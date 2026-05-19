Martela jatkaa rönsyjen karsimista

Työ- ja oppimisympäristöjä Pohjoismaihin tarjoava Martela on ollut viime vuodet Helsingin pörssin murheenkryyni. Viidessä vuodessa osake on sukeltanut peräti 86 prosenttia.

Ei siis ihme, että yhtiö hakee aktiivisesti ratkaisuja, joilla sijoittajien luottamus palautetaan.

Martela ilmoitti maanantaina, että se on sopinut muuttopalveluliiketoimintansa siirtämisestä Niemi Palvelut Oy:lle liiketoimintakaupalla, jonka arvioitu toteutumisajankohta on kesäkuun alussa tänä vuonna. Järjestelyn myötä Niemi Palvelut Oy vastaa jatkossa Martelan yritysasiakkaille tarjottavien muuttopalveluiden tuotannosta.

Martela on samalla valinnut Niemi Palvelut Oy:n muuttopalveluiden valtakunnalliseksi toimittajakseen. Muuttopalvelu säilyy osana Martelan asiakkailleen tarjoamaa Martela Lifecycle -palvelukokonaisuutta.

Martela perustelee järjestelyä sillä, että se tukee yhtiön strategiaa keskittyä ydinliiketoimintaansa, eli työympäristö-, kalusteratkaisuihin ja elinkaaripalveluihin. Yhteistyön tavoitteena on kehittää asiakkaille tarjottavia muuttopalveluita hyödyntämällä Niemi Palvelut Oy:n logistista osaamista ja valtakunnallista toimintamallia.

Muutos ei vaikuta Martelan muihin palveluihin, kuten kaluste- ja työympäristöratkaisuihin tai asennuspalveluihin, jotka jatkuvat Martelan omana toimintana.

Yhtiö on viime vuosina kasvattanut erityisesti niin sanottua Workspace as a Service -mallia, jossa asiakas hankkii työympäristönsä jatkuvalaskutteisena palveluna kalustehankinnan sijaan. Malli on saanut jalansijaa varsinkin yritys- ja oppilaitossektoreilla, ja sen rinnalle on rakennettu kiertotaloutta painottavia elinkaari- ja kierrätyspalveluja.

Toinen näkyvä elementti on ollut kustannusrakenteen sopeuttaminen. Vuosien 2023 ja 2024 muutosneuvottelujen jäljiltä kiinteät hallintokulut ovat pienentyneet, mikä on raivannut tilaa investoinneille suunnittelupalveluiden, tilakonseptien ja kierrätystoiminnan kehittämiseen. Tämä ydinpainotus näkyy myös tuotelanseerauksissa, kuten Kiteellä valmistettavassa Sono-koppimallistossa.

Lähiajan myyntinäkymät heikkenevät

Alustavan arvion mukaan Martela -konserni kirjaa kaupasta positiivisen tulosvaikutuksen, joka on noin miljoona euroa vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä kertaluonteisena eränä.

Muuttopalveluliiketoiminnan siirron johdosta Martela alentaa koko vuoden liikevaihdon ohjeistustaan ja pitää tulosohjeistuksen ennallaan.

Uudessa ohjeistuksessa Martela-konsernin koko vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 70–80 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen välillä +1 – −2 miljoonaa euroa.

Martelan osakekurssin kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

Aiemmassa ohjeistuksessa Martela oli odottanut liikevaihdon asettuvan 75-85 miljoonan euron väliin.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 93,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 8,1 prosenttia. Koko vuoden liiketulos jäi tappiolliseksi −1,1 miljoonaan euroon, kun edellisuoden tappio oli −6,5 miljoonaa euroa.

Mistä Martelan vaikeudet kumpuavat?

Martelan vaikeuksien juuret ulottuvat vuoteen 2023, jolloin inflaation ja korkojen nousu sekä Ukrainan sota painoivat toimistokalusteiden kysyntää koko Pohjoismaissa. Yhtiö joutui laskemaan tulosohjeistustaan kesken vuoden ja käynnisti elokuussa muutosneuvottelut, joiden piirissä Suomessa oli noin 190 henkilöä.

Sopeutus jatkui käytännössä tauotta. Tammikuussa 2024 Martela aloitti uudet muutosneuvottelut, jotka päättyivät 27 työtehtävän vähennykseen, kun 18 henkilöä irtisanottiin ja yhdeksän tehtävää katosi luonnollisen poistuman kautta. Toimet ulottuivat Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan, ja niiltä tavoiteltiin noin kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Vuosi 2024 osoittautui kuitenkin pelättyäkin synkemmäksi. Yhtiö antoi vuoden aikana kaksi tulosvaroitusta, ja loppuvuodesta liikevaihto-odotus laskettiin 85–89 miljoonaan euroon ja liiketappion arvioitiin syvenevän 3,8–6,1 miljoonaan euroon. Lopullinen liiketappio painui 6,5 miljoonaan euroon, ja osakekurssista oli sulanut vuoden mittaan kolmannes.

Taseen puolella ahdinko on muuttunut rakenteelliseksi. Yhtiön oma pääoma on painunut negatiiviseksi, mistä syystä oman pääoman tuottoa tai nettovelkaantumisastetta ei ole voitu raportoida tavanomaisella tavalla.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm kiinnitti vuodenvaihteen tienoilla huomiota myös kassan sulamiseen ja arvioi, että kestävä kasvu edellyttäisi todennäköisesti rakennejärjestelyä.

Etätyön yleistyminen ja toimistokiinteistöjen alhaiset vuokrausasteet rapauttavat yhä Martelan kysyntäpohjaa.

Vaikka liikevaihto kääntyi 2025 kasvuun, uusien tilausten kertymä jäi 12 prosenttia vertailuvuotta heikommaksi, eikä yhtiö ole pystynyt vielä osoittamaan, kantaako käänne ilman omistus- tai pääomajärjestelyä.