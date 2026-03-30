EKP hyväksyi tokenisoidut arvopaperit vakuudeksi – BNP Paribas tuo kryptot ranskalaissijoittajille

EKP ilmoitti tammikuun 27. päivänä, että hajakäyttöteknologiaan perustuvissa arvopaperikeskuksissa liikkeeseen lasketut arvopaperit hyväksytään eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi 30. maaliskuuta alkaen. DLT (distributed ledger technology) on lohkoketjuteknologioiden yläkäsite: tietokanta, jota ylläpidetään samanaikaisesti useilla solmupisteillä ilman yhtä keskitettyä rekisteriä.

Käytännössä euroalueen pankit voivat nyt pantata tokenisoidut joukkovelkakirjat EKP:lle saadakseen rahoitusta tai päivänsisäistä likviditeettiä, aivan kuten perinteisillä arvopapereilla tehdään.

Vakuuskelpoisuuden puuttuminen on toistuvasti nostettu esiin syynä sille, miksi tokenisoidut joukkovelkakirjat ovat jääneet perinteisiä emissioita vähemmän kiinnostaviksi. Eurooppalaiset liikkeeseenlaskijat ovat sijoittaneet DLT-pohjaisia kiinteäkorkoisia instrumentteja lähes neljä miljardia euroa vuodesta 2021 lähtien. Volyymin kasvattaminen on kuitenkin ollut vaikeaa ilman vakuuskäyttömahdollisuutta.

Rajaukset ovat silti selvät. DLT-arvopapereiden on oltava liikkeeseen laskettuja säännellyissä arvopaperikeskuksissa eli CSD:issä, ja selvityksen on tapahduttava TARGET2-Securities-järjestelmässä.

Puhtaasti hajautetuilla ketjuilla liikkeeseen lasketut arvopaperit jäävät toistaiseksi hyväksynnän ulkopuolelle.

Samana päivänä BNP Paribas avaa ranskalaisille yksityis- ja private banking -asiakkailleen pääsyn kuuteen Bitcoin- ja Ethereumiin indeksoituun ETN-tuotteeseen. ETN eli exchange-traded note on arvopaperimuotoinen instrumentti, joka seuraa kohde-etuuden hintakehitystä ilman, että sijoittajan tarvitsee itse omistaa tai säilyttää kryptovaluuttoja. Tuotteet ovat MiFID2-sääntelyn alaisia.

Pankki ilmoittaa laajentavansa tarjontaa myöhemmin varainhoidon asiakkaille myös Ranskan ulkopuolella.

BNP Paribas on jo aiemmin tokenisoinut rahamarkkinarahastonsa Ethereumin lohkoketjussa omalla AssetFoundry-alustallaan, joten ETN-lanseeraus jatkaa samaa linjaa.

Kokeiluista operatiiviseen käyttöön

EKP:n päätös ei syntynyt äkillisesti. Vuonna 2024 eurojärjestelmä keräsi 64 osallistujaa yhdeksästä maasta testaamaan DLT-alustojen yhteentoimivuutta. Transaktioita käsiteltiin noin 1,6 miljardia euroa.

EKP:n johtokunnan jäsen Piero Cipollone kuvasi viikko sitten Brysselissä, kuinka eurojärjestelmä rakentaa nyt ”raiteet” tokenisoiduille markkinoille. Keskeinen puuttuva palanen on ollut mahdollisuus selvittää ketjupohjaisia liiketoimia keskuspankkirahassa, mikä on pitänyt kaupankäyntiä pirstoutuneena useille rinnakkaisille alustoille.

Tuohon tarpeeseen vastaa Pontes. Se on silta, joka yhdistää markkinoiden DLT-alustat EKP:n TARGET-palveluihin ja jonka on tarkoitus käynnistyä vuoden 2026 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmana on Appia-hanke, jonka tavoitteena on kehittää eurooppalaisen tokenisaatioekosysteemin kokonaisarkkitehtuuri vuoteen 2028 mennessä. EKP kerää parhaillaan sidosryhmiltä palautetta; kommentointiaika päättyy huhtikuun 22. päivänä.

Monikerroksinen sääntely-ympäristö

MiCA-asetus on jo voimassa, DLT Pilot Regime -kokeilu on ollut käynnissä vuodesta 2023 ja Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2025 Market Integration Package -paketin, johon sisältyy ehdotuksia CSD-asetuksen päivittämiseksi.

Kokonaisuus on monikerroksinen. Silti juuri vakuuskelpoisuuden myöntäminen on konkreettisin yksittäinen toimi, jolla on välitön vaikutus liikkeeseenlaskupäätöksiin.

Aikataulua puhtaasti lohkoketjupohjaisten varojen vakuuskelpoisuudelle EKP ei ole antanut. Appia käsittelee kysymystä, mutta käytännön ratkaisuja odotetaan vasta vuosikymmenen loppupuolella.

Tämänpäiväisten päätösten samanaikaisuus kertoo enemmän kuin kumpikaan päätös erikseen. Tukku- ja vähittäismarkkinat etenevät omilla raidoillaan, mutta EKP:n vakuusavaus muuttaa laskelman niille liikkeeseenlaskijoille, jotka ovat toistaiseksi odottaneet sivussa.

Kokeilu on ohi. Seuraava kysymys on mittakaava.