Vakaavaluutat valtaavat maailman maksujärjestelmää, mutta riskit kasvavat niiden mukana

Vakaavaluutat eli stablecoinit ovat lohkoketjupohjaisia digitaalisia tokeneita, joiden arvo on sidottu johonkin vakaaseen viitearvoon. Useimmiten kyseessä on Yhdysvaltain dollari, mutta vakaavaluuttoja on sidottu myös euroon, kultaan ja muihin omaisuuseriin.

Toisin kuin bitcoin tai ether, joiden arvo voi heilahdella päivässä kymmeniä prosentteja, vakaavaluuttojen hinta pysyy tyypillisesti erittäin lähellä viitearvoa, poikkeaman ollessa yleensä alle 0,1 prosenttia.

Vakaavaluuttojen markkinat ovat kasvaneet valtaviksi.

Vakaavaluuttojen yhteenlaskettu markkina-arvo nousi vuoden 2025 aikana noin 205 miljardista dollarista yli 300 miljardiin dollariin, ja vuoden 2026 alussa se ylitti hetkellisesti 318 miljardia dollaria. Vuoden 2025 kokonaistransaktiovolyymi oli 33 biljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa 72 prosentin kasvua edellisvuodesta.

Kahden suuren toimijan duopoli hallitsee markkinaa. Tether Holdingsin liikkeeseen laskema USDT kattaa noin 61 prosenttia markkinasta lähes 187 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Circle Internet Groupin USDC on toiseksi suurin noin 75 miljardin dollarin osuudella. Yhdessä nämä kaksi muodostavat yli 85 prosenttia koko vakaavaluuttamarkkinasta.

Vakaavaluuttojen suosion taustalla on yksinkertainen lupaus: ne yhdistävät perinteisen valuutan vakauden lohkoketjuteknologian tehokkuuteen. Siirrot kulkevat lähes reaaliajassa, ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä – ja usein murto-osalla perinteisten maksupalveluiden kustannuksista.

Mitä suuremmiksi vakaavaluutat kasvavat, sitä vakavammin viranomaiset ja keskuspankit suhtautuvat niihin.

Euroopan keskuspankki (EKP) varoitti marraskuussa 2025, että vakaavaluutat voivat merkittävän kasvun toteutuessa muodostaa uhkan rahoitusvakaudelle. Kansainvälinen järjestelypankki BIS on puolestaan nostanut esiin huolen rahapolitiikan suvereniteetista ja pääomapaosta kehittyvissä talouksissa.

Digitaalinen dollari kehittyvien maiden arjessa

Vakaavaluuttojen merkittävin käytännön hyöty näkyy rajat ylittävissä maksuissa ja rahalähetyksissä. Latinalaisessa Amerikassa arviolta 71 prosenttia vakaavaluuttatransaktioista liittyy rajat ylittäviin maksuihin.

Perinteiset rahalähetyspalvelut veloittavat usein 5–10 prosenttia siirretystä summasta ja käsittely kestää päiviä. Vakaavaluutalla siirto tapahtuu minuuteissa ja kustannukset jäävät tyypillisesti alle dollariin.

Maissa, joissa paikallinen valuutta heikkenee jatkuvasti tai pankkipalvelut ovat rajalliset, USDT toimii käytännössä digitaalisena dollaritilina. Tether arvioi, että sen ekosysteemillä on maailmanlaajuisesti yli 530 miljoonaa käyttäjää.

Nigeriassa, Argentiinassa, Turkissa ja Venezuelassa vakaavaluutat ovat nousseet suosituksi tavaksi suojautua inflaatiolta ja säilyttää varallisuutta.

Kehittyvien maiden OTC-kryptokaupoista yli 70 prosenttia selvitetään USDT:llä. Kyse ei ole enää marginaalisesta ilmiöstä, vaan vakiintuneesta rinnakkaisesta rahoitusjärjestelmästä, joka palvelee miljoonia ihmisiä perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolella.

Vakaavaluutat tarjoavat myös yrityksille konkreettisia etuja. Ne mahdollistavat ohjelmoitavat maksut älysopimusten avulla, mikä tehostaa toimitusketjujen rahoitusta ja kansainvälisten palkkioiden maksamista.

Suuret maksuyhtiöt kuten Visa ja Mastercard ovat integroineet USDC:n selvitysjärjestelmiinsä, ja BlackRock käyttää sitä treasury-operaatioissaan.

Sääntely siirtyi uuteen aikakauteen

Vakaavaluuttojen sääntely otti historiallisen askeleen heinäkuussa 2025, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti GENIUS Actin eli ensimmäisen kattavan liittovaltiotason vakaavaluuttalain.

Laki asettaa liikkeeseenlaskijoille vaatimuksen ylläpitää täysimääräisiä varantoja, jotka koostuvat pääasiassa Yhdysvaltain valtion lyhytaikaisista velkakirjoista, käteisestä ja rahamarkkinarahastoista. Liikkeeseenlaskijoiden on myös julkaistava säännöllisiä tarkastusraportteja.

GENIUS Act kieltää vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoita maksamasta korkoa tai tuottoa haltijoille. Kiellon tarkoituksena on ohjata vakaavaluuttojen käyttö maksamiseen ja estää pankkitalletusten virtaaminen vakaavaluuttoihin. Perinteinen pankkisektori on lobbannut aktiivisesti, jotta kielto ulotettaisiin myös välittäjiin kuten kryptopörsseihin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on arvioinut, että vakaavaluuttamarkkinat voivat kasvaa 3,7 biljoonaan dollariin vuosikymmenen loppuun mennessä. Lain myötä useat yhdysvaltalaiset kryptoyhtiöt, mukaan lukien Coinbase, BitGo ja Paxos, ovat hakeneet pankkitoimilupia.

Tether reagoi lainsäädäntöön nopeasti ja lanseerasi tammikuussa 2026 uuden USA₮-vakaavaluutan, joka on suunniteltu toimimaan nimenomaan GENIUS Actin puitteissa. Toisin kuin alkuperäinen USDT, uusi valuutta lasketaan liikkeeseen Yhdysvalloissa Anchorage Bankin kautta.

Euroopassa vastaava kehitys on edennyt EU:n MiCA-asetuksen eli kryptovarojen markkinoita koskevan sääntelyn kautta. MiCA tuli kokonaisuudessaan voimaan joulukuussa 2024 ja edellyttää vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoilta muun muassa toimilupaa, riittäviä varantoja ja kuluttajansuojaa. Lokakuuhun 2025 mennessä EU:ssa oli rekisteröity yli 100 kryptovarapalveluntarjoajaa.

Tetherin läpinäkyvyys jakaa mielipiteitä

Vakaavaluuttojen kritiikki kohdistuu erityisesti markkinajohtaja Tetheriin. Yhtiö tuotti vuonna 2025 yli 10 miljardia dollaria voittoa ja omistaa noin 141 miljardia dollaria Yhdysvaltain valtion velkakirjoja, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista valtionvelan haltijoista. Henkilöstöä yhtiöllä on vain muutamia kymmeniä.

Tetherin liiketoimintamalli on poikkeuksellisen tuottoisa. Se kerää korkotulot varannoistaan mutta ei maksa korkoa USDT:n haltijoille. Käytännössä sadat miljoonat käyttäjät rahoittavat yhtiön voitot antamalla sille rahansa korotonta lainaa.

Kriitikot ovat pitkään vaatineet Tetherilta riippumatonta kokonaistilintarkastusta.

Yhtiö julkaisee neljännesvuosittain BDO-tilintarkastusyhteisön tarkastaman varantoraportin, mutta kyseessä on rajattu varmennuslausunto eikä täysimittainen tilintarkastus.

JPMorgan totesi vuoden 2024 raportissaan, että Tetherin markkinadominanssi on vahvistunut, mutta sen puutteellinen sääntelyn noudattaminen ja läpinäkyvyyden puute muodostavat kasvavan riskin markkinoille.

Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino on ilmoittanut yhtiön pyrkivän hankkimaan niin sanotun Big Four -tilintarkastusyhteisön tekemään täyden tilintarkastuksen. Toistaiseksi tätä ei ole toteutunut.

Algoritmisten vakaavaluuttojen varoittava esimerkki

Vakaavaluuttojen historia sisältää myös katastrofaalisia epäonnistumisia. Toukokuussa 2022 algoritminen TerraUSD menetti sidoksensa dollariin, mikä laukaisi nopean kuolemankierteen. UST:n ja sen sisarvaluutan LUNAn romahdus pyyhki markkinoilta arviolta 40 miljardia dollaria muutamassa päivässä.

Toisin kuin fiat-vakuudelliset vakaavaluutat, algoritminen UST ei perustunut fyysisiin varantoihin vaan matemaattiseen mekanismiin, joka ylläpiti hintavakautta LUNA-tokenin avulla. Kun luottamus järjestelmään horjui, molemmat tokenit romahtivat lähes arvottomiksi.

Terraform Labsin perustaja Do Kwon tuomittiin myöhemmin petoksesta. Terra-kriisi osoitti, että vakaavaluuttoja ei voi rakentaa pelkän algoritmin varaan, ja se kiihdytti sääntelyvaatimuksia maailmanlaajuisesti.

Myös fiat-vakuudelliset vakaavaluutat ovat osoittaneet haavoittuvuutensa. Kun Silicon Valley Bank kaatui maaliskuussa 2023, USDC menetti hetkellisesti dollarisidoksensa, koska Circlellä oli pankissa 3,3 miljardia dollaria varantoja. Luottamus palautui vasta kun Yhdysvaltain viranomaiset takasivat talletukset.

Eurooppa pelkää dollarin digitaalista ylivaltaa

Euroopan viranomaiset suhtautuvat vakaavaluuttoihin kasvavalla varauksella. EKP:n keskeinen huoli on, että dollarimääräisten vakaavaluuttojen leviäminen Eurooppaan voisi heikentää keskuspankin kykyä hallita rahapoliittisia olosuhteita.

Euroon sidottujen vakaavaluuttojen markkina-arvo on alle 350 miljoonaa euroa, kun dollaripohjaiset vakaavaluutat hallitsevat 99 prosenttia koko markkinasta.

EKP:n blogissaan heinäkuussa 2025 julkaisema analyysi varoitti, että jos dollarimääräiset vakaavaluutat yleistyvät euroalueella maksuissa, säästämisessä tai selvityksissä, vaikutukset voisivat muistuttaa dollarisaatiota.

Mitä suuremmaksi vakaavaluuttojen jalanjälki kasvaa, sitä vaikeampi kehitystä olisi kääntää verkostovaikutusten takia.

Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB nosti lokakuussa 2025 raportissaan esiin vakaavaluuttojen systeemiset riskit. Se huomautti, että markkinoiden keskittyminen kahden toimijan käsiin tekee järjestelmästä haavoittuvan, ja vaati siirtymistä makrovakauden valvontaan.

Kansainvälinen järjestelypankki BIS on ollut erityisen kriittinen. Se on varoittanut, että vakaavaluutat uhkaavat rahapolitiikan suvereniteettia, ja kiinnittänyt huomiota niiden historiallisiin poikkeamiin nimellisarvosta.

BIS on korostanut myös pääomapaon riskiä kehittyvissä talouksissa, joissa kansalaiset voivat siirtää säästöjään kotimaisista pankeista dollarimääräisiin vakaavaluuttoihin.

Eurooppalaiset pankit ovat ryhtyneet vastatoimiin.

Syyskuussa 2025 yhdeksän suurta eurooppalaista pankkia, mukaan lukien ING, UniCredit ja Danske Bank, ilmoittivat perustavansa yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen vaihtoehto dollaridominoituun vakaavaluuttamarkkinaan.

Samaan aikaan EKP jatkaa digitaalisen euron kehittämistä.

Rahoitusjärjestelmän uudelleenjärjestely vai kupla?

Vakaavaluuttojen tulevaisuus riippuu paljolti siitä, miten sääntely kehittyy eri puolilla maailmaa. GENIUS Actin ja MiCA:n myötä alan toimijat saavat ensimmäistä kertaa selkeän oikeudellisen kehyksen, mutta sääntelyjen väliset erot luovat myös uusia jännitteitä.

Yhdysvallat edistää aktiivisesti dollaripohjaisia vakaavaluuttoja välineenä, joka vahvistaa dollarin globaalia asemaa. Eurooppa taas näkee saman ilmiön uhkana omalle rahapoliittiselle autonomialleen.

Kehittyvissä maissa vakaavaluutat täyttävät todellista tarvetta, mutta samalla ne voivat syventää riippuvuutta dollarista ja heikentää paikallisten pankkijärjestelmien vakautta.

Standard Chartered on ennustanut vakaavaluuttamarkkinan kasvavan 750 miljardiin dollariin vuoden 2026 loppuun mennessä. Goldman Sachs ja Bank of America ovat molemmat nostaneet esiin institutionaalisen kysynnän voimistumisen. Tether itse neuvotteli syksyllä 2025 rahoituskierroksesta, joka olisi arvostanut yhtiön noin 500 miljardiin dollariin.

Pessimistit muistuttavat, että vakaavaluuttojen vakaus on lopulta niin vahva kuin niiden taustalla olevat varannot ja niihin kohdistuva luottamus. Jos suuri vakaavaluutta joutuisi kriisiin ja sen haltijat ryntäisivät lunastamaan varojaan samanaikaisesti, seuraukset voisivat heijastua laajasti rahoitusmarkkinoille.

Berkeleyn yliopiston professori Barry Eichengreen on varoittanut, että paniikkitilanteessa vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoiden pakkomyynti Yhdysvaltain valtionlainoissa voisi romahduttaa niiden hinnat ja nostaa korkotasoa jyrkästi.

Vakaavaluutat ovat joka tapauksessa kasvaneet liian suuriksi sivuutettaviksi. Ne ovat rakentaneet rinnakkaisen rahoitusinfrastruktuurin, joka palvelee satoja miljoonia ihmisiä ja käsittelee biljoonia dollareita vuosittain. Kysymys ei enää ole siitä, ovatko ne pysyvä osa rahoitusjärjestelmää, vaan siitä, millaisin ehdoin ne saavat siinä toimia.

