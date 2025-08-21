Mikä on osakaslaina?

Osakaslaina on järjestely, jossa osakeyhtiö myöntää rahalainan osakkaalleen tai tämän lähipiiriin kuuluvalle henkilölle. Tavallisinta on, että yksityinen elinkeinonharjoittaja nostaa lainan omasta yhtiöstään esimerkiksi henkilökohtaiseen kulutukseen tai sijoitustarkoituksiin.

Osakaslaina voi olla taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto osakkaalle, mutta siihen liittyy tiukkoja verotuksellisia ja juridisia vaatimuksia.

Verotuksellisesti osakaslaina poikkeaa tavanomaisesta lainasta. Jos osakkaalla on vähintään 10 prosenttia yhtiön omistuksesta tai äänivallasta, katsotaan nostettu laina veronalaiseen pääomatuloon kuuluvaksi, jos sitä ei ole maksettu kokonaan takaisin verovuoden loppuun mennessä. Tällöin koko lainasumma verotetaan pääomatulona, ja veroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka, ylimenevältä osalta 34 prosenttia.

Esimerkiksi 40 000 euron takaisinmaksamaton osakaslaina muuttuu 30 000 euron osalta 9 000 euron ja ylimenevältä 10 000 euron osalta 3 400 euron verorasitteeksi. Yhteensä siis pääomatuloista menee veroja tässä esimerkissä 12 400 euroa.

Mikäli laina kuitenkin maksetaan kokonaan takaisin viiden vuoden kuluessa, verot voi saada palautuksena. Esimerkiksi jos laina nostetaan vuonna 2025 ja se maksetaan takaisin vuonna 2027, palautetaan aiemmin maksetut verot hakemuksesta.

Entäpä tilanne, jossa osakas maksaa yhtiölle pääomalainan viimeistään viidessä vuodessa eikä osakkaalla ole pääomatuloja?

Veronmaksajain keskusliiton verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari kertoo Taloustaidon sivuilla, että tällaisessa tilanteessa syntyy alijäämä, jonka perusteella osakas saa alijäämähyvityksen. Alijäämähyvitys vähennetään automaattisesti osakkaan ansiotulojem veroista. Alijäämähyvitys on 30 prosenttia alijäämästä eli esimerkiksi 10 000 euron osakaslainan tapauksessa 3 000 euroa.

Jotta laina ei katsottaisi laittomaksi varojenjaoksi, edellytetään, että yhtiön hallitus tekee lainasta päätöksen ja siitä laaditaan kirjallinen velkakirja. Velkakirjan tulee sisältää muun muassa lainaehdot, korko, eräpäivät sekä muut mahdolliset takaisinmaksuehdot.

Laina on myös kirjattava yhtiön taseeseen. Lisäksi osakaslainan myöntämisestä on ilmoitettava veroilmoituksella.

Osakaslaina yhdistää taloudellisen joustavuuden mutta edellyttää viimeistellyt sopimusprosessit ja tarkat raportit, jotta vältetään ylimääräiset veroseuraamukset ja lain seuraamusluonteinen verotus.