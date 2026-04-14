Nokian osake ampaisi vuoden huippuun – tavoitehinta lähes tuplaantui

Maanantai oli Nokian osakkeenomistajille poikkeuksellisen hyvä päivä. Kurssi nousi Helsingin pörssissä 7,3 prosenttia 8,6 euroon ja kävi hetkellisesti jopa kymmenen prosentin nousussa, mikä merkitsi uutta 52 viikon huippua. New Yorkissa osake ylitti samalla kymmenen dollarin rajan ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

Vuoden alusta Nokian osake on kivunnut Helsingin pörssissä jo 56 prosenttia.

Maanantain kipinän sytytti Bank of America, joka nosti suosituksensa pidä-tasolta osta-tasolle ja kohotti tavoitehinnan 6,87 eurosta 10,70 euroon. Investointipankki kutsui Nokiaa optisten verkkojen voimataloksi, jolla on eurooppalainen kilpailuetu.

Perustelut nojaavat kolmeen pilariin.

Ensinnäkin suurten pilvipalveluyhtiöiden eli niin sanottujen hyperscaler-toimijoiden kysyntä optisissa järjestelmissä kasvaa voimakkaasti. Toiseksi toimiala siirtyy kohti 800G-teknologiaa, jossa Nokia on vahvasti mukana. Kolmanneksi yhtiö on parantanut kannattavuuttaan karsimalla portfoliotaan.

Goldman Sachs oli jo maaliskuun lopulla nostanut suosituksensa myy-tasolta pidä-tasolle ja yli kaksinkertaistanut tavoitehintansa 3,50 eurosta 8,00 euroon. Morgan Stanley puolestaan aloitti seurannan osta-suosituksella aiemmin vuoden aikana.

Kolmen suuren investointipankin samansuuntaiset liikkeet ovat harvinainen signaali.

Kenties merkittävin yksittäinen strateginen liike on ollut Infineran yritysosto, joka saatiin päätökseen helmikuussa 2025 ja jonka arvo oli 2,3 miljardia dollaria. Kauppa kasvatti Nokian optisten verkkojen liiketoimintaa 75 prosenttia ja nosti yhtiön markkinoiden kolmen suurimman toimijan joukkoon Huawein ja Ciena Corporationin rinnalle.

Infineran mukana tuli myös vahva jalansija Pohjois-Amerikan webscale-asiakkaissa, joiden datakeskusinvestoinnit kasvavat tekoälybuumin vauhdittamina.

Uusi toimitusjohtaja tuo datakeskusosaamista

Toinen merkittävä käänne oli toimitusjohtajan vaihdos. Justin Hotard aloitti Nokian toimitusjohtajana huhtikuussa 2025 seurattuaan Pekka Lundmarkia, joka luotsasi yhtiötä vuodesta 2020. Hotardin tausta Intelin datakeskus- ja tekoälyyksiköstä sekä Hewlett Packard Enterprisesta kertoo hallituksen strategisesta valinnasta: Nokia haluaa kasvaa teleoperaattoribisneksen ulkopuolelle datakeskuksiin ja tekoälyinfrastruktuuriin.

Suunnanmuutos näkyy konkreettisesti yhtiön kumppanuuksissa. Nvidian GTC-konferenssissa maaliskuussa T-Mobile demonstroi samanaikaista tekoäly- ja 5G-prosessointia Nokian anyRAN-ohjelmistolla Nvidian AI-RAN-alustalla. Kyseessä oli ensimmäinen vastaava pilottihanke Yhdysvalloissa, ja se käsitti kaupallisia sovelluksia videosuoratoistosta generatiiviseen tekoälyyn.

Nokian osakekurssin kehitys 12 kuukauden aikana.

Myös perinteisellä puolella on tapahtunut. Nokia solmi monivuotisen 5G-radioverkko­sopimuksen Virgin Media O2:n kanssa Isoon-Britanniaan. Sopimus kattaa yhtiön AirScale RAN -tuoteperheen, johon kuuluu Massive MIMO -radioita ja tekoälypohjaisia tukiasema-alustoja. Ericsson sai niin ikään osan VMO2:n verkosta, mutta Nokia säilytti keskeisen roolin.

Tekoälyrintamalla Nokia on lisäksi lanseerannut Aurelis for Data Centers -ratkaisun, joka hyödyntää PON-teknologiaa ja vähentää aktiivisten kytkimien tarvetta 90 prosentilla. Samalla energiankulutus putoaa yli puoleen. Ratkaisu on suunnattu nimenomaan tekoäly- ja pilvipalveluntarjoajille, mikä alleviivaa Hotardin johdolla valittua suuntaa.

Analyytikot erimielisiä arvostustasosta

Nousuralli ei ole vailla vastaääniä. Vain muutamaa viikkoa ennen Bank of American nostoa neljä analyytikkotaloa laski suositustaan. Danske Bank pudotti suosituksensa ostosta pidä-tasolle helmikuussa, DNB Carnegie seurasi maaliskuussa, ja Arete Researchin Richard Kramer veti oman suosituksensa neutraaliin vedoten rajalliseen nousupotentiaaliin kurssinousun jälkeen.

Suomalaisista taloista Inderes meni pisimmälle ja antoi myyntisuosituksen. Myös Nordea laski maanantaina suositustaan osta-tasolta pidä-tasolle.

Ristiriitaiset signaalit kuvastavat tilannetta, jossa Nokian osakekurssi on noussut yli sata prosenttia elokuusta 2025 lähtien, mutta tuloskasvun ja nykyisen arvostustason välinen suhde herättää kysymyksiä.

Yhtiön markkina-arvo on nyt noin 43 miljardia euroa. Vuodelle 2026 Nokia odottaa 2,25 miljardin euron vertailukelpoista liiketulosta, mikä merkitsee selvää parannusta, mutta kasvuinvestoinnit leikkaavat lähiajan tulosnäkymiä.

Tärkeä virstanpylväs häämöttää 23. huhtikuuta, jolloin Nokia raportoi ensimmäisen neljänneksen tuloksen. Analyytikot odottavat liikevaihdoksi 5,4 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 4,6 miljardia.

Tulosraportti paljastanee, kuinka pitkälle Infineran integraatio on edennyt ja miten Hotardin strateginen painotus datakeskuksiin näkyy luvuissa.

Sijoittajan kannalta Nokia on juuri nyt harvinaisen polarisoiva osake. Tekoäly-infrastruktuurin kysyntä on todellista, mutta kurssi hinnoittelee jo runsaasti odotuksia tulevaisuudesta.

