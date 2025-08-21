Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Veronmaksajat: Kulutusverojen nousu kiristää verotusta 1,4 miljardia euroa vuodessa - oluttölkin hinnasta kaksi kolmasosaa on veroja
Mikä on osakaslaina?
Analyysi: Investors House tähtää kahdeksi kasvuyhtiöksi

Mikä on osakaslaina?

Osakaslaina on osakkaalle keino saada yrityksen varojan käyttöön. Osakaslaina kuitenkin poikkeaa tavanomaisesta lainasta monella tavalla.
21.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
korko korkotaso laina korko korkotaso laina
Kuva: iStock.com / picture.

Osakaslaina on järjestely, jossa osakeyhtiö myöntää rahalainan osakkaalleen tai tämän lähipiiriin kuuluvalle henkilölle. Tavallisinta on, että yksityinen elinkeinonharjoittaja nostaa lainan omasta yhtiöstään esimerkiksi henkilökohtaiseen kulutukseen tai sijoitustarkoituksiin.

Osakaslaina voi olla taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto osakkaalle, mutta siihen liittyy tiukkoja verotuksellisia ja juridisia vaatimuksia.

Verotuksellisesti osakaslaina poikkeaa tavanomaisesta lainasta. Jos osakkaalla on vähintään 10 prosenttia yhtiön omistuksesta tai äänivallasta, katsotaan nostettu laina veronalaiseen pääomatuloon kuuluvaksi, jos sitä ei ole maksettu kokonaan takaisin verovuoden loppuun mennessä. Tällöin koko lainasumma verotetaan pääomatulona, ja veroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka, ylimenevältä osalta 34 prosenttia.

Esimerkiksi 40 000 euron takaisinmaksamaton osakaslaina muuttuu 30 000 euron osalta 9 000 euron ja ylimenevältä 10 000 euron osalta 3 400 euron verorasitteeksi. Yhteensä siis pääomatuloista menee veroja tässä esimerkissä 12 400 euroa.

Mikäli laina kuitenkin maksetaan kokonaan takaisin viiden vuoden kuluessa, verot voi saada palautuksena. Esimerkiksi jos laina nostetaan vuonna 2025 ja se maksetaan takaisin vuonna 2027, palautetaan aiemmin maksetut verot hakemuksesta.

Entäpä tilanne, jossa osakas maksaa yhtiölle pääomalainan viimeistään viidessä vuodessa eikä osakkaalla ole pääomatuloja?

Veronmaksajain keskusliiton verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari kertoo Taloustaidon sivuilla, että tällaisessa tilanteessa syntyy alijäämä, jonka perusteella osakas saa alijäämähyvityksen. Alijäämähyvitys vähennetään automaattisesti osakkaan ansiotulojem veroista. Alijäämähyvitys on 30 prosenttia alijäämästä eli esimerkiksi 10 000 euron osakaslainan tapauksessa 3 000 euroa.

Jotta laina ei katsottaisi laittomaksi varojenjaoksi, edellytetään, että yhtiön hallitus tekee lainasta päätöksen ja siitä laaditaan kirjallinen velkakirja. Velkakirjan tulee sisältää muun muassa lainaehdot, korko, eräpäivät sekä muut mahdolliset takaisinmaksuehdot.

Laina on myös kirjattava yhtiön taseeseen. Lisäksi osakaslainan myöntämisestä on ilmoitettava veroilmoituksella.

Osakaslaina yhdistää taloudellisen joustavuuden mutta edellyttää viimeistellyt sopimusprosessit ja tarkat raportit, jotta vältetään ylimääräiset veroseuraamukset ja lain seuraamusluonteinen verotus.

21.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
20 katselua

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot