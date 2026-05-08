Helsingin pörssin markkina-arvo ja osakevaihto keskittyvät yhä harvempiin yhtiöihin

Helsingin pörssin päälistalla on listattuna hieman yli 130 yhtiötä. Yhtiöiden kokonaismäärä ei ole viime vuosina oleellisesti kasvanut. Toki uusia yrityksiä on noussut First North Suomi -listalta päämarkkinalle, mutta päälistalta on myös lähtenyt yhtiöitä ostotarjousten myötä kokonaan pois pörssistä.

Osakekurssien noin 50 prosentin nousu on johtanut päälistalla olevien yhtiöiden markkina-arvon ja osakevaihdon keskittymiseen.

Ilmiö on melko luonnollinen maailman pörsseissä. USA:n S&P 500 -indeksin markkina-arvo oli huhtikuun lopussa noin 64 000 miljardia dollaria. Kaksi sektoria yhteensä 11 eri sektorista muodosti lähes puolet koko pörssin markkina-arvosta. Kymmenen S&P 500 -indeksiyhtiötä muodostaa noin 42 prosenttia koko indeksin markkina-arvosta.

Helsingin pörssiä kutsuttiin 2000-luvun alkupuolella ”Nokia-pörssiksi”, sillä Nokian paino Helsingin pörssin yleisindeksistä oli reilusti yli 70 prosenttia. Yleisindeksin kehitystä tavoitelleen sijoittajan piti sijoittaa salkustaan reilusti yli 70 prosenttia Nokian osakkeisiin.

Vuoden 2025 lopussa Helsingin pörssin päälistan 25 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä muodosti 89,6 prosenttia koko päälistan yhteenlasketusta 318,4 miljardin euron markkina-arvosta. Samat 25 vaihdetuinta päälistan yhtiötä muodostivat koko vuoden 2025 pörssivaihdosta 92,1 prosenttia.

Kuva: Hannu Angervuo.

Vuoden 2026 huhtikuun lopussa pörssin päälistan 25 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä muodosti 91,1 prosenttia koko päälistan yhteenlasketusta 350,5 miljardin euron markkina-arvosta. Pörssin 25 vaihdetuinta päälistan yhtiötä muodostivat koko huhtikuun yhteenlasketusta osakevaihdosta 90,0 prosenttia.

Helsingin pörssin 10 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä muodosti vuoden 2025 lopussa 70,9 prosenttia koko päälistan yhtiöiden yhteenlasketusta markkina-arvosta. Pörssin 10 vaihdetuinta yhtiötä muodostivat koko vuoden 2025 osakevaihdosta noin 69 prosenttia.

Vuoden 2026 huhtikuun lopussa pörssin päälistan 10 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä muodosti 71,8 prosenttia koko pörssin yhteenlasketusta markkina-arvosta. Pörssin 10 vaihdetuinta yhtiötä muodostivat koko huhtikuun 2026 osakevaihdosta 73,4 prosenttia.

Nokia kiilasi Nordean ohi pörssin suurimmaksi

Helsingin pörssin päälistan 10 markkina-arvoltaan suurimman yhtiön markkina-arvossa ja osakevaihdossa tapahtui merkittäviä muutoksia. Vuoden 2025 lopussa markkina-arvolla mitattuna suurin yhtiö oli Nordea, joka oli hallinnut piikkipaikkaa jo muutaman vuoden ajan.

Toisena oli Nokia, jonka uusi nousu alkoi viime vuonna, kun S&P 500 -indeksin suurin yhtiö Nvidia näki Nokian sijoittamisen arvoiseksi yhtiöksi ja Nokia suuntasi Nvidialle noin 860 miljoonan dollarin suunnatun annin viime syksynä.

Nokian osakekurssi on noussut tänä vuonna jo noin 100 prosenttia, ja Nokia oli huhtikuun lopussa noussut Helsingin pörssin suurimmaksi yhtiöksi. Nokian markkina-arvo oli huhtikuun lopussa 60,9 miljardia euroa. Nordea oli huhtikuun lopussa kakkostilalla, mutta sen markkina-arvo oli laskenut vuoden alusta 0,8 prosenttia.

Kuva: Hannu Angervuo.

Huhtikuun 2026 lopussa pörssin päälistan 10 suurimman yhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo oli kasvanut vuoden alusta peräti 35,7 miljardia euroa. Nokia oli kasvattanut markkina-arvoaan vuoden alusta 28,9 miljardia euroa ja 90,3 prosenttia.

Nesteen markkina-arvo lihoi vuoden alusta 7,66 miljardia euroa ja 51,3 prosenttia. Wärtsilän markkina-arvon kasvu alkuvuonna oli 3,17 miljardia euroa ja 17,6 prosenttia. Fortum oli kasvattanut markkina-arvoaan vuoden alusta 2,93 miljardia euroa ja 17,9 prosenttia.

Kymmenen markkina-arvoltaan suurimman yhtiön suurin häviäjä oli Sampo, jonka markkina-arvo oli laskenut huhtikuun loppuun tarkasteltuna 4,08 miljardia euroa ja 14,8 prosenttia.

Toiseksi eniten markkina-arvoa pudotti Kone, jonka markkina-arvo oli laskenut alkuvuonna 2,88 miljardia euroa ja 10,5 prosenttia.

Kasvu syntyi pelkästään suurimmista

Kymmenen suurimman pörssin päälistan yhtiön markkina-arvon muutos vuoden alusta laskettuna oli +35,7 miljardia euroa, ja koko pörssin yli 130 yhtiön markkina-arvon muutos tammi-huhtikuun aikana oli yhteensä +32,1 miljardia euroa.

Kymmenen suurimman markkina-arvon yhtiön osuus koko pörssin markkina-arvon kasvusta oli tammi-huhtikuussa 3,58 miljardia suurempi kuin yli 120 muun yhtiön osuus markkina-arvon kasvusta.

Pörssiyhtiöt ovat ehtineet irrottaa markkina-arvostaan jo yli kahdeksan miljardin euron osingot vuoden 2025 tuloksista, mikä on näkynyt myös yhtiöiden markkina-arvojen muutoksissa.

Markkina-arvon kasvu tammi-huhtikuussa tuli siis täysin kymmenen suurimman yhtiön markkina-arvon kasvusta. Lisäksi muut yhtiöt tuhosivat yhteenlaskettua pörssiyhtiöiden markkina-arvoa.

Nokian nousu suurimmaksi pörssiyhtiöksi on kasvattanut myös pörssin päivittäisen osakevaihdon ”normaalista” 400-500 miljoonan eurosta nykyiselle noin 600-700 miljoonan euron tasolle. Pörssin markkina-arvon ja osakevaihdon keskittyminen on tyypillinen ilmiö, kun osakekurssit nousevat ja ulkomaista ja kotimaista sijoitusrahaa virtaa pörssiin.

Nähtäväksi jää, noudattaako Helsingin pörssin portfolioindeksi OMXHCAP vanhaa perinnettä, jonka mukaan uuden kaikkien aikojen huipun ylityksen jälkeen uusia huippuja tulee 1,5-2,0 vuoden ajan.

Tulevien kurssihuippujen syntymisen esteenä voivat milloin tahansa olla esimerkiksi presidentti Trumpin sotatoimet.