Bitcoin syöksyy jälleen

Bitcoinin hinta on painunut maanantaina Aasian markkinoilla noin 86 000 Yhdysvaltain dollarin tasolla, eli selvästi syksyn huippujen alapuolella.

Lokakuun alussa nähty noin 126 000 dollarin ennätyskurssi tarkoittaa, että Bitcoin on vetäytynyt huipuiltaan jo yli 30 prosenttia. Pelkästään marraskuussa laskua kertyi yli 17 prosenttia, mikä on toiseksi heikoin kuukausi vuonna 2025 helmikuun pudotuksen jälkeen. Kulunut marraskuu oli samalla heikoin marraskuu sitten vuoden 2022, jolloin Bitcoin menetti yhdessä kuukaudessa noin 16 prosenttia arvostaan. ​

Globaali riskienkarttaminen on iskenyt laajasti korkeariskisiin omaisuusluokkiin, ja Bitcoin on ollut sen eturintamassa, uskoo

Kuuden viikon aikana kryptomarkkinoista on haihtunut noin biljoona dollaria markkina-arvoa, josta Bitcoinin osuus on yli 400 miljardia sen laskiessa huippulukemista 126 000 dollarin tuntumasta nykyiseen noin 86 000 dollariin.

Hintakehitys ja markkinadata piirtävät kuvaa siitä, että kyse ei ole pelkästä tavanomaisesta korjausliikkeestä, vaan laajemmasta rakennemuutoksesta ylikuumentuneen markkinajakson jälkeen, uskoo finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Linh Tran.

Tranin mukaan paineen taustalla vaikuttavat sekä rahapolitiikkaan ja sääntelyyn liittyvät riskit, kauppapoliittinen epävarmuus, hiipuvat kasvuodotukset että pitkäksi venyneen nousuputken jälkeen voimistunut voittojen kotiuttaminen.

”Näissä oloissa Bitcoin käyttäytyy selkeästi riskisijoituksena: kun markkina siirtyy voimakkaaseen myyntivaiheeseen, riskinottohalu ehtyy ja hintajousto kasvaa molempiin suuntiin”, Tran toteaa.l​

Tarjontapuolella yksi keskeinen tekijä on pääomavirtojen kääntyminen ulos Bitcoin-ETF:istä. Sosovalue-yhtiön tilastot osoittavat, että marraskuussa yksin Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF:istä virtasi nettomääräisesti ulos lähes 3,6 miljardia dollaria. Kryptosivusto CoinDeskin mukaan ulosvirtausten kokoluokka oli noin 3,8 miljardia, mikä on suurin pääomien ulosvirtaus sitten tuotteiden lanseerauksen tammikuussa 2024.

Neljä peräkkäistä viikkoa jatkuneet ulosvirtaukset ovat heikentäneet institutionaalista kysyntää, lisänneet myyntipainetta sekä itse rahastoissa että ETF-virtoja seuraavien sijoittajien keskuudessa. Ero aiempiin sykleihin, jolloin ETF:ien ja instituutioiden merkitys oli pienempi, on selvä.​

Tranin mukaan käytännössä markkina ravistaa irti myöhäisiä tulijoita, vahvasti velkavipua käyttäviä treidaajia ja sijoittajia, jotka olivat hinnoitelleet liian nopean nousun lyhyelle aikavälille​.

Huomionarvoista on, että tauko näkyy sekä lyhyen aikavälin sijoittajissa että instituutioiden rahavirroissa. Marraskuun lopulla nähtiin kuitenkin hienoinen tasapainottava signaali: neljän ulosvirtauksia sisältäneen viikon jälkeen spot-Bitcoin-ETF:iin virtasi noin 70,5 miljoonaa dollaria, mikä nosti niiden kumulatiivisen nettovirran lanseerauksesta lukien noin 57,7 miljardiin dollariin.

ETF:ien hallinnoimat nettovarallisuudet ovat nyt noin 119 miljardia dollaria, mikä vastaa arviolta 6,5 prosenttia Bitcoinin markkina-arvosta. Luku on pieni suhteessa edeltävien viikkojen raskaisiin ulosvirtauksiin, mutta kertoo kuitenkin pitkäjänteisen institutionaalisen rakenteen vähittäisestä vahvistumisesta.

”Tämä ei vielä merkitse lyhyen rahan nopeaa paluuta, vaan pikemminkin varovaisuuden lisääntymistä ja myyntipaineen hidastumista”, Tran toteaa.​

Nykyisten lukujen ja teknisten tasojen pohjalta Bitcoin on edelleen korjausvaiheessa ja etsii uutta, kestävämpää tasoa. Tranin mukaan lyhyellä aikavälillä kurssi on todennäköisesti altis voimakkaalle heilunnalle 80 000–90 000 dollarin vaihteluvälissä, ja markkina voi vielä testata syvempiä tukitasoja noin 70 000–72 000 dollarin alueella, mikäli makroympäristö ja pääomavirrat eivät parane selvästi.

”Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä potentiaalinen uusi noususykli edellyttää, että Yhdysvaltain keskuspankki alkaa viestiä selkeämmin rahapolitiikan keventämisestä, makroriskit hellittävät ja ETF-virrat siirtyvät nettoulosvirtauksista neutraaleiksi tai nettosisäänvirtauksiksi”, markkina-analyytikko arvioi.

Siihen saakka markkina pakottaa sijoittajat palaamaan kurinalaiseen riskienhallintaan, välttämään liiallista velkavipua ja näkemään Bitcoinin ennen kaikkea korkeariskisenä omaisuuslajina, ei automaattisena ylituoton lähteenä​.

Lue myös tämä: Bitcoinin kurssin ”kuolemanristi” antaa varoitussignaalin