Cathie Wood myöntää vakaavaluuttojen voittokulun – ja nostaa silti bitcoin-ennustettaan

Wall Streetin tunnetuimpiin kryptosijoittajiin lukeutuva Cathie Wood on rakentanut maineensa rohkeilla teknologianäkemyksillä. Hänen luotsaamansa varainhoitotalo tunnetaan teemarahastoistaan, jotka keskittyvät niin sanottuihin disruptoiviin teknologioihin tekoälystä geenimuokkaukseen ja lohkoketjuihin.

Yhdestä alkuperäisestä sijoitusteesistään Wood on nyt joutunut peräytymään.

The Rollup -podcastin haastattelussa 28. huhtikuuta hän kertoi olleensa Binancen perustajan Changpeng Zhaon kanssa yhtä mieltä siitä, että bitcoinin alkuajoista tähän päivään ulottuvan jakson suurin yllätys on ollut vakaavaluuttojen läpimurto.

ARKin alkuperäinen näkemys oli, että bitcoin ottaisi merkittävän roolin etenkin kehittyvien talouksien maksuissa. Roolin nappasivatkin itselleen vakaavaluutat eli yleensä Yhdysvaltain dollariin sidotut digitaaliset varat, joiden arvo pysyy muita kryptovaroja vakaampana.

Vakaavaluutat eli stablecoinit ovat lohkoketjupohjaisia digitaalisia tokeneita, joiden arvo on sidottu johonkin vakaaseen viitearvoon. Useimmiten kyseessä on Yhdysvaltain dollari, mutta vakaavaluuttoja on sidottu myös euroon, kultaan ja muihin omaisuuseriin.

Toisin kuin bitcoin tai ether, joiden arvo voi heilahdella päivässä kymmeniä prosentteja, vakaavaluuttojen hinta pysyy tyypillisesti erittäin lähellä viitearvoa, poikkeaman ollessa yleensä alle 0,1 prosenttia.

Vakaavaluuttamarkkina ylitti DeFiLlaman tietojen mukaan 320 miljardin dollarin rajan 16. huhtikuuta. Viikoittaiset uudet sijoitukset kohosivat 2,54 miljardiin dollariin.

Markkinaa hallitsee Tetherin USDT noin 58 prosentin osuudellaan ja 186 miljardin dollarin liikkeellä olevalla määrällään. Toisena tulee Circlen USDC 79 miljardilla.

Analyysiyhtiö TRM Labsin mukaan USDT:llä käsiteltiin pelkästään maaliskuussa 2026 jopa 274 miljardin dollarin edestä vähittäismaksuja kryptopalveluntarjoajilla.

Wood kääntää tappion bitcoinin eduksi

Vaikka maksukäyttö on valunut vakaavaluuttoihin, Wood tulkitsee kehityksen lopulta bitcoinille suotuisaksi.

Hänen mukaansa vakaavaluutat ovat vieneet vain osan bitcoinin rooleista. Samalla kullan hinnan nousu kertoo siitä, että bitcoinin asema arvon säilyttäjänä jopa vahvistuu. Kun maksuvälinekäyttö siirtyy muualle, jäljelle jää aiempaa puhtaampi niukkuusvaranto.

Tämä kehyskertomus kytkeytyy Woodin laajempaan teesiin institutionaalisten sijoittajien paluusta bitcoiniin. Yhdysvaltalaiset spot-bitcoin-ETF-rahastot keräsivät yhdeksän peräkkäistä nettositoutumispäivää 14.–24. huhtikuuta, ja sijoitusten kokonaissumma nousi noin 2,1 miljardiin dollariin. Putki on pisin sitten lokakuun.

Ajanjakson kovin imuri oli BlackRockin iShares Bitcoin Trust. Kuun aikana bitcoin-ETF-rahastojen yhteenlaskettu hallinnoitava varallisuus ylitti 102 miljardin dollarin rajapyykin.

Wood pitää institutionaalista virtaa merkkinä siitä, että bitcoinin perinteinen nelivuotinen sykli saattaa lyhentyä. Hänen tulkintansa mukaan ”heikot kädet” ovat poistuneet markkinalta ja niiden tilalle on tullut sijoittajia, jotka ymmärtävät omaisuusluokan luonteen aiempaa paremmin.

Korotettu skenaario kaipaisi perustelua

ARKin skenaariomallissa bitcoinin perustavoitehinta vuodelle 2030 on 730 000 dollaria ja huippuskenaario 1,5 miljoonaa dollaria. Yhtiön Big Ideas 2026 -raportissa esitetty näkemys 16 biljoonan dollarin bitcoin-markkinasta vuosikymmenen päättyessä pysyy ennallaan.

Tähän sisältyy jännite, jota Wood ei haastattelussa avaa. Marraskuussa 2025 hän laski huippuskenaarion 1,5 miljoonasta 1,2 miljoonaan dollariin nimenomaan vakaavaluuttojen aiheuttaman kilpailun takia. Muutamaa kuukautta myöhemmin luku on yllättäen takaisin alkuperäisellä tasolla.

Konkreettisia perusteluja korotukselle Wood ei tarjoa. Kilpailuasetelma vakaavaluuttojen kanssa on ennallaan, ja maksuroolin menetys on jo tapahtunut tosiasia, Wood myöntää.

Sen sijaan hän nojaa laajempaan deflaatiokehykseen. Tekoälyn koulutuskustannukset laskevat Woodin arvion mukaan 75 prosenttia vuodessa, ja lohkoketjupohjainen Trueflation-mittari osoittaa pohjainflaation olevan 1,3 prosenttia. Wood uskoo, että tällainen ympäristö pakottaa Yhdysvaltain keskuspankin keventämään rahapolitiikkaa lisää, mikä käynnistää digitaalisten omaisuuserien seuraavan nousuvaiheen.

Niukkuus ja ETF-virrat ovat siten jääneet ennusteen kantaviksi pylväiksi. Jos toinen alkaa horjua, marraskuun varovaisempi 1,2 miljoonan dollarin näkemys voi nousta taas pöydälle.

