Merus Powerilla näytön paikka – johto esitteli toimintaa Järvenpäässä

Sähköteknologiaa Suomeen ja maailmalle toimittava Merus Power ei ole tinkinyt kasvutavoitteestaan, mutta kannattavuus on epätyydyttävää.

Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala kertoi yhtiön tarinan Keski-Uudenmaan Osakesäästäjille Järvenpäässä 10.12.2025. Kuva: Henri Elo

Pörssiin listautui Suomessa vuonna 2021 jopa kolmisenkymmentä yhtiötä, joista 23 First North -kasvumerkkinalle. Monet yhtiöistä ovat varmasti jääneet tuntemattomiksi, ellei sijoittaja seuraa markkinaa silmä kovana. Tutustutaan nyt yhteen niistä.

Merus Powerin tarina on kiintoisa ja yrityksen liikeidea ponnistaa suomalaisesta insinööriosaamisesta.

Juuret liittyvät osaksi Vaasaan ja energia-alan pörssiyhtiö Wärtsilään, jossa yhtiön perustajiin kuuluva DI Kari Tuomala teki aikanaan pitkän päivätyön. Hän esitteli Merus Powerin liiketoimintaa keskiuusmaalaisille yksityissijoittajille Järvenpäässä joulun alla.

Tuomala palveli toistakymmentä vuotta Wärtsilän Vaasan, Kaakkois-Aasian ja Hollannin toiminnoissa. Vuonna 2000 hän tuli Tampereelle Nokian Kondensaattorien toimitusjohtajaksi.

Yhtiön kasvettua voimakkaasti omistajat myivät sen ”takaisin ranskalaisille” tarkoittaen muun muassa ”excelien lähettämistä Pariisiin”. Jonkin aikaa tämän jälkeen syntyi ajatus omasta yrityksestä, joka valmistaisi tehoelektroniikkapohjaisia yliaaltosuodattimia.

Merus Power perustettiin vuonna 2008. Tuomala ja Ahlstrom Invest ovat tällä hetkellä yhtiön suurimmat omistajat.

Mikä Merus Power on ja miten se on kehittynyt?

Merus Power kertoo listautumisvuoden 2021 vuosikertomuksessaan:

”Merus Power suunnittelee, valmistaa ja myy Suomessa kehitettyjä, innovatiivisia sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita. Liiketoimintamme perustana ovat skaalautuva ja modulaarinen tehoelektroniikka, älykkäät ohjelmistoteknologiat sekä sähkötekninen erityisosaaminen.”

Liikevaihto vuonna 2021 oli 14,8 miljoonaa euroa, kasvu yli 100 prosenttia ja käyttökate 0,8 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä oli 56 ja ratkaisuja oli toimitettu jo 60 maahan, eli toiminta oli todella kansainvälistä.

Listautumisannissa kesällä 2021 yhtiö laski liikkeeseen 2,14 miljoonaa uutta osaketta ja omistajat myivät 0,86 miljoonaa osaketta sijoittajille. Yleisö- ja instituutioannissa merkintähinta oli 5,62 euroa osakkeelta.

Osakemäärä nousi listautumisen myötä 7,65 miljoonaan osakkeeseen. Yhtiö sai noin 8 000 uutta osakkeenomistajaa ja 12 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiö kertoi jo vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessaan tavoitteekseen saavuttaa 80 miljoonan euron liikevaihto ja 15 prosentin käyttökatemarginaali vuonna 2026.

Merus Power on kasvattaunut liikevaihtoaan ripeästi 2020-2025, mutta kannattavuus on jäänyt vaatimattomaksi. Kuva: Merus Power Oyj

Tuomala: ”Me kuunnellaan sähköverkossa olevaa kohinaa”

Kari Tuomala on toiminut Merus Powerin toimitusjohtajana alusta asti. Tehtävät ovat yrityksen kasvaessa vähän muuttuneet.

”Merus on latinaa ja tarkoittaa puhdasta ja laimentamatonta, eli puhtaaseen energiaan ja vihreään siirtymään yhtiö perustettiin heti alkuun”, Tuomala taustoittaa.

Yhtiön sähkövarastoliiketoiminnalla mahdollistetaan lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon. Sähkön kulutus ja tuotanto pitää olla aina tasapainossa. Sähkövarastot edesauttavat tasapainon säilyttämistä uusiutuvan energiantuotannon yleistyessä.

Toinen vähän vaikeammin hahmotettavampi liiketoiminta on sähkön laadun parantaminen.

”Me tehdään sähkölle vähän samaa asiaa kuin vastamelukuulokkeet tekee ääniaalloille. Meillä on harmonisten yliaaltojen suodattimia, eli me kuunnellaan sähköverkossa olevaa kohinaa ja häiriöitä. Nämä laitteet syöttävät sähköverkkoon vastakkaisessa vaiheessa olevan komponentin. Kun ne kohtaavat sähköverkossa, viides yliaalto miinuksena ja plussana kumoavat toisensa ja ne häviävät sieltä”, Tuomala vääntää rautalangasta.

Kun sähkö on puhdasta, syntyy vähemmän häviötä ja lämpöä, ja laitteet kestävät pidempään.

Merus Power työllistää tällä hetkellä 160 henkilöä ja tähän mennessä yhtiö on toimittanut ratkaisujaan jo 70 maahan. Vienti on koskenut tähän saakka nimenomaan sähkön laadun parantamista.

Isot päästövähennykset terästeollisuudesta – uusi tehdas Ylöjärvelle

Merus Powerin mukaan sen toimittamilla laitteilla säästyy jopa 240 000 tonnin hiilidioksidipäästöt vuosittain.

”Nämä isot CO2-päästövähennykset tulevat siitä, että me parannetaan raskaan teollisuuden, terästeollisuuden valokaariuunien hyötysuhdetta ja tehokkuutta, ja ne ovat suurin päästökohde Suomessakin”, toimitusjohtaja avaa.

Merus Powerin tehdas on kokoonpanotehdas. Yhtiön kaikki tuotteet ovat itse kehitettyjä. Yhtiöllä on oma tuotekehitys, omaa projektitoimintaa ja omaa valmistusta. Akut ja muuntajat ostetaan ulkopuolelta.

Yhtiö osti akut ensin Euroopasta, sitten Koreasta ja viime vuosina Kiina on ottanut ”täyden dominanssin” akkujen valmistamisessa.

”Akun navoista Fingridin verkkoon asti on meidän omaa teknologiaa. Aktiivisuodattamiset tehdään itse ja niihin komponentit ostetaan muualta. Designit on omaa”, Tuomala vastaa yleisön kysymyksiin.

Yritys aloitti toimintansa ”Nokian kumisaapastehtaan kellarista, nollakerroksesta” Nokialla. Tehdas kävi lopulta liian pieneksi ja Merus muutti kaksi vuotta sitten uusiin tiloihin Ylöjärvelle.

Uuden tehtaan vuoksi asiakastoimitukset eivät viivästyneet. Jotakin kasvusta kertoo se, että tehdasinvestoinnista päätettäessä henkilöstömäärä oli 66 ja tällä hetkellä se on noin 160. Yritys toimii vuokratiloissa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Sähkövarastot tukevat sähköverkon toimintaa. Harmoniset yliaaltosuodattimet mittaavat sähköverkkoa ja poistavat häiriöitä, joita esimerkiksi teollisuuden taajuusmuuttajat aiheuttavat. Huollon osuus liikevaihdosta on muutamia prosentteja. Kuva: Merus Power Oyj

Asiakkaiden markkinassa muutoksia

Uusiutuvan energian yleistyessä vaihtelut sähköntuotannossa kasvavat, koska aina ei tuule ja aina ei paista aurinko tai ole kesä. Toimitusjohtaja taustoittaa, että Suomen kantaverkkoyhtiö päätti, että se ei rupea investoimaan sähkövarastoihin, vaan se luo markkinan ja maksaa sijoittajille siitä, että he investoivat.

”Tämä on Fingridin toimintamalli ja näin toimivat Euroopassa laajalti kaikki verkkoyhtiöt. Niissä on sitten joku unkarilainen pieni tvisti ja ranskalaiset tekevät vähän omalla tavallaan”, hän kertoo markkinakehyksestä.

Ajatus on se, että kantaverkko yritetään pitää aina samalla taajuudella 50 hertsissä. Jos tulee liikaa tuotantoa, taajuus nousee ja akkuja ladataan – ja päinvastoin puretaan, jos on liikaa kuormitusta.

Taajuudensäätämisessä markkina on saturoitumassa ja hinnat ovat tulleet alaspäin. Spottikaupan merkitys on siksi noussut. Tämä koskee niitä, jotka ostavat Merus Powerin teknologiaa.

”Aurinkovoimainvestoinnit ovat jäissä eivätkä liiku oikein ollenkaan. Tuulivoimaakaan ei rakenneta tänä vuonna. Hankekehittäjät ovat siirtyneet kehittämään sähkövarastohankkeita, mikä on meille ihan hyvä asia. Kun tulee paljon tarjontaa, niin hinnat tulevat alaspäin, mikä on Fingridin tarkoituskin”, Tuomala kertoo asiakastoimialan tilanteesta.

Uusiutuvan energian yleistymistä puoltaa kuitenkin se, että sen tuottaminen on halvempaa kuin fossiilisen energian. Samalla tarvitaan Merus Powerin tyyppisten toimijoiden ratkaisuja verkon tasapainottamiseen.

Otollisia asiakkaita sähkön laadun parantamisessa ovat esimerkiksi lentokentät ja sairaalat, joissa tarvitaan mahdollisimman puhdasta sähköä.

Merus haluaa profiloitua järjestelmätoimittajaksi

Merus Powerin markkinasegmentit niin sähkövarastoissa kuin sähkönlaaturatkaisuissa ovat kilpailtuja, mutta markkina on kokonaisuutena kasvussa. Yhtiö toimii markkinassa, jossa sähkövarastoprojektin tyypillinen koko on 5-15 miljoonaa euroa, tarkoittaen 5-35 megawattia.

Yhtiö haluaa toimitusjohtajan sanoin profiloitua järjestelmätoimittajaksi, ei komponenttimyyjäksi. Lisäarvo asiakkaalle tulee siitä, että Merus pystyy toimittamaan kokonaisuuksia. Se tekee sähkövarastoissa myös hankekehitystä, jossa asiakkaalle, esimerkiksi sijoittajalle, hoidetaan kaikki tontin hankinnasta ja luvituksesta lähtien. Tämä helpottaa marginaalipainetta.

Syyskuussa yhtiö sai pään auki sähkövarastoissa Suomen ulkopuolelle tehtyään kaupan Puolaan. Tarkoitus on johdon mukaan edetä sähkövarastoissa Pohjois-Euroopassa.

Sähkönlaatuteknologiassa toimituksia on tehty Taiwania, Kiinaa, Egyptiä, Etelä-Amerikkaa, Sudania ja Kongon demokraattista tasavaltaa myöten jo vuosia. Kauppoja on jouduttu hakemaan reuna-alueilta erityisesti toiminnan alkuvaiheessa.

”Meillä on skaalautuva tuoteportfolio. Uskon, että me pystymme demonstroimaan kannattavuuden kääntymisen. Nyt ollaan investoitu tuoteportfolioon, henkilöstöön ja uuteen tehtaaseen.”

Yhtiö on rekrytoinut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti. Tuotteet myydään maailmalla kumppaneiden kautta, kotimaassa myös suoraan.

Merus Powerin strategia, vahvuudet ja liiketoimintaa tukevat megatrendit. Kuva: Merus Power Oyj

Voiko kannattavuus parantua merkittävästi?

Kannattavuuteen vaikuttaa, että yhtiö toi vuosina 2023-2024 sähkövarastotuoteportfolionsa markkinoille ja alkuvaiheen hankkeissa tuli aikatauluviivettä ja kustannusten ylitystä. Toivon mukaan virheistä on opittu.

Vuoden 2025 alkupuoliskolla yhtiö sai käyttökatteensa plussalle. Käyttökate teki 0,31 miljoonaa ja liiketulos -0,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2025 käyttökateohjeistus on 1-3 miljoonaa euroa, kun viime vuoden toteuma oli -0,8. Raportoitu viimeisen rivin tulos jäänee yhä pakkaselle.

Yhtiön vuositasolle muunnettu liikevaihdon kasvu 2020-2024 on ollut jopa 41 prosenttia. Kasvutavoitteeseen on päästy, mutta vuonna 2021 annettuun 15 prosentin käyttökatemarginaaliin on vielä pitkä matka. Toki samaan aikaan annettu liikevaihtotavoite 80 miljoonaa euroa ensi vuodelle on kova.

Kannattavuuden kehittyminen on kiinni sekä organisaation tehokkuudesta että saaduista kaupoista. Minulle jäi esityksestä se mielikuva, että yhtiöllä on potentiaalia noin kymmenen prosentin käyttökatetasolle arviolta 1-2 vuoden aikajänteellä.

Sähkövarastoissa akkujen iso osuus kokonaistoimituksissa vaikuttaa myyntikatteeseen alentavasti. Toisaalta sähkövarastoasiakkaat ottavat pääsääntöisesti huoltosopimuksen.

”Nyt kun kasvutahti suhteellisesti vähenee, me ollaan saatu prosesseja kuntoon ja meillä on hyvä perehdyttäminen ja koulutusmateriaalit ja tuote ei enää muutu niin paljoa, niin siinä tulee lisää tehoa”, Tuomala valaa uskoa keskiuusmaalaisiin sijoittajiin. Hän viittaa kasvutahdin hidastumisella myös henkilöstökulujen kehitykseen.

Kari Tuomala ja Merus Powerin tarina vetivät ”tuvan täyteen” Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien pikkujouluissa Järvenpää-talon seminaarisalissa 10.12.2025. Löydätkö kuvasta tonttua? Kuva: Henri Elo

Merus Power oli puolivuotiskatsauksen 2025 mukaan nettovelaton. Toisaalta nettokassa oli supistunut 12 kuukaudessa 3,35 miljoonasta 0,55 miljoonaan euroon. Marraskuussa 2025 yhtiö ilmoitti sopineensa vihreän pankin Nefcon kanssa viiden miljoonan euron lainasta. Se helpottaa isompien projektien toteuttamista. Johdon mukaan myös kannattavuuden parantuminen helpottaisi projektien rahoitusta.

Osakemäärän ollessa 8,1 miljoonaa kappaletta ja osakekurssin 4,4 euroa markkina-arvoksi muotoutuu 36 miljoonaa euroa. Korkeimmillaan kurssi on käynyt pörssitaipaleen alussa kesällä 2021 noin 10 eurossa ja matalimmillaan 3,2 eurossa joulukuussa 2024. Yhtiö järjesti 2,0 miljoonan euron suunnatun annin kesällä 2025, mutta osakemäärä ei ole kasvanut dramaattisesti.

Merus Power on selkä kasvuyhtiö ja kannattavuuden osalta potentiaalinen käänneyhtiö. Lievä mutta ei riittävä tuloskäänne on saatu aikaan. Toisaalta jos tuloskäänne ja -näkymät olisivat selkeitä, yrityksen markkina-arvo olisi jotain muuta kuin alle 40 miljoonaa euroa.

Tärkeä pohjatyö on tehty sekä uuden tehtaan että henkilöstön rekrytointien osalta. Molemmista on saatavissa oikein johdettuna skaalaetuja.

Illan lähestyessä loppuaan esitelmöitsijä lohkaisee hieman huumoriakin tilaisuuteen sopivasti.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja on Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien hallituksen jäsen.