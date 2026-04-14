BlackRock: Jenkkiosakkeet takaisin ylipainoon

Maailman suurin varainhoitaja näkee Lähi-idän konfliktin talousvahingot rajallisina ja nostaa sekä Yhdysvaltain että kehittyvien markkinoiden osakkeet ylipainoon.

14 biljoonaa dollaria hallinnoiva BlackRock päätti maanantaina nostaa yhdysvaltalaisosakkeiden suosituksensa neutraalista ylipainoon. Samalla yhtiö nosti kehittyvien markkinoiden osakkeet maltilliseen ylipainoon.

Kyseessä on käännös, sillä vain muutama viikko sitten varainhoitaja pudotti riskitasoaan Lähi-idän konfliktin vuoksi.

Päätöksen taustalla on kaksi ehtoa, jotka BlackRock Investment Instituten johtaja Jean Boivin tiimeineen asetti aiemmin riskitason nostamiselle. Ensimmäinen oli konkreettinen näyttö Hormuzinsalmen liikenteen uudelleen avautumisesta. Toinen oli varmuus siitä, että konfliktin taloudelliset seuraukset pysyvät hallittavina.

Molemmat ehdot ovat BlackRockin mukaan osittain täyttyneet. Yhdysvaltain ja Iranin välinen tulitauko astui voimaan 8. huhtikuuta Pakistanin välittämänä, ja se sisälsi lupauksen salmen avaamisesta.

Vaikka toteutus on yhä epävarmaa ja salmen liikenne jatkuu vaivalloisena, varainhoitaja arvioi kynnyksen sodan uudelleen eskaloitumiselle olevan korkea.

Talousvahinkoja BlackRock pitää merkittävinä mutta rajattuina. Yhtiö arvioi toimitusketjuhäiriöiden hidastavan maailmantalouden kasvua 0,2–0,3 prosenttiyksikköä. Eurooppa kärsii eniten, noin puolen prosenttiyksikön jarrutuksella, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella vaikutus jää 0,3 prosenttiyksikköön ja Yhdysvalloissa vain 0,1 prosenttiyksikköön.

Merkillepantavaa on, että yritysten tulosodotukset ovat nousseet sodan aikana eivätkä laskeneet. S&P 500 -yhtiöiden ensimmäisen neljänneksen tuloskasvuennuste oli 10. huhtikuuta 13,9 prosenttia, kun konfliktin alussa odotettiin 12,7 prosentin kasvua. Tekoälyteema selittää ilmiötä pitkälti.

Teknologian arvostuskuilu on kutistunut

Boivinin analyysissa korostuu erityisesti yhdysvaltalaisen teknologiasektorin arvostuksen muutos. Teknologiaosakkeiden 12 kuukauden ennusteeseen perustuva arvostuspreemio muihin sektoreihin nähden on painunut alimmilleen sitten vuoden 2020 puolivälin.

Samaan aikaan sektorin tuloskasvuodotus vuodelle 2026 on noussut 43 prosenttiin, kun vuotta aiemmin kasvu oli 26 prosenttia.

Puolijohdeosakkeiden ennustettu tuloskasvu tälle vuodelle on vielä vaikuttavampi, 80 prosenttia, mikä nostaa koko teknologiasektorin ja sitä kautta laajemman markkinan tulosennusteita. Nämä luvut perustuvat LSEG:n dataan.

Tekoälyteema heijastuu myös kehittyviin markkinoihin. Etelä-Korean ja Taiwanin yhtiöt, jotka valmistavat tekoälyinfrastruktuurin vaatimaa laitteistoa, nostavat kehittyvien markkinoiden tulosennusteita. Tämä on yksi syy, miksi BlackRock lisäsi kehittyvien markkinoiden painoa.

Vielä huhtikuun alussa S&P 500 -indeksi oli noin neljä prosenttia miinuksella vuoden alusta, mutta viimeisen viikon yli kolmen prosentin ralli on kuuronut valtaosan pudotuksesta. Tammikuun lopun kaikkien aikojen ennätykseen, 7 008 pisteeseen, matkaa silti vajaat kaksi prosenttia.

BlackRock rahoittaa osakepainon nostamisen keventämällä euroalueen lyhyen maturiteetin valtionlainojen ylipainoa, jonka se otti muutama viikko sitten Euroopan keskuspankin korko-odotusten jyrkästi muututtua konfliktin alkuvaiheessa.

Hormuzinsalmi pysyy avainmuuttujana

Geopoliittinen tilannekuva on kuitenkin kaikkea muuta kuin selkeä. Tulitauko on hauras: Islamabadin rauhanneuvottelut kariutuivat lauantaina, ja presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina Yhdysvaltain laivaston saarrostavan Iranin satamat 13. huhtikuuta alkaen. Iranin vallankumouskaartit varoittivat, että sotilasalusten lähestymistä Hormuzinsalmea pidetään tulitauon rikkomisena.

Öljyn hinta on pysynyt korkealla. Brent-raakaöljy liikkuu lähellä sataa dollaria barrelilta, kun ennen konfliktin alkua 28. helmikuuta hinta oli noin 73 dollaria.

Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright arvioi maanantaina, että öljyn hinta pysyy korkeana tai jopa nousee, kunnes merkittävä laivaliikenne alkaa kulkea salmen läpi.

BlackRock myöntää, ettei sen muutaman viikon neutraali kanta ollut jälkikäteen optimaalinen. Yhtiö arvioi varovaisuuden maksaneen muutaman prosenttiyksikön tuottoa indeksitasolla, mutta pitää tätä kohtuullisena hintana skenaarion välttämiseksi, jossa toimitusketjuhäiriöt olisivat pahentuneet hallitsemattomasti.

Varainhoitaja painottaa jatkossa temaattisia sijoituskohteita, joita Lähi-idän tapahtumat vahvistavat suunnasta riippumatta. Puolustus- ja ilmailuteollisuus, energiaomavaraisuus ja toimitusketjujen resilienssi ovat teemoja, jotka hyötyvät geopoliittisesta pirstaloitumisesta. Tekoälyn ohella ne luovat kysyntää infrastruktuurille ja energialle.

Toukokuun puoliväliin suunniteltu Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin huippukokous toimii BlackRockin mukaan lisäkannustimena tilanteen liennyttämiselle, sillä tapaaminen on Trumpille tärkeä tavoite.

Sijoittajien katse kohdistuu nyt alkavaan tuloskauhun. BlackRock seuraa erityisesti yhdysvaltalaisyritysten voittomarginaaleja ensimmäisellä neljänneksellä, sillä energiavetoisten kustannuspaineiden välittyminen kuluttajahintoihin ratkaisee pitkälti sen, kuinka pitkään Fedin koronlaskuodotukset joutuvat odottamaan.