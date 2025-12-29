Kryptojen verotusmenettely muuttuu, mitä kannattaa huomioida? – näin neuvovat asiantuntijat

Olennainen uudistus on se, että tietoja kryptotuloista ja -tappioista tulee esitäytetylle veroilmoitukselle keväällä 2027 eli ensimmäisen kerran vuoden 2026 verotusta koskien.

Mikä kaikki muuttuu ja kuinka jatkossa kannattaa yleisemminkin harkita toimivansa?

Kryptojen huolellisuus- ja raportointimenettely muuttuu maailmanlaajuisen uuden CARF-sääntelyn ja EU-sääntelyn vuoksi. Lisäksi Suomessa voimaan tulevat kansalliset lait osittain ylittävät kansainvälisen automaattisen tietojenvaihdon vaatiman minimitason.

CARF-sääntely tarkoittaa OECD:n kehittämää kryptovarojen raportointikehystä (Crypto-Asset Reporting Framework), joka edistää kryptovaluuttojen ja muiden digitaalisten varojen transaktioiden automaattista tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä globaalisti. Kehyksessä kryptopalveluntarjoajat, kuten pörssit ja välittäjät, keräävät tietoja asiakkaidensa kaupoista, luovutuksista ja tuloista ja raportoivat ne vuosittain veroviranomaisille.

”Kryptovarojen raportointistandardi parantaa veroviranomaisten tiedonsaantia ja samalla sen oletetaan jo itsessään nostavan verovelvollisten kryptovaroihin liittyvää matalaa ilmoitusastetta”, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Juho Hasa.

Hasan mukaan Suomessa haluttiin kuitenkin hyödyntää kansainvälisen CARF-sopimuksen ja EU-sääntelyn luomaa momentumia ja tehdä ilmoitusvelvollisuudesta vielä paremmin Suomen verotusmenettelyä palveleva kokonaisuus, joka vastaa arvopaperikaupan luovutusvoittojen verotusta.

Kryptovarojen liiketoimet veroviranomaisille automaattisesti

Kryptoja koskevat huolellisuus- ja raportointimenettelyiden muutokset tarkoittavat sitä, että Suomen veroviranomaisille kulkeutuvat ympäri maailmaa tiedot kryptovaroilla tehdyistä liiketoimista automaattisesti. Tietojenvaihdossa mukana olevissa noin 80 maassa toimii valtaosa maailman kryptopalveluiden tarjoajista.

Suomen johtava kryptovarapalveluiden tarjoaja Coinmotion toimii veroviranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen omalta osaltaan, että verotuksesta tulee kryptojen omistajille mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää.

”Verotusmenettelyn muutokset vahvistavat kryptojen tuloa valtavirtaan. Tulkintamme mukaan Suomen lakimuutos parantaa merkittävästi suomalaisten kryptovarasijoittajien asemaa ja edistää verotuksen läpinäkyvyyttä”, sanoo Coinmotionin lakiasiainpäällikkö Elias Kajander.

”Samalla yhtenäinen minimisääntely ympäri maailmaa palvelee laaja-alaisesti koko toimialaa ja luo yhtenäiset pelisäännöt.”

Myös esitäytetyt tiedot kryptoista pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää

Vielä keväällä 2026 kryptosijoittajan täytyy itse koota ja merkitä kaikki tiedot kryptovaluuttojen luovutusvoitoista ja -tappioista vuoden 2025 osalta, kuten tähänkin asti. Keväästä 2027 alkaen tietoja kryptotuloista kootaan esitäytetylle veroilmoitukselle eli ensimmäisen kerran vuoden 2026 verotusta koskien.

”Se, että tiedot tulevat esitäytetylle veroilmoitukselle on todella iso muutos, vaikka itse kryptovarojen verotus ei muutu. Mallia olemme ottaneet arvopaperikauppojen luovutusvoittojen vuosi-ilmoittamisesta ja muokanneet sitä kryptoihin paremmin soveltuvaksi”, kertoo ylitarkastaja Juho Hasa.

Juha Hasa kertoo, että osalla kryptosijoittajista verotukseen liittyvät luvut tulevat olemaan lähtökohtaisesti valmiita ja ne toimivat sellaisenaan verotuksen toimittamisen perustana. Heidän osakseen jää vain varmistaa, että tiedot ovat oikein.

Toisaalta taas sellaisten kryptosijoittajien, jotka käyttävät esimerkiksi yhtä aikaa sekä koti- että ulkomaisia palveluntarjoajia, pitää jatkossakin pääsääntöisesti itse laskea kryptojen käyttämisestä syntyvät voitot ja tappiot.

Voittojen ajoittamisen hetkeä kannattaa suunnitella

Suomalaisille kryptovarapalvelun tarjoajille tulee velvoite ilmoittaa luonnollisten henkilöiden luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tarpeelliset tiedot tulotapahtumista, jos sillä itsellään on nämä tiedot olemassa.

Mitä muuta on syytä huomioida ja miten on paras toimia verotuksen kanssa?

”Aina kun kotiuttaa kryptovaroista voittoja, kannattaa harkita, onko hetki otollinen myös pääomatuloverotuksen kannalta. Lisäksi on hyvä muistaa, että kryptokaupoista aiheutuvat luovutustappiot ovat lähtökohtaisesti verotuksessa vähennyskelpoista eli niillä voi pienentää voittojen verotusta kuluvana tai tulevina vuosina”, Coinmotionin Elias Kajander sanoo.

Verohallinnon ylitarkastajan kolme keskeistä ohjetta kryptosijoittajalle