Investors House myy rönsyjään ja keskittyy ydinliiketoimintaan

Kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa toimiva Investors House on tehnyt kaksi päätöstä, jotka selkeyttävät sen yhtiörakennetta.
Ensinnäkin yhtiö ei jatka mahdollisen osittaisjakautumisen valmistelua.
Yhtiö kertoi viime elokuussa suunnittelevansa jakautumista kahdeksi yhtiöksi vuoden 2026 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan nykyinen Investors House olisi jatkanut kiinteistöliiketoimintaa harjoittavana yhtiönä ja olisi listattuna nykyiseen tapaan pörssin päälistalla. Palveluliiketoiminta oli tarkoitus irrottaa osittaisjakautumisena ja teknisenä listautumisena First North -listatuksi yhtiöksi, jolloin molempien yhtiöiden omistuspohjat säilyisivät entisellään.
Nyt yhtiö on siis päättänyt luopua tästä suunnitelmasta.
Investors Housen hallitus on tutkinut mahdollisen osittaisjakautumisen etuja ja haittoja. Hallituksen mukaan jakautumisen hyödyt olisivat vallitsevassa tilanteessa jäämässä aikaisemmin arvioitua epävarmemmiksi.
Lisäksi Investors House myös luopuu kaupalla Investors House Rahastot Oy:stä ja näin fokusoi konsernin liiketoimintaa.
Jatkossa Investors House keskittyy kiinteistösijoittamiseen sekä kiinteistövarainhoitoon.
Lisäksi Investors Housen hallitus on päättänyt myydä omistamansa rahastoyhtio Investors House Rahastot Oy:n Core Capital Oy:lle 900 000 euron kauppahinnalla. Kaupan toteuttaminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää. Yhtiö odottaa kaupan toteutuvan toisen vuosineljänneksen aikana.
Kauppa on niin sanottu lähipiirikauppa, koska Core Capital on Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roinisen määräysvaltayhteisö.
Hallitus näkee kiintoisia kasvumahdollisuuksia keskittymisessä kiinteistöliiketoimintaan nykyistä fokusoidummalla strategialla, kun rahastoyhtiöstä luovutaan.
Rahastoliiketoiminta on ollut tappiollista eikä yhtiöllä ole enää strategista perustetta omistaa rahastoliiketoimintaa. Yhtiön tarkoituksena on sen vuoksi ollut luopua rahastoyhtiön osakkeista.
Investors House uskoo, että rahastoyhtiön osakkeista saadaan todennäköisesti korkein hinta pienimmillä kuluilla toteuttamalla luovutus myymällä osakkeet yhtiön tuntevalle taholle saamalla vastikkeeksi osin yhtiön omia osakkeita ja osin rahaa.
Konsernin tulos tulee paranemaan järjestelyn seurauksena. Tämä on perusteena nyt päätettyyn omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.
Kauppahinta maksetaan noin 600 000 euron osalta Investors Housen omina osakkeina ja noin 300 000 euron osalta käteisenä. Investors Housen omien osakkeiden osalta hintana on 4,25 euroa per osake, joka vastaa kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia ajalla 9.2-9.3.2026. Tältä osin kyse on omien osakkeiden hankinnasta.
Rahastoyhtiön myynti parantaa vuositasolla Investors Housen tulosta noin 150 000 euroa ja pelkistää konsernin liiketoimintaa. Kauppahinta vastaa rahastoyhtiön käypää tasearvoa ja on tulosneutraali.
Toimitusjohtaja Petri Roininen on ilmoittanut jäävänsä kuluvan vuoden aikana pois toimitusjohtajan tehtävästä. Roininen on yhtiön hallituksen jäsen. Häntä esitetään hallitukseen myös 14. huhtikuuta pidettävässä yhtiökokouksessa.