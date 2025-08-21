Analyysi: Investors House tähtää kahdeksi kasvuyhtiöksi

Toimitusjohtaja Petri Roininen esitteli Investors Housen tulosta yhtiön pääkonttorissa Pasilan Triplassa Helsingissä 20.8.2025. Kuva: Henri Elo

Kiinteistösijoitus- ja kiinteistöalan palveluyhtiö Investors House myi kesällä 2025 Apitare-yhtiön Jyväskylästä. Apitare vuokraa 17 600 m2 tiloja pitkäaikaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Tästä tuloutui Investors Houselle noin 40 miljoonan euron velaton kauppahinta. Nyt yhtiö suunnittelee varojen jakamista omistajille 3,14 euroa osakkeelta. Se tekisi yhteensä 20 miljoonan euroa. Asiasta päättää 12.9.2025 kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous.

Samalla yhtiö suunnittelee jakautumista kahdeksi yhtiöksi vuoden 2026 aikana. Alustavan suunnitelman mukaan nykyinen Investors House jatkaisi kiinteistöliiketoimintaa harjoittavana yhtiönä ja olisi listattuna nykyiseen tapaan pörssin päälistalla. Palveluliiketoiminta voitaisiin irrottaa osittaisjakautumisena ja teknisenä listautumisena First North -listatuksi yhtiöksi, jolloin molempien yhtiöiden omistuspohjat säilyisivät entisellään.

”Molempien yhtiöiden kanssa koetetaan hakea samanlaista kehityskaarta kuin mitä Investors House on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana”, toimitusjohtaja Petri Roininen totesi Helsingissä ja viittasi kasvuhakuisuuteen.

Investors Housen toisen kvartaalin 2025 nettotulos oli hyvätasoinen 3,5 miljoonaa euroa, kun tulos vuosi sitten oli 5,8 miljoonaa euroa. Sekä tuoreella että vertailukaudella suurin osa voitosta syntyi yrityskaupoista ja kertaluonteisista eristä.

Johto oli tyytyväinen kiinteistöliiketoiminnan kehitykseen myös jatkuvan liiketoiminnan osalta, mutta palveluliiketoiminnan tulos jäi sekä ensimmäisellä vuosipuoliskolla että toisella kvartaalilla hieman negatiiviseksi. Palveluiden kannattavuuteen johto ei ollut luonnollisesti tyytyväinen.

Kiinteistöt-segmentin tulosta parantaa sekä Q2/2025 että Q2/2024 huomattavat yrityskauppoihin liittyvät erät. Palvelut-segmentin liikevaihtoa ja tulosta paransi vertailukaudella Q2/2024 noin 0,35 miljoonan euron onnistumispalkkio. Kuva: Investors House, puolivuosikatsaus 20.8.2025

Segmenttien kehitys on eriytynyt

Samaan aikaan kun kiinteistöliiketoiminnassa syntyi tammi-kesäkuussa 4,7 miljoonan euron liikevoitto, palveluliiketoiminnan tulos jäi nollatasolle.

Yhtiö kertoi kesäkuun tiedotteessa Apitare-kaupan voiton olevan noin 3,1 miljoonaa euroa. Toisin sanoen kiinteistöliiketoiminnan liikevoitto ilman Apitare-myyntivoittoa oli toisella kvartaalilla noin 0,6 miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöjen jäljelle jäävä määrä kesäkuun taseessa on 27,8 miljoonaa euroa. Se koostuu Helsingissä ja Tampereella sijaitsevista asuntosijoituskohteista, Jyväskylässä ja Vantaalla sijaitsevista isoista toimitilakohteista sekä yksittäisistä asunnoista. Vuokrausaste on johdon mukaan lähes 100 prosenttia.

On huomattava, että jatkossa yhtiö ei saa enää vuositasolla noin 3,7 miljoonan euron nettotuottoa, jota se sai Apitaren tripple net -vuokrasopimuksesta.

Yhtiö jatkoi selvitystä palveluliiketoiminnan eriyttämiseksi omaksi yhtiökseen. Liiketoiminnan tulosta heikensivät sekä yhdentämiskulut että yhden tytäryhtiön saneerauskulut.

Roininen kertoo, että kiinteistövarallisuudenhoitopalvelua pääkaupunkiseudulla tarjoavan Juhola Asset Managementin kehitys oli epätyydyttävää, mutta Keski-Suomessa toimiva Infonia teki hyvää tulosta. Muu osa palveluliiketoiminnasta on yrittäjävetoisen franchise-ketju OVV-vuokravälityksen operointia sekä rahastoyhtiöliiketoimintaa.

Investors Housen omavaraisuusaste nousi selvästi Apitare-kaupan myötä kesällä 2025. Kuva: Investors House Oyj

Varojen jaon tausta

Investors House on ennenkin ollut omistajaystävällinen. Yhtiö on nostanut varsinaista osinkoaan yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan.

Keväällä 2014 jaettu perusosinko oli 0,09 euroa osakkeelta. Vuonna 2025 jaettava perusosinko on 0,35 euroa osakkeelta, joka on jaettu kahdessa erässä huhtikuussa ja kesäkuussa, yhteismäärältään 2,2 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi yhtiö on tehnyt aika ajoin ylimääräisiä varojen jakoja, esimerkkinä 1,0 euron osakekohtainen käteisosinko helmikuussa 2022, yhteismäärältään 6,2 miljoonaa euroa. Sen mahdollistivat merkittävät asunto- ja toimistomyynnit edeltävän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kesäkuun Apitare-kaupassa ostajana Nordisk Renting Oy ja velaton kauppahinta kokonaisuudessaan 60 miljoonaa euroa. Koska Investors House omisti kohteesta 2/3, tällöin sen osuus hinnasta oli edellä mainittu noin 40 miljoonaa.

Tuoreessa puolivuosikatsauksessa H1/2025 yhtiö kertoo:

”Konserni maksoi velkojaan pois viimeisen vuoden aikana sekä lyhennysohjelmien mukaan, oma-aloitteisina ylimääräisinä lyhennyksinä sekä Apitare -kaupan myötä erillissuorituksena.”

Tase keveni

Kesäkuun tase pieneni merkittävästi vuodenvaihteen tilanteesta, koska Apitarea ei enää konsolidoitu tytäryhtiönä taseeseen ja yhtiö lyhensi lainojaan.

Konsernitaseen loppusumma laski 60,6 miljoonaan 95,9 miljoonasta eurosta. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma puolestaan nousi, koska tulos vuoden alkupuoliskolta oli 3,6 miljoonaa ja jaettu osinko oli 2,2 miljoonaa. Näin ollen oma pääoma ennen vähemmistöosuutta kasvoi puolessa vuodessa 38,3 miljoonasta 39,7 miljoonaan.

Vieras pääoma supistui samaan aikaan 48,5 miljoonasta 21,0 miljoonaan euroon, korolliset velat 38,9:stä 15,0 miljoonaan euroon.

Tästä tullaan juuri siihen, että varoja jää Apitare-myynnin myötä yli – varsinkin jos ajatellaan, että omavaraisuusaste halutaan pitää lähellä vähimmäistavoitetta, joka on 45 prosenttia.

Kesäkuun konsernitaseessa omavaraisuus nousi 65 prosenttiin. Juuri 20 miljoonaa euroa jakamalla omavaraisuus laskee tyypilliselle viime vuosien tasolle noin 48 prosenttiin. Likvidit rahavarat olivat 22,6 miljoonaa euroa.

Investors Housella on kiinteistöomistuksia Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Jyväskylässä. Kuva: Henri Elo

Sijoittaja ei ole oppinut

On hieman erikoista, että sijoittaja ei ole oppinut tulkitsemaan Investors Housen omistajaystävällistä strategiaa. Joko kurssiin hinnoiteltiin Apitare-myynnin jälkeen riskejä, vaikka ostajana oli luotettava taho ja kauppa saatettiin loppuun jo kesäkuussa – tai sitten markkina hinnoitteli huonoa tuottoa vapautuneelle pääomalle.

Kurssi reagoi voimakkaasti vasta, kun yhtiö keskiviikkona julkaisi suunnitelman ylimääräisestä varojen jaosta ja jakautumisesta. Oletettavasti valtaosa kurssivaikutuksesta liittyy juuri varsin nopealla aikataululla toteutettavaan varojen jakoon.

Vaasan yliopiston professori Timo Rothovius tviittasi X-palvelussa 20.8.2025:

Täytyy ihmetellä Investor’s Housen ilmoittaman jättiosingon aiheuttamaa kurssireaktiota (jakautumisilmoituskin huomioiden). Kun yhtiö ilmoittaa, että sillä ei ole järkeviä investointikohteita, niin miksi kurssi nousee? — Timo Rothovius (@TRothovius) August 20, 2025

Myöhemmin Rothovius lisäsi: ”IH:lta ja Roiniselta sinänsä esimerkillistä toimintaa, että palauttavat ylimääräiset pääomat sijoittajille! (Eivätkä sortuneet samaan mokaan kuin esim. Fortum joitain vuosia sitten, kun rahat polttivat hyppysissä).”

Investors Housen varojenhallinta on dynaamista

Toimitusjohtaja Petri Roininen kertoi tulosjulkistuksessa, että yhtiö on toiminnassaan dynaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräinen pääoma jaetaan ulos ja tarvittaessa pääomaa voidaan kerätä myös osakeanneilla ja lainarahoituksella.

Yritys on todella kokenut erilaisissa rahoitusjärjestelyissä ja vaalii hyviä pankkisuhteita. Rahan hinta on pysynyt kohtuullisena ja yhtiö on pystynyt tekemään hallittuja, kokoonsa melko isojakin rahoitusratkaisuja pankkien kanssa. Roinisella on toki pankinjohtajatausta ennen kiinteistöalaa.

Hän kertoi eilen, että jakautumis- ja varojen jakosuunnitelma on aiheuttanut hänessä pientä kipuilua, koska hän on osaltaan ollut rakentamassa yhtiötä jo pitkään nykyiseen muotoonsa ja kokoonsa. Toisaalta yhtiö on aiemminkin tehnyt isoja irtautumisia.

Samalla kun katsoo yhtiön strategiaa, ensimmäisessä lauseessa mainitaan termi omistaja-arvo:

”Investors House keskittyy luomaan omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa.”

Yhtiö on osoittanut, että se kasvattaa ja priorisoi osinkoa ja jakaa ylimääräisen pääoman omistajille.

Tämä sijoittajan olisi pitänyt hoksata jo sydänkesällä. Kuten yhtiö eilen kertoi, käteisvarojen ja saatavien määrä ennen keskiviikon kurssinousua vastasi lähes 3/4 yhtiön markkina-arvosta. Toki kurssireaktioon ja vaihteluun saattoi liittyä myös osakkeen rajallinen likviditeetti.

Tiistain 19.8. päätoskurssi oli 5,58 euroa ja keskiviikkona kurssi vaihteli 7,12-8,14 euron välillä päätyen pörssin sulkeutuessa 7,44 euroon. Ulkona olevan osakemäärän ollessa 6,37 miljoonaa kappaletta markkina-arvo kohosi 35,5 miljoonasta 47,4 miljoonaan euroon eli 34 prosenttia.

Omistajille on siis tarkoitus palauttaa uuteen markkina-arvoon nähden 42 prosenttia, eli 20 miljoonaa euroa, euroa varoja syyskuussa.

Näkymät

Toimialatasolla Investors House näkee kiinteistöalan palveluiden sekä velkamarkkinoiden tilanteen suotuisana lähitulevaisuudessa omistajan kannalta.

Palveluiden näkymiä edesauttaa se, että ne kohdentuvat ensi sijassa olemassa olevaan asuntokantaan ja tarjoavat mahdollisuuden jatkuviin ennustettaviin tuottoihin.

Lainamarkkinoita Investors House luonnehtii katsauksessa, ote:

”Pankkitoiminta on hyvin kannattavaa ja ns. vallihaudoin suojattu. Asuntorahoitusmarkkinoilla olisi hyvin tilaa uudelle toimijalle. Sellainen voisi syntyä esimerkiksi työeläkeyhtiöiden varojen kautta. Vihreä.”

Roininen on huolissaan siitä, että merkittävät yritysrahoituksen pankkitoimijat ovat käyneet Suomessa vähiin Handelsbankenin poistuttua markkinoilta.

Investors Housen näkemys sijoittajan kannalta seuraavan 6-12 kuukauden aikana kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueilla, fokuksena tässä asuntosektori. Kuva: Investors House, puolivuosikatsaus 20.8.2025

Investors House piti ohjeistuksensa 2025 ennallaan:

”Investors House ohjeistaa vuodelle 2025 tilikauden tulosta. Investors House arvio, että vuoden 2025 tulos on merkittävästi heikompi kuin vuoden 2024 poikkeuksellisen hyvä tulos.”

Yhtiö toteaa, että toteutettujen myyntien myötä loppuvuoden 2025 kannattavuustaso on oleellisesti heikompi. Yhtiö arvioi, että ”koko vuoden 2025 tulos jokseenkin vastaa H1 2025 tulosta”.

Investors House jatkaa selvitystä palveluliiketoiminnan eriyttämistä omaksi yhtiökseen loppuvuoden aikana. Roininen muistuttaa, että yhtiöllä ja sen henkilöstöllä on jo vankka kokemus molempien liiketoimintojen harjoittamisesta. Palveluliiketoimintaa johtaa Jukka Akselin.

Toistaiseksi yhtiö jakaa yhtenä pörssiyhtiönä, näillä näkymin ainakin kevään 2026 yhtiökokoukseen saakka. Kiinteistöliiketoiminnan painopisteinä voivat johdon mukaan jatkossa olla esimerkiksi kiinteistöjen kehitys ja myynti sekä toisaalta valtion korkotukema ARA-rakennuttaminen, joka sitoo vähemmän pääomaa ja josta yhtiöllä on kokemusta.

Palveluliiketoiminnan lähiajan tavoitteisiin kuuluu nykyisen kannattavuuden parantaminen ja siihen voi kuulua jatkossa konsolidaatiokehitys, jossa liiketoimintaa kasvatettaisiin paitsi orgaanisesti myös yritysostoin. Tästä Roininen puhui jo videohaastattelussamme kesäkuussa ja totesi kiinteistövarallisuudenhoidossa olevan paljon toimijoita.

Kiinteistöliiketoiminta ei toistaiseksi saa vetoapua markkinasta, mutta asuntomarkkinoiden pohjakosketus on johdon arvion mukaan nähty. Rakentaminen on hieman sekä halventunut että vilkastunut. Torninostureita näkyy aiempaa enemmän Triplan komentosillalta.

—

Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.