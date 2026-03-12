Investors House myy rönsyjään ja keskittyy ydinliiketoimintaan

Investors House toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen sekä kiinteistövarallisuuden hoitoon.

Kiinteistörahoitusmarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla.