Analyytikko: Detection Technology palaamassa vauhtiin

Helsingin pörssissä noteerattu Detection Technology valmistaa röntgenilmaisimia ja niihin liittyviä elektroniikka-, ohjelmisto- ja algoritmiratkaisuja lääketieteen, turvateknologian ja teollisuuden kuvantamissovelluksiin, eli se toimittaa käytännössä “aivot” röntgenlaitteiden sisään eikä valmiita laitteita loppuasiakkaille.

Yhtiön tarjonta ulottuu yksittäisistä sensoreista ja fotodiodikomponenteista valmiisiin ilmaisinkokonaisuuksiin, joita käytetään muun muassa tietokonetomografiaan (CT) perustuvissa sairaalalaitteissa, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen turvaskannereissa sekä erilaisissa teollisissa tarkastus- ja NDT-sovelluksissa.

Yhtiön liiketoiminta on vahvasti kansainvälistä toimipisteiden sijaitessa Suomen lisäksi Kiinassa, Intiassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Detection Technologyn kasvuajureina toimivat ennen kaikkea lääketieteellisen kuvantamisen pitkän aikavälin volyymikasvu ja laitekannan teknologinen päivittyminen, jotka tukevat vaativien CT- ja muiden röntgenjärjestelmien ilmaisinkysyntää, erityisesti Aasian ja kehittyvien markkinoiden sairaalainvestointien kautta.

Turvapuolella kysyntää ohjaavat globaalisti tiukentuvat turvallisuusvaatimukset, lentoliikenteen ja rajatarkastusten kasvavat läpivalaisutarpeet sekä uudet sovellukset, kuten korkean nopeuden rahti- ja ajoneuvoskannaus, johon yhtiö on tuonut uuden ilmaisintuoteperheen.

Teollisissa sovelluksissa kasvua tukevat muun muassa elektroniikka-, elintarvike- ja puolustusteollisuuden laadunvalvonta, joissa TFT-tasokuvailmaisimien yleistyminen nostaa yksikköarvoa ja vie portfolioa kohti korkeamman lisäarvon ratkaisuja. TFT-tasokuvailmaisin on röntgenkuvantamisessa käytettävä tasomainen, digitaalisesti lukeva ilmaisin.

Strategisesti yhtiö hakee lisäkasvua myös laajentamalla integroituihin laitteisto–ohjelmistoratkaisuihin, datavetoisiin ja älykkäämpiin ilmaisimiin sekä uusiin teknologioihin, kuten fotonilaskentaan, ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä noin 10 prosentin liikevaihdon vuotuista kasvua, TFT-liiketoiminnassa tätä selvästi nopeampaa tahtia.

Odotuksissa kysynnän palautumista

Evli analyytikko Joonas Iivonen arvioi pankin aamukatsauksessa, että Detectionin vuoden 2025 viimeinen neljännes saattaa olla vielä hieman pehmeämpi kuin aiemmin odotettiin.

Kuitenkin nyt kysyntä näyttäisi vihdoin palautuvan ja volyymien elpyvän yhtiön perinteisissä CT-sovelluksissa etenkin turvallisuuden puolella.

”Ainakin alkuvuodelle 2026 on odotettavissa kaksinumeroista kasvuvauhtia ja trendi voi jatkua myös kesän yli vaikkakin näkymät Kiinassa ovatkin vielä sumuisemmat loppuvuotta kohti mentäessä. Kuitenkin lääketieteenkin voi odottaa kasvavan ainakin läpi vuoden ensimmäisen puoliskon”, Iivonen toteaa.

Koko vuodelle 2026 Evli ennustaa 10 prosentin liikevaihdon kasvua, mutta tulos jäänee vielä pari prosenttiyksikköä vajaaksi yhtiön 15 prosentin EBITA-marginaalitavoitteesta.

Iivonen odottaa tänä vuonna volyymien elpymistä Detectionin perinteisten CT-sovellusten puolella.



Iivosen mukaan Detectionin tuotekehitysinvestoinnit kasvavat tänä vuonna liikevaihdon mukana samalla kun tuotemix ei ole vielä erityisen suotuisa sen painottuessa edelleen suhteellisen paljon lääketieteeseen turvallisuuden volyymien vasta elpyessä viime vuoden kuopasta.

”Hintapaine jatkuu etenkin Kiinassa, mikä on bruttomarginaalille vastatuuli mutta toisaalta suhteellisen vahva TFT-myynti (etenkin puolustussovellukset teollisuuden puolella) kompensoi. Näin ollen bruttomarginaalin pitäisi pysyä kokonaisuutena melko vakaana”, analyytikko uskoo.

Analyytikon mukaan yhtiöllä näyttäisi olevan monia kasvuajureita ainakin alkuvuodelle 2026, mutta kasvun myötä myös varastot kasvavat.

Arvostuskertoimet selvästi verrokkien alapuolella

Detection aikoo kasvaa 10 prosenttia vuosivauhdilla seuraavien viiden vuoden aikana, ja sen tavoite TFT-myynnille antaa ymmärtää, että vauhti voisi olla yli kaksinkertaista, Iivonen toteaa.



Evlin tulosennusteella Detection on arvostettu noin 10x EV/EBIT-kertoimella. Iivosen mukaan tämä marginaalitaso ei ole vielä kovin korkea, mutta tuloskasvun pitäisi jatkua myös vuonna 2027 jolloin arvostuskerroin laskisi noin 8x tasolle.

Vuoden 2025 tuloksella arvostuskerroin on 16x. Analyytikon mukaan yhtiö ei siten ole erityisen halpa mutta silti merkittävästi verrokkeja matalampi.

Vuoden 2026 näyttäessä nyt selkeästi edeltävää paremmalta Evli nosti yhtiön osakkeen tavoitehinnan 12 euroon aiemmasta 11,5 eurosta. Evli toistaa lisää-suosituksen. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 10,7 euroa.