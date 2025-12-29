Ovatko pörssiyhtiöiden osingot liian suuria?

Pörssiyhtiöiden osinkosumman kasvu, pois lukien pankit, rahoitus ja vakuutus, on parinkymmenen vuoden aikana noussut vuoden 2011 6,07 miljardista eurosta vuoden 2025 ennustettuun 8,07 miljardiin euroon. Kasvua viimeisten viidentoista vuoden aikana on kertynyt noin kolmannes ja keskimääräinen vuosikasvu on ollut vajaat 2,0 prosenttia.

Pörssin pankki-, rahoitus- ja vakuutussektoriin kuuluvien yhtiöiden osinkosumma on kasvanut vuoden 2011 1,8 miljardista eurosta vuoden 2025 ennustettuun 4,9 miljardiin euroon. Kasvu on ollut viidentoista vuoden aikana yhteensä 173 prosenttia ja keskimääräinen vuosikasvu lähes seitsemän prosenttia.

Lisäksi pankki-, rahoitus- ja vakuutussektoriin kuuluvat yhtiöt ovat ostaneet omia osakkeitaan noin 10 miljardilla eurolla viimeisten viiden vuoden aikana.

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat EKP:n myötävaikutuksella halunneet kasvattaa omistajille tulevaa osinkovirtaa sekä omien osakkeiden ostoilla omistuksen arvoa.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden investoinnit ovat olleet viidentoista vuoden aikana varsin rajoitettuja. Teollisuuden investoinneista osa on suuntautunut energiainvestointeihin, kuten Olkiluoto 3:een ja tuulivoimaan, sekä metsäteollisuudessa uusiin sellutehtaisiin, esimerkiksi Äänekoskelle, Kemiin ja Uruguayhin. Pelkästään nämä mainitut investoinnit ovat yhteensä olleet noin 15 miljardia euroa.

Pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto, pois lukien pankit, rahoitus ja vakuutus, on kasvanut vuoden 2011 172 miljardista eurosta noin 182 miljardiin euroon vuonna 2025. Nettotulossumma on kasvanut vuoden 2011 8,4 miljardista eurosta vuoden 2025 ennustettuun noin 9,7 miljardiin euroon.

Pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu nettorahavirta, pois lukien pankit, rahoitus ja vakuutus, on kasvanut vuoden 2011 12,2 miljardista eurosta arviolta noin 20 miljardiin euroon vuonna 2025.

Venäjänkaupan poistuminen kokonaan vuoden 2022 jälkeen on aiheuttanut ongelmia ainakin Fortumille, Nokian Renkaille ja Finnairille ylilentojen loppumisen vuoksi sekä metsäteollisuuden yhtiöille puuraaka-aineen tuonnin päättymisen takia.

Metsäteollisuuden suurimmat viime vuosien ongelmat ovat olleet paperin kysynnän ja hintojen lasku, uusien sellu- ja kartonkitehtaiden synnyttämä ylikapasiteetti sekä tästä seurannut tuotehintojen lasku. Perusmetallien valmistajat ovat kärsineet Kiinan kasvaneesta tuonnista sekä Euroopan rakentamisen ja autoteollisuuden tuotannon laskusta. Tuotehintojen lasku on painanut kannattavuutta jo vuosien ajan.

Sitten vielä vastaus osinkojen liialliseen suuruuteen.

Mielestäni tuloksesta osinkoina maksettava osuus on ollut viime vuosina korkealla tasolla, mutta ei välttämättä liian korkealla. Erityisesti Nordean ja Sammon viimeisten viiden vuoden aikana kasvaneet osingot ovat hämärtäneet sijoittajien ja toimittajien kokonaiskuvaa.

