Visa avasi vakaavaluutan käytön pankkien välisiin selvityksiin Yhdysvalloissa

Visa lanseerasi joulukuussa 2025 USDC-vakaavaluutalla toteutetun selvityspalvelun Yhdysvaltojen markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdysvaltalaiset pankit ja rahoituslaitokset voivat nyt ensimmäistä kertaa hoitaa Visan kanssa käytävän maksujen selvityksen perinteisen pankkisiirron sijaan Circlen USDC-vakaavaluutalla.

Ensimmäisten joukossa palvelua ovat ottaneet käyttöön Cross River Bank sekä Lead Bank, jotka ovat aloittaneet selvitykset Visan kanssa käyttäen USDC:tä Solana-lohkoketjussa.

Laajempi saatavuus Yhdysvalloissa on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2026 aikana.

Vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu johonkin vakaaseen omaisuuserään, tyypillisimmin Yhdysvaltain dollariin. Toisin kuin bitcoinin tai muiden kryptovaluuttojen hinta, vakaavaluutan arvo pysyy lähes muuttumattomana, koska jokaista liikkeessä olevaa vakaavaluuttayksikköä vastaan on reservissä todellista omaisuutta, kuten dollareita tai valtion obligaatioita.

Vakaavaluutat yhdistävät perinteisen rahan vakauden ja kryptovaluuttojen teknologiset edut. Niillä voi siirtää arvoa nopeasti ja edullisesti lohkoketjuissa ympäri maailman ilman perinteisen pankkijärjestelmän rajoituksia tai viiveitä. Tämä tekee niistä houkuttelevia esimerkiksi kansainvälisiin maksuihin ja kaupankäyntiin.

Visan mukaan selvityspalvelun käyttöönotto ei muuta millään tavalla kuluttajan kokemusta korttimaksun yhteydessä. Muutos koskee ainoastaan rahoituslaitosten taustajärjestelmiä.

Päätös tuoda USDC-selvitys Yhdysvaltoihin perustuu konkreettiseen kysyntään. Rubail Birwadker, Visan kasvutuotteiden ja strategisten kumppanuuksien globaali johtaja, kertoo, että yhtiön pankkikumppanit eivät pelkästään kysy vakaavaluuttojen käytöstä, vaan ovat aktiivisesti valmistautumassa niiden käyttöönottoon.

”Rahoituslaitokset etsivät nopeampia ja ohjelmoitavampia selvitysvaihtoehtoja, jotka integroituvat saumattomasti niiden olemassa oleviin treasury-toimintoihin”, Birwadker sanoo.

Selvitysvolyymi ylitti jo 3,5 miljardin dollarin vuositason

Visa on testannut vakaavaluuttaselvitystä vuodesta 2021 lähtien, ja ensimmäiset kokeilut USDC:n kanssa toteutettiin jo tuolloin. Vuonna 2023 Visasta tuli yksi ensimmäisistä suurista maksuverkostoista, joka käynnisti vakaavaluuttaselvityksen käytännössä.

Visan vakaavaluutalla toteutettavat selvitysvolyymit ovat kasvaneet merkittävästi. Marraskuun 2025 loppuun mennessä yhtiön kuukausittainen selvitysvolyymi ylitti 3,5 miljardin dollarin vuositason.

Tämä on merkittävä virstanpylväs ottaen huomioon, että toiminta on yhä suhteellisen uutta.

Yhdysvaltojen lisäksi Visa on toteuttanut vakaavaluutan selvityspilotteja useissa maissa Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Keski-Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Heinäkuussa 2025 Visa ilmoitti laajentavansa pilottiohjelmaa tukemaan useampia lohkoketjuja ja vakaavaluuttoja antaakseen kumppaneille enemmän joustavuutta VisaNet-velvoitteiden selvityksessä.

Seitsemän päivän selvitysikkunat ja automatisoitu hallinta

Visan USDC-selvityspalvelu tuo mukanaan useita konkreettisia etuja perinteiseen viiden arkipäivän selvitysjaksoon verrattuna.

Keskeisin muutos on seitsemän päivän selvitysikkunat, jotka parantavat nopeutta ja likviditeettiä pankeille ja fintekeille.

Lohkoketjujen kautta tapahtuva varojen siirto on nopeampaa, ja järjestelmä on käytettävissä ympäri viikon myös viikonloppuisin ja lomapäivinä. Palvelu tarjoaa myös modernisoidun likviditeetin- ja treasuryhallinnan, joka tukee osallistuvien pankkien automatisoidun seuraavan sukupolven treasury-toimintoja.

Lisäksi järjestelmä luo yhteentoimivuutta perinteisten maksuverkkojen ja lohkoketjupohjaisen infrastruktuurin välille.

Lead Bankin toimitusjohtaja Jackie Reses kertoo pankin olevan ylpeä kuuluessaan ensimmäisten yhdysvaltalaisten pankkien joukkoon, jotka mahdollistavat USDC-selvityksen Visan kanssa.

”Tämä ominaisuus tuo nopeutta ja tarkkuutta treasury-toimintoihin sekä auttaa meitä tarjoamaan moderneja rahoituspalveluita palvelemiemme yhteisöjen tarpeisiin”, Reses sanoo.

Cross River Bankin perustaja ka toimitusjohtaja Gilles Gade korostaa aidosti toimivan yhteentoimivuuden merkitystä. Hänen mukaansa fintech- ja kryptoalan innovaattorit kysyvät yhä useammin mahdollisuutta tuoda vakaavaluutat osaksi olemassa olevaa tuotevalikoimaansa.

”Yhtenäinen alusta, joka tukee luonnollisesti sekä vakaavaluuttoja että perinteisiä maksuverkkoja, on perusta sille, miten arvo tulevaisuudessa liikkuu maailmanlaajuisesti”, Gade toteaa.

Circle kehittää Arc-lohkoketjua Visan tarpeisiin

Visa toimii myös suunnittelukumppanina Circlen kehittämässä Arc-lohkoketjussa, joka on tällä hetkellä julkisessa testauksessa. Arc on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu Layer 1 -lohkoketju, jonka tehokkuus ja skaalautuvuus on optimoitu tukemaan Visan globaalia kaupallista toimintaa lohkoketjussa.

Visa aikoo hyödyntää Arc-lohkoketjua USDC-selvityksessä verkossaan ja käyttää validaattorisolmua, kun Arc otetaan käyttöön.

Circlen tuote- ja teknologiajohtaja Nikhil Chandhok kuvailee USDC-selvityksen tuomista Yhdysvaltoihin Visan kanssa virstanpylvääksi internetin alkuperäiselle rahalle, joka liikkuu ohjelmiston nopeudella.

”Se auttaa kortteja liikkeeseen laskevia rahoituslaitoksia modernisoimaan treasurytoimintojaan ja avaamaan uusia palveluita säilyttäen samalla läpinäkyvyyden ja luotettavuuden, josta USDC tunnetaan”, Chandhok sanoo.

Circle listautui New Yorkin pörssiin kesäkuussa 2024. Yhtiön USDC on täysin reservillä katettu, dollareihin sidottu vakaavaluutta.

Vakaavaluuttamarkkina kasvoi 33 biljoonaan dollariin vuonna 2025

Visan USDC-selvityksen käynnistyminen Yhdysvalloissa tapahtuu aikana, jolloin vakaavaluuttamarkkinat kokevat voimakasta kasvua. Artemis Analyticsin kokoaman datan mukaan vakaavaluuttojen kokonaiskauppamäärä nousi 72 prosenttia 33 biljoonaan dollariin vuonna 2025.

USDC johti kasvua 18,3 biljoonan dollarin transaktiovolyymillä, kun taas suuremman markkina-arvon omaava Tetherin USDT kirjasi 13,3 biljoonan dollarin volyymin.

USDC:n markkina-arvo kasvoi 73 prosenttia 75,12 miljardiin dollariin vuonna 2025, kun USDT:n markkina-arvo nousi 36 prosenttia 186,6 miljardiin dollariin. USDC on kasvanut nopeammin kuin USDT jo kahden peräkkäisen vuoden ajan.

Vakaavaluuttojen ennennäkemätön kasvu on liitetty vahvasti presidentti Donald Trumpin hallinnon heinäkuussa 2025 hyväksymään GENIUS-lakiin. GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) on ensimmäinen kattava sääntelykehys maksuvakaavaluutoille Yhdysvalloissa.

Circlen toimintamalli vastasi jo ennestään liittovaltion säänneltyä kehystä, josta on nyt tullut Yhdysvaltain laki. Tämä on antanut Circlelle etulyöntiaseman säännöstenmukaisuudessa ja sijoittajien luottamuksessa.

Bloomberg Intelligencen analyysi ennustaa, että vakaavaluuttojen maksutransaktioiden kokonaismäärä voisi saavuttaa 56 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Yhdessä USDC ja USDT hallitsevat yli 80 prosenttia 312 miljardin dollarin vakaavaluuttamarkkinoista.

Solana mahdollistaa nopeat ja edulliset transaktiot

Visan USDC-selvityspalvelu hyödyntää Solana-lohkoketjua, joka tunnetaan nopeista ja edullisista transaktioista. Solana on vuonna 2020 käynnistetty korkean suorituskyvyn Layer 1 -lohkoketju, joka on rakennettu massaadoptointia varten.

Solana käyttää ainutlaatuista Proof of History (PoH) -mekanismia yhdistettynä Proof of Stake (PoS) -konsensukseen. Tämä mahdollistaa tuhansien transaktioiden käsittelyn sekunnissa alle sekunnin lopullisuudella. Käyttäjät maksavat minimaaliset maksut, usein vain murto-osia sentistä, mikä tekee verkosta saavutettavan tiheään käyttöön ja mikromaksuihin.

Solanan teoreettinen maksimiteho ylittää 65 000 transaktiota sekunnissa, vaikka todellisen maailman käyttäjätransaktiot vaihtelevat tyypillisesti 400:sta hieman yli 1 000 transaktioon sekunnissa. Validaattoreiden äänestystransaktiot mukaan lukien verkko saavuttaa säännöllisesti jopa 4 200 transaktiota sekunnissa.

Verkko parantaa jatkuvasti vakauttaan ja suorituskykyään päivityksillä, kuten QUIC-protokollalla parempaan transaktioiden käsittelyyn ja vuonna 2025 käynnistetyllä Firedancer-validaattoriohjelmalla, joka tehostaa hajauttamista ja vikasietoisuutta.

Solana tukee laajaa ekosysteemiä hajautetuista rahoitussovelluksista (DeFi) digitaalisiin keräilykohteisiin (NFT) ja reaalimaailman omaisuuseriin. Alusta on saavuttanut merkittävän aseman erityisesti DeFi-sovellusten ja NFT-markkinapaikkojen keskuudessa.

Visa rakentaa vakaavaluuttojen neuvontapalvelua

Joulukuussa 2025 Visa julkisti myös uuden globaalin vakaavaluuttaneuvontapalvelun. Visa Consulting & Analyticsin (VCA) tarjoama palvelu antaa toimintasuosituksia ja ohjeita pankeille, fintekeille, kauppiaille ja erikokoisille yrityksille markkinasopivuudesta, strategiasta ja toteutuksesta.

VCA hyödyntää tuhansia konsultteja, data-analyytikoita ja tuote-asiantuntijoita tarjotakseen vakaavaluuttakoulutusta, markkinatrendiohjelmia ja strategista neuvontaa.

VCA:n globaali johtaja Carl Rutstein korostaa kattavan vakaavaluuttastrategian kriittistä merkitystä nykypäivän digitaalisessa toimintaympäristössä.

”Asiakkaat tulevat Visan ja VCA:n puoleen ohjausta varten, koska he luottavat kykyyemme navigoida muutoksessa sekä maksujen että sen ulkopuolella. Olemme ylpeitä voidessamme auttaa asiakkaitamme pysymään ketterinä ja kilpailukykyisinä tämän alan kehittyessä ennennäkemättömällä vauhdilla”, Rutstein sanoo.

Visa Directin viimeisimmät pilotit mahdollistavat pätevien yritysten tietyillä lainkäyttöalueilla esirahoittaa rajat ylittävät maksut vakaavaluutoilla ja lähettää suoria maksuja yksityishenkilöiden vakaavaluuttalompakoihin.

Visalla on nyt yli 130 vakaavaluuttaan liitettyä kortin myöntämisohjelmaa yli 40 maassa. Yhtiön tavoitteena on rakentaa siltaa lohkoketjuteknologian tehon ja maailman johtavan maksuverkoston luotettavuuden ja kattavuuden välille.