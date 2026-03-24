Mastercard avaa kryptoekosysteemin ovet – yli sata yhtiötä astuu yhteiseen ohjelmaan

Mastercard on käynnistänyt globaalin Crypto Partner Program -ohjelman, johon se on rekrytoinut yli sata kryptoyritystä, maksupalveluntarjoajaa ja rahoituslaitosta. Suomessa aiheesta kertoo Coinmotionin ylläpitämä Bittiraha-sivusto.

Luottokorttijätin kumppaniohjelma kokoaa yhteen yli 100 yritystä lohkoketju-, fintech- ja pankkialalta. Mukana ovat esimerkiksi Solana, Ripple, Polygon ja Circle.

Ohjelma on yhtiön tähänastisista digirahastrategioista mittavin, ja sen viesti on selkeä: Mastercard haluaa muovata alan standardeja, ei vain sopeutua niihin.

Digitaaliset varat ovat viime vuosina siirtyneet vähitellen spekulaatiovälineistä kohti toiminnallisia käyttötapauksia. Rajat ylittävät maksut, yritysten väliset tilisiirrot ja maksujen selvitys ovat alueita, joilla lohkoketjuteknologia on jo osoittanut kyvykkyytensä perinteisiin järjestelmiin verrattuna, ainakin nopeuden ja ohjelmoitavuuden osalta.

Mastercardilla on vahva intressi olla tässä kehityksessä mukana rakentajana eikä sivustakatsojana. Yhtiö operoi yhtä maailman keskeisimmistä maksuinfrastruktuureista, ja kryptopohjaisten maksujärjestelmien yleistyminen ilman integraatiota olemassa oleviin korttijärjestelmiin olisi selkeä uhka liiketoimintamallille.

”Mikä aiemmin kulki perinteisten rahoitusjärjestelmien rinnalla erillisenä raiteenaan, hakeutuu nyt yhä useammin käytännön ongelmien ratkaisemiseen — usein kulissien takana. Rajat ylittävistä rahasiirroista yritysten välisiin maksuihin ulottuvat sovellukset yleistyvät”, kertovat Mastercardin varatoimitusjohtajat Raj Dhamodharan ja Sherri Haymond.

Uutta lisäarvoa rahaliikenteessä

Dhamodharanin ja Haymondin mukaan yritysten ja instituutioiden käyttötapaukset, kuten maksujen suorittaminen, selvitys ja kansainvälinen rahaliikenne, alkavat vakiinnuttaa asemaansa ja luovat uusia mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa siihen, miten raha globaalisti liikkuu.

Siksi ohjelman arkkitehtuuri ei ole pelkästään PR-temppu.

Osallistujat pääsevät Mastercardin mukaan vaikuttamaan tulevien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö rakentaa itselleen kryptoteollisuuden sisältä tulevan asiantuntijaverkoston juuri ennen kuin digitaalisten varojen sääntely tiukkenee useimmissa länsimaissa.

Ohjelman rakenne kertoo myös siitä, mitä Mastercard pitää kryptotalouden seuraavana murrosvaiheena. Painopiste on ”käytännön toteutuksessa” ja skaalautuvissa, säädöstenmukaisissa käyttötapauksissa, ei teknologisessa kokeilussa sinänsä.

Yhtiö haluaa sillan lohkoketjuinnovaatioiden ja olemassa olevien kauppiasjärjestelmien välille.

Ohjelma rakentuu aiempien aloitteiden päälle

Ohjelma ei ala nollasta, sillä Mastercard on aiemmin rakentanut kryptoalan yhteistyötä Start Path -kiihdyttämönsä kautta, jossa on ollut erillinen lohkoketju- ja digitaaliset varat -kokonaisuus. Lisäksi yhtiön Engage-alusta sisältää Crypto Card -ohjelman, jonka kautta on jo syntynyt useita kryptokorttituotteita eri palveluntarjoajien kanssa.

Uusi kumppanuusohjelma kokoaa nämä hajallaan olleet aloitteet yhteen rakenteeseen ja laajentaa niiden ulottuvuutta merkittävästi.

Yli sadan toimijan mukaan saaminen ensimmäiseen vaiheeseen on jo itsessään viesti markkinalle siitä, että ekosysteemi pitää Mastercardia uskottavana kumppanina, ei vain portinvartijana.

Tosin on syytä erottaa toisistaan retoriikka ja realiteetit. Ohjelma on toistaiseksi yhteistyöfoorumi ja innovaatioalusta, ei valmis tuotejulkistus. Konkreettiset tulokset riippuvat siitä, saadaanko yhteisestä kehitystyöstä lopulta kaupallisesti skaalautuvia ratkaisuja, joita niin kuluttajat kuin yrityksetkin alkavat käyttää.

Sijoittajan näkökulmasta kiinnostavampaa on kuitenkin se, mitä ohjelma kertoo Mastercardin kilpailuasemasta suhteessa Visaan ja uudempiin kilpailijoihin, kuten Stripeen, joka on niin ikään rakentanut kryptomaksuvalmiuksiaan aggressiivisesti.

Mastercard näyttää valinneen avoimen ekosysteemikumppanuuden strategiakseen suljetun platformin sijaan, mikä voi osoittautua viisaaksi liikkeeksi alalla, joka rakentuu oletusarvoisesti hajautettua yhteistyötä varten.

Euroopassa MiCA-asetus on jo muuttanut kryptotoimijoiden toimintaympäristöä, ja maksupuolen sääntely on kiristymässä entisestään. Mastercardilla on tässä yhtälössä valttikorttinaan vuosikymmenten suhdeverkosto sääntelijöihin ja kokemusta vaatimustenmukaisuuden rakentamisesta globaalisti, joita puhtaasti kryptonatiiveilla toimijoilla ei tyypillisesti ole.