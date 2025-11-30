Novo Nordiskin amycretin-lääke toi lupaavia tuloksia painonhallinnassa

Tanskalainen lääkeyhtiö Novo Nordisk on julkaissut uusia vaiheen 2 tutkimustuloksia, joiden mukaan yhtiön uusi yhdistelmävalmiste Amycretin mahdollistaa merkittävän, jopa 14,5 prosentin painonlaskun tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla 36 viikon hoitojaksolla.

Amycretin on uusi, kokeellinen lääke, joka yhdistää kahden hormonireseptorin – GLP-1:n ja amyliinin – vaikutukset yhteen molekyyliin. Sen tavoitteena on sekä tyypin 2 diabeteksen hoito että lihavuuden hoito, koska lääke vaikuttaa samanaikaisesti sekä ruokahalun säätelyyn että verensokerin hallintaan.

Lääke osoitti lisäksi merkittävää tehoa pitkäaikaissokerin (HbA1c) alentamisessa, ja jopa 89 prosenttia potilaista saavutti HbA1c-tason alle seitsemän prosentin rajan, joka useissa suosituksissa on asetettu hoidon tavoitteek​si.

Amycretin kuuluu uuteen lääkeluokkaan, joka yhdistää GLP-1-reseptorin ja amyyliinireseptorin agonistien vaikutukset. Kaksivaikutteinen mekanismi tehostaa sekä ruokahalun että verensokerin hallintaa.

Valmistetta testattiin sekä kerran viikossa pistettävänä injektiona että suun kautta otettavana tabletteina. Suurimmalla pistettävällä annoksella potilaiden paino laski keskimäärin 14,5 prosenttia lähtötasosta, kun taas tablettimuodon korkein annos johti 10,1 prosentin painonpudotukseen. Plaseboryhmässä vastaavat muutokset jäivät muutamaan prosenttiin​.

Tutkimustulokset vahvistavat Novo Nordiskin asemaa

Amycretin osoittautui tutkimuksessa turvalliseksi ja hyvin siedetyksi, ja haittavaikutukset olivat tyypillisesti lieviä tai kohtalaisia ruoansulatuskanavaan liittyviä oireita.

Tulosten perusteella Novo Nordisk suunnittelee laajamittaisten vaiheen 3 tutkimusten aloittamista vuonna 2026, niin diabeteksen kuin ylipainon hoidossa​.

Uusimpien tulosten jälkeen Novo Nordiskin osake nousi merkittävästi edellisviikon laskun jälkeen. Tulos vahvistaa yhtiön asemaa johtavana diabetes- ja painonhallintalääkkeiden kehittäjänä, etenkin kun klassinen GLP-1-tuoteperhe (esimerkiksi semaglutidi) saa rinnalleen uusia, mahdollisesti vielä tehokkaampia valmisteita.

Lääkeyhtiön johto kuvaa Amycretinia ”potentiaaliseksi alan parhaaksi”, ja markkinoilla odotetaan innolla uuden lääkkeen jatkokehitystä​.

Novo Nordiskilla takana vaikeat ajat

Tanskalaisyhtiön kasvutarkinaan on tullut samanaikaisesti useita kolhuja: kasvunäkymiä on jouduttu leikkaamaan, kilpailu on kiristynyt, hinnat ovat tulleet alas ja osa odotetuista tutkimusavauksista on epäonnistunut.

​Keskeinen käänne oli kesän 2025 tulosvaroitus ja 2025‑ohjeistuksen leikkaus, jossa yhtiö laski sekä liikevaihdon että tuloksen kasvuodotuksia Wegovyn ja Ozempicin myynnin jäädessä odotuksista, erityisesti Yhdysvalloissa.

Taustalla on sekä kysynnän normalisoituminen varhaisesta “buumivaiheesta” että se, että yhdysvaltalainen kilpailija Eli Lilly kasvattaa GLP‑1‑markkinaosuuttaan aggressiivisesti, minkä lisäksi halvemmilla yhdistelmävalmisteilla on syöty Novo Nordiskin premium‑hinnoittelua.

Novo Nordiskin osakekohtainen tulos vuosineljänneksittäin (oranssit pylväät) ja eteenpäin katsova P/E-kerroin (sininen kuvaaja).

Samaan aikaan poliittinen sääntelypaine GLP‑1‑lääkkeiden hintoja kohtaan on kasvanut, mikä on pakottanut yhtiön hintajoustoihin erityisesti Yhdysvaltain markkinalla ja painanut katteita. Novo Nordiskin osakkeen arvostuksen kannalta tämä on kriittistä, koska merkittävä osa aiemmasta kurssinoususta perustui oletukseen pitkäkestoisesta, erittäin korkeakatteisesta kasvusta GLP‑1‑segmentissä.​

Lisäksi semaglutidiin perustuvat Alzheimer‑tutkimukset epäonnistuivat myöhäisvaiheen kokeissa, mikä romutti toiveita, että GLP‑1‑lääkkeiden käyttökohteet voisivat laajentua nopeasti erittäin suuriin muistisairauksien markkinoihin.

Lisäsi markkinoilla on epäilyjä tutkimusputken laajuudesta ja siitä, miten hyvin yhtiö pystyy kompensoimaan GLP‑1‑portfolion mahdollisen kasvun hidastumisen uusilla indikaatioilla ja lääkekandidaateilla.

Kirjoittaja omistaa Novo Nordiskin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa Novo Nordiskin osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitussuosituksia.