohjois-Korean tukemiin tekijöihin.

Alalla tällaiset tapaukset eivät aina ole itse lohkoketjun vika, mutta ne muistuttavat siitä, että sovelluskerroksen haavoittuvuudet siirtyvät suoraan sijoittajan tappioiksi. Drift-hyökkäyksen ytimessä ei ollut älysopimuksen virhe, vaan Solanan durable nonce -mekanismin väärinkäyttö ja hallinnan siirto sosiaalisen manipuloinnin keinoin.

Solana itse on kärsinyt vuosien mittaan useammasta kokonaisesta verkon pysähtymisestä, mikä on aiheuttanut päänvaivaa erityisesti korkeataajuisen kaupankäynnin tarpeissa. Rinnakkaisten asiakasohjelmistojen käyttöönotto ja Firedancerin tulo pääverkkoon ovat parantaneet tilannetta.

Validaattorien määrä on kuitenkin pienempi kuin Ethereumilla, ja verkkoa on moitittu liiasta keskittyneisyydestä.

Käyttöpuolella kiinnostavimmat signaalit tulevat maksuliikenteen puolelta.

Solana Pay -maksuratkaisu on yhteensopiva verkkokauppa-alusta Shopifyn kanssa, ja Western Union julkisti hiljattain rakentavansa oman USDPT-dollaristablecoininsa eli dollariin sidotun vakaan kryptovaluutan Solana-lohkoketjun päälle. Fintech-yhtiö SoFi Technologies valitsi oman stablecoininsa kotipesäksi toisaalta Ethereumin.

Stablecoinit eli dollariin tai muuhun valuuttaan sidotut kryptot ovat sijoittajan kannalta yksi kiinnostavimmista kilpailuareenoista. Ethereum hallitsee yli puolta koko markkinasta, ja sen ekosysteemissä liikkuu 67 prosenttia USDC-liikkeeseenlaskusta. Solana kirii kovaa, mutta pääoman syvyys on edelleen Ethereumin puolella.