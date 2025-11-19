Bitcoinin kurssin ”kuolemanristi” antaa varoitussignaalin

Bitcoinin teknisen analyysin niin sanottu kuolemanristi toteutui 15. marraskuuta, kun kryptovaluutan 50 päivän liukuva keskiarvo leikkasi 200 päivän keskiarvon alapuolelta. Kurssi putosi tuolloin noin 95 100 dollariin ja lasku jatkui viikonlopun yli.

Maailman suurin kryptovaluutta alitti 18. marraskuuta ensimmäistä kertaa seitsemään kuukauteen 90 000 dollarin rajan, pyyhkien pois kaikki vuoden alusta kertyneet tuotot.

Kuolemanristi eli ”death cross” on teknisen analyysin indikaattori ja yksi sijoituskohteen mahdollisesta trendin kääntymisestä hälyttävä mittari. Se on laskumarkkinoihin viittaava kaaviokuvio, joka syntyy, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo laskee pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon alapuolelle. Yleensä kuolemanristin liukuvina keskiarvoinan käytetään 50 ja 200 päivän lukuja.

Tämä kahden liukuvan keskiarvon risteäminen viittaa siihen, että viimeaikainen hintamomentti on heikentynyt siinä määrin, että lyhyen aikavälin trendi kääntyy pitkän aikavälin trendin alapuolelle.

Se voi olla merkki bitcoinin pidempikestoisesta laskutrendistä.

Kuolemanristiä seuraavat tarkasti niin sijoittajat kuin analyytikotkin, koska se nähdään merkkinä markkinasentimentin heikkenemisestä. Se ilmestyy usein pitkään jatkuneen hinnanlaskun jälkeen ja voi vahvistaa sijoittajien negatiivista psykologiaa, mikä johtaa lisääntyneeseen myyntipaineeseen markkinoilla, kun odotetaan hintojen laskun jatkuvan.

Kuitenkin on hyvä muistaa, että kuolemanristi on taaksepäin katsova indikaattori, eli se heijastaa jo tapahtunutta hintakehitystä eikä takaa tulevia liikkeitä. Sen vuoksi indikaattori pyritään usein varmistamaan muilla teknisillä indikaattoreilla, kuten kaupankäyntivolyymin piikeillä tai momentti-indikaattoreilla kuten MACD tai RSI, jotta vältetään virhesignaalit.

Pääomia paennut Bitcoin-ETF -rahastoista

Bitcoin-pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) ovat kokeneet ennennäkemättömiä pääomien ulosvirtoja, mikä on lisännyt painetta hintojen laskulle. BlackRockin IBIT-rahastossa nettoulosvirtaukset olivat yksistään tässä kuukaudessa huimat 1,26 miljardia dollaria, ja hallinnoitavat varat ovat pudonneet lähes 100 miljardista dollarista marraskuun alussa noin 74 miljardiin dollariin.

”Viime viikolla näimme bitcoin-ETF:istä 1,1 miljardin dollarin nettoulosvirtaukset perinteisten markkinoiden laskun jälkeen. Torstai 13. marraskuuta oli toiseksi suurin yhden päivän ulosvirtaus ETF:ien lanseerauksen jälkeen, peräti 866 miljoonaa dollaria,” kertoo CoinCornerin toimitusjohtaja Danny Scott.

Yhdysvaltain keskuspankin yhä haukkamaisempi viestintä on noussut keskeiseksi tekijäksi Bitcoinin kurssilaskun taustalla.

Markkinoiden odotukset joulukuun 2025 koronlaskusta ovat heikentyneet merkittävästi, kun todennäköisyys on pudonnut aiemmista huipuista Fedin korostaessa inflaatiohuolia ja likviditeetin hallintaa.

Treidaajat seuraavat tarkasti mahdollisia signaaleja rahapolitiikan suunnasta. Korkeammat valtionlainojen tuotot ja vahvistuva dollari ovat kasvattaneet vaihtoehtoiskustannuksia riskipitoisten ja tuottamattomien omaisuuserien, kuten Bitcoinin, hallussapidossa, mikä lisää myyntipainetta koko kryptomarkkinassa.

IntoTheCryptoverse-palvelun perustaja Benjamin Cowen muistuttaa, että aiemmat kuolemanristin toteumat ovat merkinneet paikallisia pohjia.

”Jos sykli ei ole ohi, Bitcoinin pitäisi aloittaa nousu viikon sisällä”, Cowen ennustaa ja varoittaa, että epäonnistuminen voisi johtaa uuteen pudotukseen ennen suurempaa palautumista.

Analyytikko Subu Trade muistuttaa puolestaan, että edellisen kuolemanristin jälkeen huhtikuussa 2025 Bitcoin nousi 22 prosenttia.

Markkinatunnelma syöksyi äärimmäiseen pelkoon

Kuolemanristin lisäksi markkinatunnelmat ovat synkentyneet viime päivinä. Crypto Fear and Greed -indeksi romahti 18. marraskuuta lukemaan 11, mikä on alin taso helmikuun 2025 jälkeen ja kertoo sijoittajien äärimmäisestä pelosta.

Kryptomarkkinoiden yhteenlaskettu arvo laski 17. marraskuuta kaksi prosenttia noin 3,1 biljoonaan dollariin, ja Ethereum menetti yli yhdeksän prosenttia vuorokaudessa. Sijoitusten realisoinnit olivat yhteensä 801 miljoonaa dollaria, joista noin 500 miljoonaa koski pitkiä positioita.

Kryptomarkkinoiden synkkenevät tunnelmat saattavat kuitenkin kääntyä valoisemmiksi.

USA:n keskuspankki Fed ilmoitti lopettavansa määrällisen kiristämisen 1. joulukuuta. Analyytikot näkevät päätöksen mahdollisena positiivisena ajurina kryptovaluutoille. Keskuspankki perusteli ratkaisua rahamarkkinoiden kiristyneellä likviditeetillä ja päättää näin kesäkuussa 2022 alkaneen taseen supistamisohjelman.

Colin arvioi, että politiikkamuutos voi tuoda lisää likviditeettiä Bitcoiniin ja vauhdittaa hintojen nousua.

Kirjoitushetkellä Bitcoinin kurssi oli noin 92 000 dollaria.