Helsingin pörssin osinkosumma ei näytä kasvavan

Kuva: Hannu Angervuo.

Vuoden 2024 tuloksista maksettiin osinkoina noin 13,3 miljardin euron summa. Vuodelta 2025 osinkosumma laskenee muutamalla sadalla miljoonalla eurolla, mutta on noin 13,0 miljardia euroa.

Osinkosumma laskenee vain noin pari prosenttia. Perusteena vuoden 2025 13,0 miljardin euron osinkosumman pienelle laskulle on pörssin päälistan yhtiöiden tuloslasku kuluvalta vuodelta.

Vuoden 2025 tammi-syyskuun tulossumma ennen veroja jäi noin 10 prosenttia alle vuoden 2024 vastaavan jakson. Vuoden 2025 nettotulossumman säilyminen edellisen vuoden tasolle edellyttäisi noin 1,8 miljardin euron tuloskasvua vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mikä tuskin tulee tapahtumaan.

Pörssiyhtiöiden vuoden 2025 nettotulossumma jäänee noin 16,3 miljardiin euroon, kun se vuonna 2024 oli noin 17,1 miljardia euroa. Laskua nettotulossummassa olisi edellisestä vuodesta siis noin neljä prosenttia.

Vuoden 2025 joulukuun 23. päivän yhteenlaskettu päälistan yhtiöiden markkina-arvo oli 336 miljardia euroa. Tähän sisältyy myös listaamattomien osakesarjojen markkina-arvo laskettuna noteeratun osakesarjan kurssilla. Lisäksi markkina-arvoon ei sisälly jo tehdyt omien osakkeiden ostot.

Pörssin P/E-luku vuoden 2025 ennustetulla tulossummalla oli 23. joulukuun osakekursseilla 20,6x. Tämä tarkoittaa, että nykyisen markkina-arvon saavuttaminen vaatisi 20,6 vuoden nettotuloksen.

Pörssin P/E-luku on noin neljänneksen yli pitkäaikaisen keskiarvon. Vuoden 2025 tulosennusteella laskettu P/E-luvun korkeus johtuu tulosten pienestä laskusta ja kuluvan vuoden osakekurssien noin kolmanneksen noususta.

Pörssi siis ennakoi tulosten nousevan tulevina vuosineljänneksinä.

Analyytikoiden tuloskasvuennuste on FactSetin tietojen mukaan Helsingin pörssin päälistan yhtiöille vuodelle 2026 noin 15,1 prosenttia. Toki vielä ei ole tiedossa edes 2025 lopullinen nettotulossumma.

Jos oletamme vuoden 2025 nettotulossumman olevan 16,3 miljardia, niin analyytikoiden ensi vuoden tuloskasvuennusteella nettotulosta syntyisi ensi vuonna noin 18,8 miljardia euroa. Tällä vuoden 2026 tulosennusteella laskettu P/E-luku olisi nyt 17,8x. Se ei ole erityisen halpa, mutta ei myöskään kovin korkea pitkään keskiarvoon verrattuna.

Pörssiyhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan myös vuonna 2027, joten kurssinousulle riittää tilaa nykyiseltä tasolta.

Pankit, rahoitus ja vakuutus maksavat suurimman osan pörssiyhtiöiden vuoden 2025 osinkosummasta

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat viime vuosina maksaneet suurimman siivun koko pörssin päälistan yhtiöiden osinkosummasta.

Euroopan keskuspankki hillitsi pankkien osinkojen maksua erityisesti koronavuoden aiheuttaman talouden epävarmuuden vuoksi. Esimerkiksi Nordea maksoi vuosien 2019 ja 2020 osingot vasta lokakuussa 2021.

Pörssiyhtiöiden vuoden 2025 osinkosummasta pankit, rahoitus ja vakuutus maksavat noin 38 prosenttia. Nordean osuus on jo noin neljännes koko pörssin osinkosummasta.

Teollisuuden ja sen palvelujen osuus vuoden 2025 osinkosummasta on hieman alle viidennes, perusteollisuuden osuus noin kymmenys. Tietoliikenneyhtiöiden osuus hieman vajaa kymmenys.

Pörssin päälistan yhtiöiden suurimmat osinkosummat vuodelta 2025 kertynevät muun muassa Nordea (3,3 miljardia euroa), Sampo (0,96 miljardia euroa), Kone (0,93 miljardia euroa), Fortum (0,9 miljardia euroa) ja Nokia (0,78 miljardia euroa).

Viiden suurimman osinkosumman maksajan osuus on noin puolet koko pörssin päälistan yhtiöiden osinkosummasta.

Erityisesti Nordea ja Sampo ovat ostaneet omia osakkeita viime vuosina, joten käteisosinkona maksettava summa vuoden 2025 osingoista on mielenkiintoinen. Nordea aloitti uusimman omien osakkeiden osto-ohjelman (500 miljoonaa euroa) 18.joulukuuta tänä vuonna. Nordea on lokakuun 2021 jälkeen jakanut osakkeenomistajilleen 6,5 miljardia euroa ostamalla takaisin 624 miljoonaa osaketta 10,40 euron keskihintaan.

Päälistan yhtiöiden osingonkasvattajien osuus laskussa

Pörssin päälistan yhtiöistä ennustetaan yli kolmanneksen nostavan osakekohtaista osinkoaan vuoden 2025 tuloksesta, ennallaan osingon pitäisi noin puolet yhtiöistä ja osinkoaan laskisi noin kymmenesosa yhtiöistä.

Osingon nostajien osuus olisi ennusteen mukaan hieman laskussa johtuen kolmatta vuotta jatkuneesta heikommasta tuloskehityksestä. Nollaosingon maksajien osuus on ennusteen mukaan noin viidennes kaikista yhtiöistä, mikä on normaali määrä.

Kuva: Hannu Angervuo.

Pörssin osinkotuotto vuoden 2025 osinkoennusteella (noin 13 miljardia euroa) ja 23. joulukuuta markkina-arvolla on 3,9 prosenttia. Keskimmäisen yhtiön (mediaani) osinkotuotto on 3,1 prosenttia.

Osinkotuotto on viime vuosina ollut hieman laskussa, johtuen osinkosumman laskusta ja pörssin markkina-arvon lähes kolmanneksen kurssinoususta vuonna 2025.

Vuoden 2025 osinkoennuste (noin 13 miljardia euroa) verrattuna pörssin päälistan yhtiöiden vuoden 2025 nettotulossummasta (16,3 miljardia euroa) on 79,6 prosenttia. Tämä niin sanottu osinkosuhde on ollut viime vuosina normaalia korkeampi. Se on seurausta erityisesti Nordean ja Sammon kasvaneista osinkosummista.

Teollisuusyhtiöiden osinkosummat eivät ole kasvaneet lainkaan pankkien ja vakuutuksen osinkojen kasvun vauhdissa.